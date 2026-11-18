¿Qué dice la prensa de videojuegos sobre GTA 6?

El debut casi perfecto de GTA 6 no es algo nuevo para Rockstar. GTA V y GTA IV también recibieron excelentes críticas promediando un 97 y 98, respectivamente. Sin embargo, con este logro, la desarrolladora alcanzó a la versión original de The Legend of Zelda. Ocarina of Time con una calificación de 99, y esto es lo que los especialistas piensan del juego.

Meristation

Rockstar compensa la espera de 13 años con una de las entregas más entretenidas, variadas y ambiciosas de la serie. Impresionante desde el punto de vista visual y técnico, y repleta de contenido, Leonida es el mejor mundo abierto que hemos visto hasta ahora.

TierraGamer

Grand Theft Auto 6 es una experiencia verdaderamente colosal, con un enorme mundo abierto repleto de actividades y poblado por cientos de personajes no jugables (NPC) cuyo comportamiento impredecible puede llevar a los jugadores a vivir aventuras inesperadas. La historia de Jason y Lucía se mantiene cautivadora de principio a fin, logrando un excelente equilibrio entre un tono más serio, secuencias de acción alocadas y la sátira característica que define a la franquicia.

Vandal

GTA 6 es una obra maestra que redefine los juegos de mundo abierto. Leonida nos ha dejado sin palabras, Jason y Lucía están en el centro de una historia fascinante, y las posibilidades de juego en el último título de Rockstar parecen infinitas. Es el juego de nuestras vidas.

IGN

Exquisitamente detallado, con un sinfín de posibilidades para la experimentación y diseñado sin concesiones, Grand Theft Auto 6 es el 6deojuego más impresionante al que he jugado en mi vida.

Eurogamer

Un juego de contrastes y asombro, de detalles minuciosos y una escala imposible; Rockstar vuelve a ampliar los límites de los videojuegos con GTA 6. Una mezcla irreductible de tonterías, intimidad, grandes ideas y acción al estilo rock 'n' roll —y mucho más además de eso.