Meta quiere que Muse haga tus compras, pero antes debe convencerte de que le confíes tu tarjeta

No obstante, para llegar a ese punto todavía se deberá esperar un tiempo. Por ahora, las principales empresas de IA financian su expansión gracias al flujo operativo de otros negocios En el caso de Meta esa vertical es la de anuncios en Facebook, Instagram y WhatsApp, el cual les da el respaldo económico necesario para asumir los costos de procesamiento sin depender de ventas de licencias corporativas a corto plazo.
"Afortunadamente, en Meta contamos con este gran negocio a escala en Instagram, Facebook y WhatsApp a través de nuestra división publicitaria. Es el principal y atiende a millones de consumidores y empresas”, menciona. “Eso nos permite realizar el nivel de inversiones que necesitamos para respaldar nuestras tecnologías de inteligencia artificial para la próxima generación de productos de consumo".
El pulmón publicitario sostiene el gasto de infraestructura
Aunque Shah resalta que los esfuerzos de IA se sostienen con los ingresos publicitarios, esta estrategia también genera controversias, pues refleja que la IA no constituye todavía un segmento rentable ni para Meta ni para la industria tecnológica global.
Durante el tercer trimestre de 2026, Meta registró un flujo de caja libre negativo de 2,120 millones de dólares. En paralelo, la corporación proyecta elevar su gasto de capital (CapEx) a un rango de entre 135,000 y 145,000 millones de dólares para sostener la capacidad de cómputo de sus modelos.
Esta fuerte expansión del gasto llevó a la agencia S&P Global Ratings a modificar la perspectiva crediticia de Meta de estable a negativa y los analistas cuestionan la velocidad con la que la compañía monetizará sus productos de IA frente a la aceleración del gasto en infraestructura.
Pese a esas alertas crediticias, Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en VALMEX Casa de Bolsa, considera que la situación aún es sostenible, debido al impacto positivo de la operación publicitaria central.
"En Meta, los anuncios crecieron 26% con un precio por unidad 14% mayor gracias a modelos de IA, que mejoran recomendaciones y conversiones. Si bien la IA drena caja y algo de margen para los negocios tradicionales de las empresas de tecnología, en general no sucede así con sus ingresos, sino que en varios casos los impulsa", afirma el especialista.
Además del consumidor final, Meta integra a Muse dentro del flujo de trabajo de pequeñas empresas y creadores de contenido que operan en su ecosistema digital, facilitando la gestión de inventarios, la atención a clientes y la administración de tiendas virtuales.
Por ello, la velocidad de adopción de Muse dependerá de la confianza que los usuarios otorguen al sistema al vincular sus tarjetas de crédito y coloca a México como uno de los mercados clave para probar si el futuro de la IA generativa radica en la conversación o en la capacidad de cerrar transacciones comerciales en el mundo real.