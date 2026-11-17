El negocio de centros de datos, que es el más importante dentro de la firma e incluye las ventas de tarjetas gráficas (GPU, por sus siglas en inglés), también superó las previsiones y, de hecho, se duplicó en un año, hasta alcanzar los 107,600 millones de dólares.

Al respecto, la directora ejecutiva interina de Nvidia, Colette Kress , dijo en un comunicado que la hoja de ruta de la compañía sobre infraestructura para Inteligencia Artificial avanza de acuerdo con lo previsto y que la situación de la firma es estable.

“Nuestro impulso es real. Nvidia es un líder tecnológico excepcional, impulsado por la constante innovación de nuestra gente. Vera Rubin ha tenido un comienzo explosivo, nuestra hoja avanza según lo previsto y nuestra ambición nunca ha sido mayor”.

Para el cuarto trimestre del año fiscal, periodo en que se dio a conocer la noticia de la infidelidad de Huang y se dio su salida de la empresa, se esperan ingresos de entre 127,400 y 132,600 millones de dólares, de acuerdo con las previsiones de la firma.

"Todo sigue igual", afirma la CEO interina de Nvidia

Aunque Kress no habló específicamente del caso Huang, resaltó que "lo más importante son los empleados (...) Tenemos a los mejores tecnólogos del planeta, con una hoja de ruta plurianual de primer nivel. Desde el punto de vista empresarial, todo sigue igual", comentó.

También resaltó que la cartera de pedidos pendientes asciende a 2.5 billones de dólares, un aumento considerable en relación a los 2 billones de dólares que registraron el trimestre anterior.

En relación a China, Kress destacó que la empresa obtuvo ingresos de 2,400 millones de dólares en ventas, esto a través de la comercialización de chips Hopper, cuya exportación ya fue aprobada por el gobierno de los Estados Unidos.