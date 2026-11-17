El dinero no se entrega inmediatamente después de llenar la solicitud, las reglas de operación establecen que la persona solicitante debe recibir una respuesta en un plazo máximo de dos meses a partir de la captura del trámite.
Después de validar el registro, comienza el proceso para entregar la tarjeta bancaria. La incorporación y el inicio de los depósitos dependen de ese procedimiento y del bimestre correspondiente.
¿Qué pasa si ya recibo la Pensión Mujeres Bienestar y cumplo 65 años?
Las mujeres que reciben la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a quienes tienen entre 60 y 64 años, no necesitan comenzar desde cero el proceso de inscripción al cumplir 65 años.
Las reglas de operación establecen que, en el bimestre en que cumplen esa edad, pueden ser incorporadas al padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos bimestrales, mientras que el apoyo para personas adultas mayores es de 6,400 pesos cada dos meses.
¿Qué pasa si la persona no puede acudir al módulo?
Si la persona adulta mayor tiene una enfermedad, un familiar u otra persona puede solicitar que personal de la Secretaría de Bienestar acuda a su domicilio para realizar el registro.
También se puede designar a una persona adulta auxiliar para que la represente en los trámites relacionados con la pensión.
El registro y los trámites relacionados con el programa son gratuitos, la Secretaría de Bienestar no solicita pagos ni intermediarios para incorporar a una persona al padrón.