Las acciones de Nvidia aún siguen perdiendo valor en el Nasdaq por la vida personal y amorosa de su exdirector general, Jensen Huang. Durante la sesión de este 12 de noviembre, el papel de la compañía descendió 4.3% hasta los 166 dólares. La pérdida del valor abre una oportunidad para invertir en la empresa estadounidense.
Nvidia extiende caída en bolsa. ¿Es momento de comprar acciones?
Las acciones de Nvidia registraron una jornada de volatilidad este jueves 12 de noviembre en Wall Street, después de que la compañía anunció la renuncia de Jensen Huang como director general, en medio de las investigaciones sobre sus relaciones extramaritales. Antes de la apertura, los títulos de la fabricante de chips retrocedían alrededor de 10%, mientras que al inicio de las operaciones llegaron a desplomarse hasta 14%.
La acción abrió en 151.01 dólares y tocó un mínimo de 148.80 dólares, ante la incertidumbre sobre el futuro de la empresa y su liderazgo en el mercado de inteligencia artificial. La compañía informó que Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asumirá temporalmente la dirección general mientras se designa a un sustituto.
Conforme avanzó la sesión, las acciones de Nvidia recuperaron parte de las pérdidas iniciales, hasta reducir su caída a 4.3% al cierre de las operaciones. La salida de Huang también presionó a los principales índices de Wall Street. El Nasdaq Composite terminó con una caída de 0.39%, mientras que el S&P 500 perdió 0.35% y el Dow Jones retrocedió 0.36%.
Las acciones de la firma tecnológica han acumulado una fuerte caída superior a 16% desde el 3 de noviembre, ante el escándalo de su CEO, Jensen Huang.
Para invertir se tiene que saber del precio y el negocio
Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, explicó a Expansión que para el inversionista, la pregunta clave no es cuánto cayó la acción, sino si los fundamentos de la empresa cambiaron y hasta ahora no hay evidencia de eso.
El experto del mercado bursátil mencionó que más que hablar de oportunidad de inversión primero se tienen que entender dos cosas: el precio y el negocio.
El precio de hoy refleja la incertidumbre por la salida de Jensen Huang y por cómo se resolverá la sucesión, en tanto el negocio sigue mostrando una demanda muy sólida por sus chips y un liderazgo claro en infraestructura de IA
En este sentido dijo que es probable que la volatilidad en torno a la ex empresa de Huang siga alta en el corto plazo, así que cualquier decisión de inversión debería tomarse con un horizonte de largo plazo, una gestión de riesgo clara y sin dejarse llevar por el ruido del momento.
“El próximo reporte de resultados y las señales sobre el nuevo liderazgo serán los factores a seguir como un elemento que confirme una dirección”.
Nvidia es opción de inversión a largo plazo
Por otra parte, un análisis de Actinver aseguró que invertir en Nvidia es una oportunidad para quien piensa a largo plazo. No obstante, el riesgo es que la transición de la dirección general tarde o se complique su relación con Washington y Pekín.
El equipo de analistas de Actinver refiere que, desde enero, la utilidad por acción que los expertos esperan para los próximos 12 meses se duplicó de 7.32 a 14.70 dólares, mientras la acción bajaba 7% en el año hasta ayer.
De hecho, al cierre del 11 de noviembre, se pagaban cerca de 12 dólares por cada dólar de esa utilidad, cuando el promedio desde 2016 es de 35.
Analistas, a la espera de reporte el 17 de noviembre
Se tiene previsto que Nvidia informe sus resultados del tercer trimestre del año el siguiente 17 de noviembre y el mercado estará al pendiente.
La empresa espera vender 108,000 millones de dólares, sin contar chips para centros de datos en China, con un margen bruto de 74%.
Los analistas esperan un poco más de 109,200 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de 92% anual y una utilidad por acción de 2.48 dólares, casi el doble de los 1.30 dólares de un año antes.