De acuerdo con la empresa desarrolladora, Grand Theft Auto VI se creó completamente desde cero para brindar la mejor experiencia posible para la actual generación de consolas. En el caso de PlayStation 5 Pro ofrece con claridad mejorada a través de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras con trazado de rayos solo disponibles en PlayStation 5 Pro.

También integra en todo el juego la función de respuesta háptica de alta fidelidad de los controles DualSense, configurable en los ajustes de accesibilidad, así como un renderizado espacial mejorado que procesa todos los sonidos del juego con la tecnología de audio tridimensional de Tempest y tiempos de carga optimizados.

De acuerdo con la información oficial, GTA 6 necesitará hasta 212 GB de espacio libre en las consolas de los usuarios. Antes de iniciar el proceso de descarga, por lo tanto, es recomendable comprobar el almacenamiento disponible antes de iniciarla.

El juego también estará disponible a través de XBOX Cloud Gaming en consolas XBOX Series X|S y XBOX One, con los ajustes de gráficos de XBOX Series S. Al igual que en todas las transmisiones a través de la nube, la velocidad de conexión y otros factores técnicos pueden influir en el rendimiento del juego, por lo que la experiencia puede ser diferente a la versión del juego en tu consola local.

¿Qué incluye la Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI?

De acuerdo con los detalles de Rockstar, si adquiriste la versión ultimate, obtendrás los siguientes elementos:

Coches

Vapid Dominator Buggy (1967) y garage Paradise.

Grotti Cheetah (1995)

Vehículos del refugio de Jason (incluida la Vapid Ganado retro

Talleres de vehículos

Colección de coches clásicos

Armas

Revólveres Hawk & Little Morgan

Variantes de armas personalizadas