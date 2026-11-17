“Es hora de dejar atrás el estereotipo de que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Como empresa que diseña productos para el trabajo y el ocio, vemos a diario cómo la dedicación a un ámbito contribuye al rendimiento en el otro”, dijo la CEO de Logitech en un comunicado.

Cualquier empleado de Logitech puede pedir un día para jugar su videojuego favorito al año

La ejecutiva busca que esta iniciativa no sea algo único por el estreno de GTA 6. Por ello, anunció el “Logi Game Day”, un día en el que todos los trabajadores, desde los de tiempo completo hasta los becarios, tienen la oportunidad de tomarse un día libre para jugar el videojuego de su preferencia.

La decisión no se tomó a la ligera. La misma Logitech realizó un estudio el mes pasado en el que encuestó a 900 adultos y 100 jugadores en nueve países y reveló que cuatro de cada cinco personas coincidieron en que los videojuegos les dan más confianza para afrontar los retos de su vida y les ayuda a mantenerse tranquilos y concentrados en situaciones de alta presión.

“El juego no es lo opuesto al trabajo”, dijo Elaine Laird, directora de recursos humanos de Logitech. “Cuando las personas dedican tiempo a desconectarse, relajarse y sumergirse en el juego, regresan con mayor claridad mental, energía renovada y enfoques novedosos para afrontar desafíos complejos”.

Como parte de las actividades alrededor del lanzamiento de GTA 6, Logitech llevará a cabo una sesión de juego el 19 de noviembre que se transmitirá en vivo desde los canales oficiales de la empresa y en el que crearán una sala de juegos para promocionar sus productos.

El impacto de GTA 6 a la economía

Según una estimación del portal Fortune, únicamente la economía estadounidense podría perder hasta 1,000 millones de dólares en productividad el día del lanzamiento de Grand Theft Auto 6, ya que 1.5 millones de trabajadores podrían faltar al trabajo.