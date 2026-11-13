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Meta quiere que Muse haga tus compras, pero antes debe convencerte de que le confíes tu tarjeta

Meta lanzó Muse en México, un agente de IA que puede hacer compras en comercios como Walmart, Rappi o Liverpool, pero las preocupaciones de privacidad generan preguntas sobre si funcionará.
vie 13 noviembre 2026 05:55 AM
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Imagen representativa de la mascota de Muse, la IA de Meta, en una tienda departamental en México acompañando a una persona y pagando por ella con su tarjeta de crédito.
Delegar transacciones financieras a un agente de IA, comenta un directivo de Meta, exige una arquitectura de seguridad estricta. Para disipar las dudas sobre el manejo de credenciales y datos bancarios, Meta aisló la operación de Muse de sus plataformas sociales tradicionales. (Foto: Generada con IA / Google Flow)

Meta lanzó Muse en México , un agente de Inteligencia Artificial cuya principal característica es que te ayudará a hacer las compras. Pero aunque la empresa se alió a socios como Walmart, Rappi, Liverpool o Coppel, entre otras tiendas, la seguridad y confianza de su herramienta es el principal reto que deben superar, especialmente cuando la imagen pública de la firma está asociada a casos polémicos.

Vishal Shah, vicepresidente de productos de IA de Meta a nivel global, reconoce en entrevista exclusiva con Expansión que las controversias pasadas sobre la privacidad de los datos, generan cuestionamientos y dudas legítimas en los usuarios sobre la seguridad de las herramientas de Meta y por ello tomaron un rumbo diferente en el caso de Muse.

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"Creo que no hay duda de que las personas tendrán preguntas sobre cómo funciona esto exactamente y cómo se ha construido la seguridad del sistema”, comenta Shah. “Por eso nos esforzamos, no sólo para diseñar el sistema de manera muy diferente a todo lo demás que Meta ha construido antes”.

¿Qué es y cómo funciona Muse, el agente de IA de Meta?

Muse es un agente de IA personal al cual se le pueden delegar tareas cotidianas, como administrar tu correo electrónico, hacer reservas e incluso realizar seguimiento de precios. Además, la herramienta ejecuta operaciones complejas dentro de las aplicaciones habituales de los usuarios, pues su sistema genera código interno en tiempo real para consultar catálogos, iniciar sesión en pasarelas de pago y completar compras de víveres, reservas de viajes solo cuando la persona se lo permite.

Delegar transacciones financieras a un agente de IA, comenta Shah, exige una arquitectura de seguridad estricta. Para disipar las dudas sobre el manejo de credenciales y datos bancarios, Meta aisló la operación de Muse de sus plataformas sociales tradicionales.

Cada usuario opera dentro de una máquina virtual dedicada en la nube, denominada Muse secure VM. Este entorno aísla la información de cada persona y evita el cruce de datos con otros servidores de la corporación, explica el ejecutivo de Meta. A la par, la empresa integró un proceso independiente bautizado como Sentinel, el cual supervisa las acciones del agente principal y exige una aprobación humana explícita cada vez que el software intenta realizar una compra o ingresar credenciales en un sitio nuevo.

"Es esencialmente una computadora en la nube que es solo para ti y tu Muse, no se comparte con nadie más. Además, el agente nunca tiene acceso directo a tus datos sensibles como contraseñas o tarjetas de crédito, y creamos el Sentinel para monitorear al agente e intervenir con aprobaciones humanas en cada compra", detalla.

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Asimismo, agrega que pese a las controversias de seguridad que existen alrededor de la compañía, la reputación en privacidad no se resuelve con discursos, sino mediante la verificación progresiva del usuario. “La forma en que las personas construyen confianza es con el tiempo, al usar el producto, sentir que es valioso para ti. Tal vez entonces solo así confías un poco más".

