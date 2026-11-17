Durante 2026, Google mostró menos anuncios en esa red que en los mismos trimestres del año anterior:
- Enero a marzo: 9% menos impresiones publicitarias
- Abril a junio: 12% menos
- Julio a septiembre: 14% menos.
Una impresión es cada ocasión en que se muestra un anuncio. Por lo tanto, estas cifras indican una caída en el volumen de publicidad exhibida mediante Google Network, no que toda la publicidad de internet haya disminuido en esas proporciones.
El retroceso también aparece en la facturación acumulada. Entre enero y septiembre de 2026, Google Network ingresó 21,729 millones de dólares, frente a 21,964 millones del mismo periodo de 2025: una reducción de 235 millones, equivalente a 1.1%.
La caída de ingresos fue mucho menor que la de impresiones porque Google obtuvo más dinero, en promedio, por cada anuncio mostrado. Durante el tercer trimestre, el costo por impresión aumentó 14% respecto al año anterior.
De hecho, los ingresos de Google Network crecieron ligeramente en ese último trimestre, de 7,354 a 7,455 millones de dólares, impulsados por AdMob. Mostrar menos anuncios no significa necesariamente ganar menos dinero.
El buscador de Google crece mientras incorpora inteligencia artificial
El contraste es más claro al observar lo que ocurre dentro de las propias plataformas de Google. A diferencia de los anuncios colocados en páginas ajenas, la publicidad de su buscador y otros servicios registra un crecimiento sostenido.
Entre enero y septiembre de 2026, Google Search & other generó 187,020 millones de dólares, comparados con 161,459 millones durante los primeros nueve meses de 2025. La diferencia fue de 25,561 millones de dólares, un avance de 15.8%.
El crecimiento respondió tanto a una mayor cantidad de clics en anuncios como al precio que pagaron los anunciantes por ellos. En ese periodo, los clics pagados aumentaron 11% y el costo promedio por clic subió 4%.