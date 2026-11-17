¿Cada cuándo abre el registro de la Pensión Bienestar?

La Secretaría de Bienestar no tiene establecido un día fijo del año para abrir las inscripciones. En cambio, anuncia periodos de registro mediante convocatorias oficiales y publica un calendario para organizar la atención de acuerdo con la primera letra del apellido de las personas solicitantes.

Cada año se realizan distintos periodos de incorporación, por ello, quienes están cerca de cumplir 65 años deben mantenerse pendientes de los anuncios de la Secretaría de Bienestar y consultar si ya se publicó un nuevo calendario.

La información sobre fechas, letras y módulos se difunde en los canales oficiales de la dependencia y en su página web.

¿Puedo registrarme si todavía no cumplo 65 años?

Sí, pero hay una condición importante, la persona debe cumplir los 65 años dentro del bimestre en el que se realiza su incorporación al programa.

Esto permite que algunas personas hagan el trámite antes de su cumpleaños, sin tener que esperar necesariamente hasta el día exacto en que cumplen 65 años.



Si una persona cumple 65 años el 28 de noviembre y su incorporación corresponde al bimestre noviembre-diciembre, puede cumplir con el requisito de edad dentro de ese mismo periodo, aunque haya acudido a registrarse antes de su cumpleaños.

En cambio, si cumple 65 años hasta enero y el bimestre de incorporación es noviembre-diciembre, todavía no cumpliría con la condición de edad para ese periodo.

En ese caso tendría que esperar a la convocatoria y al bimestre de incorporación que le corresponda.

La recomendación es revisar la fecha de nacimiento y el periodo de incorporación que establezca Bienestar en cada convocatoria, pues no basta con que falten pocos días para cumplir años: lo que determina la elegibilidad es el bimestre en que se incorpora a la pensión.