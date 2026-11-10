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¿Por qué todo el mundo está descargando GTA VI hoy si aún no se puede jugar?

El nuevo videojuego de Rockstar ya está disponible para aquellos usuarios que realizaron reservas digitales, aunque no podrán jugarlo aún.
mar 10 noviembre 2026 11:20 AM
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GTA 6 ya está disponible para descarga anticipada
De acuerdo con la empresa desarrolladora, Grand Theft Auto VI se creó completamente desde cero para brindar la mejor experiencia posible para la actual generación de consolas. (Foto: Cortesía Rockstar)

La espera terminó. Grand Theft Auto VI ya se puede descargar de forma anticipada a los usuarios que hayan hecho la reserva digital, mientras que quienes hayan adquirido la versión de caja, podrán introducir el código y descargarlo apenas la reciban, informó Rockstar.

Esto no significa que los jugadores podrán tener una experiencia anticipada al videojuego, pues GTA 6 solo se podrá jugar hasta el jueves 19 de noviembre, fecha de lanzamiento oficial.Sin embargo, con esto, lo dejarán listo para iniciar a jugar a partir de las 00:00 horas de ese día.

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De acuerdo con la empresa desarrolladora, Grand Theft Auto VI se creó completamente desde cero para brindar la mejor experiencia posible para la actual generación de consolas. En el caso de PlayStation 5 Pro ofrece con claridad mejorada a través de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras con trazado de rayos solo disponibles en PlayStation 5 Pro.

También integra en todo el juego la función de respuesta háptica de alta fidelidad de los controles DualSense, configurable en los ajustes de accesibilidad, así como un renderizado espacial mejorado que procesa todos los sonidos del juego con la tecnología de audio tridimensional de Tempest y tiempos de carga optimizados.

De acuerdo con la información oficial, GTA 6 necesitará hasta 212 GB de espacio libre en las consolas de los usuarios. Antes de iniciar el proceso de descarga, por lo tanto, es recomendable comprobar el almacenamiento disponible antes de iniciarla.

El juego también estará disponible a través de XBOX Cloud Gaming en consolas XBOX Series X|S y XBOX One, con los ajustes de gráficos de XBOX Series S. Al igual que en todas las transmisiones a través de la nube, la velocidad de conexión y otros factores técnicos pueden influir en el rendimiento del juego, por lo que la experiencia puede ser diferente a la versión del juego en tu consola local.

¿Qué incluye la Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI?

De acuerdo con los detalles de Rockstar, si adquiriste la versión ultimate, obtendrás los siguientes elementos:

Coches

Vapid Dominator Buggy (1967) y garage Paradise.

Grotti Cheetah (1995)

Vehículos del refugio de Jason (incluida la Vapid Ganado retro

Talleres de vehículos

Colección de coches clásicos

Armas

Revólveres Hawk & Little Morgan

Variantes de armas personalizadas

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Sitios de interés

Golpes al complejo de los PTT Youngin$

Estilos de Vice City para Jason y Lucía

Una colección de ropa y accesorios temáticos inspirados en el protagonista del estado de la diversión: Macca, el caimán

Tienda de ropa Stock 305

Estética unisex Sara's

Electric Fang Tattoo

La empresa desarrolladora resalta que las bonificaciones de la Ultimate Edition se activarán a lo largo de la historia de Jason y Lucía, y tras cada capítulo se revelarán elementos nuevos. Además, la actualización a Ultimate Edition también estará disponible para quienes tengan Gran Theft Auto VI: Standard Edition, y podrá adquirirse por separado.

Bonificaciones por reserva

Por otra parte, a quienes hayan reservado antes del 20 de noviembre, obtendrán otros elementos, como

Pack Vintage Vice City, donde volverás a la época en la que los neones brillaron más que nunca con el Pack Vintage Vice City, que incluye el emblemático sedán Vapid Stanier (1955) bicolor y el garage de Shore Court junto a la famosa Ocean Beach, prendas de ropa y peinados espléndidos para Jason y Lucía, y un patrón de arma icónico que evoca los excesos del pasado.

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Videojuegos Playstation

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