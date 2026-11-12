Nvidia extiende caída en bolsa. ¿Es momento de comprar acciones?

Las acciones de Nvidia registraron una jornada de volatilidad este jueves 12 de noviembre en Wall Street, después de que la compañía anunció la renuncia de Jensen Huang como director general, en medio de las investigaciones sobre sus relaciones extramaritales. Antes de la apertura, los títulos de la fabricante de chips retrocedían alrededor de 10%, mientras que al inicio de las operaciones llegaron a desplomarse hasta 14%.

La acción abrió en 151.01 dólares y tocó un mínimo de 148.80 dólares, ante la incertidumbre sobre el futuro de la empresa y su liderazgo en el mercado de inteligencia artificial. La compañía informó que Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asumirá temporalmente la dirección general mientras se designa a un sustituto.

Conforme avanzó la sesión, las acciones de Nvidia recuperaron parte de las pérdidas iniciales, hasta reducir su caída a 4.3% al cierre de las operaciones. La salida de Huang también presionó a los principales índices de Wall Street. El Nasdaq Composite terminó con una caída de 0.39%, mientras que el S&P 500 perdió 0.35% y el Dow Jones retrocedió 0.36%.

Las acciones de la firma tecnológica han acumulado una fuerte caída superior a 16% desde el 3 de noviembre, ante el escándalo de su CEO, Jensen Huang.

Para invertir se tiene que saber del precio y el negocio

Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, explicó a Expansión que para el inversionista, la pregunta clave no es cuánto cayó la acción, sino si los fundamentos de la empresa cambiaron y hasta ahora no hay evidencia de eso.

El experto del mercado bursátil mencionó que más que hablar de oportunidad de inversión primero se tienen que entender dos cosas: el precio y el negocio.

El precio de hoy refleja la incertidumbre por la salida de Jensen Huang y por cómo se resolverá la sucesión, en tanto el negocio sigue mostrando una demanda muy sólida por sus chips y un liderazgo claro en infraestructura de IA Renato Campos, CEO de Greyhound Trading



En este sentido dijo que es probable que la volatilidad en torno a la ex empresa de Huang siga alta en el corto plazo, así que cualquier decisión de inversión debería tomarse con un horizonte de largo plazo, una gestión de riesgo clara y sin dejarse llevar por el ruido del momento.

“El próximo reporte de resultados y las señales sobre el nuevo liderazgo serán los factores a seguir como un elemento que confirme una dirección”.