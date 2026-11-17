De vivir de la publicidad a sumar 350 millones de suscripciones

En el primer trimestre de 2026, Alphabet alcanzó 350 millones de suscripciones de pago entre sus distintos servicios, según informó Sundar Pichai, director ejecutivo de la compañía. YouTube y Google One fueron los principales impulsores de este crecimiento.

- Primer trimestre de 2025: más de 270 millones de suscripciones

- Tercer trimestre de 2025: más de 300 millones

- Primer trimestre de 2026: 350 millones.

La cifra reúne distintos productos. YouTube Premium permite ver videos sin anuncios, YouTube Music ofrece funciones de música por suscripción y YouTube TV comercializa televisión de paga. Google One, por su parte, vende almacenamiento en la nube y planes que pueden incluir herramientas de inteligencia artificial como Gemini.

El crecimiento ya se refleja en las cuentas del grupo. Durante los primeros nueve meses de 2026, la división de suscripciones, plataformas y dispositivos facturó 39,585 millones de dólares, frente a 34,452 millones en el mismo periodo de 2025. El aumento fue de casi 15%.

Sin embargo, ese monto no procede exclusivamente de las cuotas mensuales: también incluye ingresos de Google Play y de dispositivos como los teléfonos Pixel.

YouTube ofrece otra señal de esta expansión. Para el tercer trimestre de 2026, YouTube Music y Premium superaban conjuntamente los 150 millones de suscripciones, aunque ese indicador también incluye periodos de prueba gratuitos.



Los anuncios de Google aparecen menos en sitios web y aplicaciones externas

Mientras los servicios de pago crecen, otra parte del negocio presenta una tendencia distinta: Google Network, la red mediante la cual Alphabet distribuye anuncios en sitios web y aplicaciones que pertenecen a terceros.

Este sistema permite que un periódico digital, un blog o una aplicación muestre publicidad administrada por Google y reciba una parte del dinero pagado por los anunciantes. Productos como AdSense y AdMob participan en ese modelo.