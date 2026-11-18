LevelUp
Grand Theft Auto 6 es un logro histórico en el género de mundo abierto. Su mundo excepcionalmente denso, sus sistemas de crimen interconectados y la cautivadora relación entre Jason y Lucía elevan la fórmula habitual de Rockstar a algo que se siente genuinamente transformador. Persiste cierta rigidez en las misiones y un objetivo de 30 fps, pero eso no empaña en gran medida una experiencia extraordinaria que definirá a toda una generación.
The New York Times
Grand Theft Auto 6 te robará el corazón. La serie madura más allá de sus memorables choques de autos y atracos con un juego sobre el amor, las relaciones y el cuidado de tu pareja.
Kotaku
GTA 6 es un juego verdaderamente extraordinario. Una obra maestra del diseño de mundo abierto que reúne lo mejor de todos los juegos anteriores de Rockstar en una aventura de 1,000 millones de dólares que no se parece a nada de lo que haya jugado antes. Es un juego al que seguiré jugando durante años, y no veo la hora de hablar de él con otros.
The Verge
Durante la última década, la idea de GTA 6 ha sido inseparable del revuelo que la rodeaba. Todo el alboroto causado por las filtraciones, los retrasos y el prolongado tiempo de desarrollo ha convertido al juego en algo más grande que la 6da misma, una experiencia aclamada como el juego más grande de todos los tiempos incluso antes de su lanzamiento. Realmente parecía que ningún proyecto podría estar a la altura del nivel de escrutinio al que GTA 6 ha estado y estará sujeto. Pero ahora podemos olvidarnos de todo eso, porque GTA 6 ya está aquí. Y el juego es tan bueno que el exagerado revuelo mediático es lo menos interesante que tiene.
CNET
Tras más de una década de desarrollo, GTA 6 es un juego colosal y pulido con una historia de amor central sobre el sueño americano: cometer suficientes delitos para jubilarse temprano.
¿Por qué GTA 6 fue nominado al GOTY si ni siquiera ha salido?
Ayer, la organización de The Game Awards dio a conocer las nominaciones para la gala de este año y generó controversia el hecho de que el título de Rockstar también está entre los nominados sin siquiera haberse lanzado al mercado.
De hecho, GTA 6 competirá en un total de ocho categorías, las cuales incluyen Juego del Año (GOTY); Mejor Actuación; Mejor Diseño de Arte; Mejor Banda Sonora; Mejor Diseño de Audio; Mejor Narrativa; Mejor Juego de Acción/Aventuras; Mejor Dirección.
A pesar de la controversia, es totalmente comprensible que el videojuego sea parte de The Game Awards, pues estos premios se basan en las nominaciones de la prensa especializada y es, precisamente, este sector el que ya había podido jugar al título más esperado de la historia.