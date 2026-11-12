Crónica de una renuncia: Del origen de la infidelidad de Jensen Huang a su salida de Nvidia

13 de mayo de 2026. Jensen Huang se incorporó a última hora a una delegación estadounidense que viajó a China junto con Donald Trump y de acuerdo con reportes posteriores, Rubio había advertido al presidente sobre la información de inteligencia relacionada con Alice Huang.

La participación del director ejecutivo en la visita reflejaba su cercanía con la administración estadounidense y el peso de Nvidia en las negociaciones tecnológicas entre Washington y Beijing.

14 de septiembre de 2026. Huang recibió una llamada de Trump durante la grabación de un encuentro tecnológico donde ambos hablaron sobre el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial y se manifestaron contra propuestas que podían frenar su desarrollo.

8 de octubre de 2026. Trump otorgó a Jensen Huang la Medalla Nacional de Ciencias, en reconocimiento a sus contribuciones tecnológicas, donde para entonces, las sospechas relacionadas con Alice Huang ya habían circulado entre funcionarios de la administración, aunque todavía no eran ampliamente conocidas por el público.

29 de octubre de 2026. The New York Times publicó que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechaban que Alice Huang trabajaba para China y que había desarrollado una relación cercana con Jensen Huang, a lo que Nvidia respondió que las interacciones entre su director ejecutivo y la empresaria no eran inusuales, pues Huang se reunía habitualmente con directivos de compañías clientes.

La publicación trasladó una investigación, hasta entonces concentrada en las autoridades, al terreno público y abrió preguntas sobre los controles internos de Nvidia, sus relaciones comerciales y la posibilidad de que información sensible hubiera quedado expuesta.

Noviembre 2026: la crisis se acelera

5 de noviembre. Tres legisladores republicanos —John Moolenaar, Brian Mast y Rick Crawford— solicitaron que Jensen Huang compareciera en una reunión privada ante comités de la Cámara de Representantes.

Los congresistas buscaban determinar si los vínculos del ejecutivo habían puesto en riesgo información tecnológica o intereses de seguridad nacional de Estados Unidos mientras que la comparecencia fue solicitada para el 18 de noviembre.

8 de noviembre. Jensen Huang reconoció públicamente que había sido infiel a su esposa mediante una comunicación dirigida a los empleados de Nvidia. El ejecutivo ofreció disculpas a su familia y a la compañía, aunque no identificó por nombre a la persona involucrada.

Ese mismo día, el consejo de administración de Nvidia anunció una investigación independiente para examinar los reportes de que Huang había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

La empresa afirmó que, hasta ese momento, no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o la seguridad nacional estadounidense. La revisión quedó bajo la supervisión de consejeros independientes y asesores legales externos.

Trump también manifestó públicamente su respaldo a Huang y señaló que consideraba que debía continuar al frente de Nvidia.

9 de noviembre. Huang canceló su participación en próximos eventos de ElevenLabs y Anthropic, mientras aumentaba la atención pública sobre el caso.

