Meta quiere que Muse haga tus compras, pero antes debe convencerte de que le confíes tu tarjeta

"Creo que no hay duda de que las personas tendrán preguntas sobre cómo funciona esto exactamente y cómo se ha construido la seguridad del sistema”, comenta Shah. “Por eso nos esforzamos, no sólo para diseñar el sistema de manera muy diferente a todo lo demás que Meta ha construido antes”.

¿Qué es y cómo funciona Muse, el agente de IA de Meta?

Muse es un agente de IA personal al cual se le pueden delegar tareas cotidianas, como administrar tu correo electrónico, hacer reservas e incluso realizar seguimiento de precios. Además, la herramienta ejecuta operaciones complejas dentro de las aplicaciones habituales de los usuarios, pues su sistema genera código interno en tiempo real para consultar catálogos, iniciar sesión en pasarelas de pago y completar compras de víveres, reservas de viajes solo cuando la persona se lo permite.

Delegar transacciones financieras a un agente de IA, comenta Shah, exige una arquitectura de seguridad estricta. Para disipar las dudas sobre el manejo de credenciales y datos bancarios, Meta aisló la operación de Muse de sus plataformas sociales tradicionales.

Cada usuario opera dentro de una máquina virtual dedicada en la nube, denominada Muse secure VM. Este entorno aísla la información de cada persona y evita el cruce de datos con otros servidores de la corporación, explica el ejecutivo de Meta. A la par, la empresa integró un proceso independiente bautizado como Sentinel, el cual supervisa las acciones del agente principal y exige una aprobación humana explícita cada vez que el software intenta realizar una compra o ingresar credenciales en un sitio nuevo.

"Es esencialmente una computadora en la nube que es solo para ti y tu Muse, no se comparte con nadie más. Además, el agente nunca tiene acceso directo a tus datos sensibles como contraseñas o tarjetas de crédito, y creamos el Sentinel para monitorear al agente e intervenir con aprobaciones humanas en cada compra", detalla.