Comprar GTA VI en Microsoft Store
1. Enciende tu Xbox One e inicia sesión con la cuenta de Microsoft en la que utilizarás el videojuego.
2. Desde la pantalla de inicio de la consola, busca y abre Store, la tienda de Xbox.
3. Dentro de la tienda, presiona el botón Y del control para abrir la búsqueda y mostrar el teclado en pantalla.
4. Escribe "GTA 6" o "Grand Theft Auto VI" y ejecuta la búsqueda.
5. Selecciona la portada del videojuego entre los resultados para ingresar a su página.
7. Presiona "Comprar", elige una forma de pago (tarjeta bancaria o saldo disponible de Microsoft) y confirma la operación.
Conseguir horas de juego en la nube
Hay dos procedimientos posibles, dependiendo de si prefieres comprar tiempo por separado o contratar una suscripción.
Para comprar paquetes independientes:
1. Abre nuevamente Store desde tu Xbox One.
2. Presiona Y para activar el buscador.
3. Escribe "Horas" y selecciona la opción para buscar.
4. En los resultados, entra en "Resultados principales", la pestaña situada a la izquierda de las categorías Juegos, Contactos, Instaladas, Aplicaciones y Configuración.
5. Localiza las tarjetas verdes identificadas como "Tiempo de juego en la nube".
6. Selecciona el paquete de 10, 25 o 50 horas, según el tiempo que desees adquirir.
7. Abre la opción elegida, presiona "Comprar" y confirma el pago.
Las horas quedarán asociadas a la cuenta utilizada para realizar la compra.