Meta quiere monetizar a Muse con una comisión por transacción

En el ámbito comercial, Meta busca la adopción masiva de Muse mediante un acceso gratuito amplio, lo cual dista de la estrategia que han tenido otras compañías en torno a sus plataformas de IA. Además, Shah menciona que la compañía reserva las suscripciones de pago únicamente para usuarios con un consumo intensivo de cómputo o interesados en modelos avanzados, como Muse Wonder.

El modelo de negocio principal no impone tarifas al consumidor final, apunta, pues proyectan que la captación de ingresos sea mediante el cobro de comisiones por transacción a los comercios aliados. Esta estrategia responde a métricas internas que muestran que más del 25% de las interacciones en la plataforma corresponden a búsquedas de productos y compras en línea.

"Más del 25% de las personas usan Muse para que les ayude a comprar y descubrir nuevos productos. Por ello, con el tiempo, la forma en que ganaremos dinero con Muse será tomando un pequeño porcentaje de esas transacciones, no de los consumidores, sino de las empresas”, puntualiza el ejecutivo. “Para la mayoría de la gente, la versión gratuita será bastante generosa porque queremos que la mayor cantidad posible de personas utilice el producto".

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No obstante, para llegar a ese punto todavía se deberá esperar un tiempo. Por ahora, las principales empresas de IA financian su expansión gracias al flujo operativo de otros negocios En el caso de Meta esa vertical es la de anuncios en Facebook, Instagram y WhatsApp, el cual les da el respaldo económico necesario para asumir los costos de procesamiento sin depender de ventas de licencias corporativas a corto plazo.

"Afortunadamente, en Meta contamos con este gran negocio a escala en Instagram, Facebook y WhatsApp a través de nuestra división publicitaria. Es el principal y atiende a millones de consumidores y empresas”, menciona. “Eso nos permite realizar el nivel de inversiones que necesitamos para respaldar nuestras tecnologías de inteligencia artificial para la próxima generación de productos de consumo".

El pulmón publicitario sostiene el gasto de infraestructura

Aunque Shah resalta que los esfuerzos de IA se sostienen con los ingresos publicitarios, esta estrategia también genera controversias, pues refleja que la IA no constituye todavía un segmento rentable ni para Meta ni para la industria tecnológica global.

Durante el tercer trimestre de 2026, Meta registró un flujo de caja libre negativo de 2,120 millones de dólares. En paralelo, la corporación proyecta elevar su gasto de capital (CapEx) a un rango de entre 135,000 y 145,000 millones de dólares para sostener la capacidad de cómputo de sus modelos.

Esta fuerte expansión del gasto llevó a la agencia S&P Global Ratings a modificar la perspectiva crediticia de Meta de estable a negativa y los analistas cuestionan la velocidad con la que la compañía monetizará sus productos de IA frente a la aceleración del gasto en infraestructura.

Pese a esas alertas crediticias, Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en VALMEX Casa de Bolsa, considera que la situación aún es sostenible, debido al impacto positivo de la operación publicitaria central.

"En Meta, los anuncios crecieron 26% con un precio por unidad 14% mayor gracias a modelos de IA, que mejoran recomendaciones y conversiones. Si bien la IA drena caja y algo de margen para los negocios tradicionales de las empresas de tecnología, en general no sucede así con sus ingresos, sino que en varios casos los impulsa", afirma el especialista.

Además del consumidor final, Meta integra a Muse dentro del flujo de trabajo de pequeñas empresas y creadores de contenido que operan en su ecosistema digital, facilitando la gestión de inventarios, la atención a clientes y la administración de tiendas virtuales.

Por ello, la velocidad de adopción de Muse dependerá de la confianza que los usuarios otorguen al sistema al vincular sus tarjetas de crédito y coloca a México como uno de los mercados clave para probar si el futuro de la IA generativa radica en la conversación o en la capacidad de cerrar transacciones comerciales en el mundo real.

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Meta Inteligencia artificial

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