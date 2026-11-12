La crisis que terminó con la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre de 2026 comenzó más de un año antes, cuando autoridades de Estados Unidos y Singapur investigaban si Megaspeed, una empresa de infraestructura de inteligencia artificial con sede en Singapur y vínculos comerciales con China, estaba facilitando el acceso de compañías chinas a chips sujetos a restricciones de exportación estadounidenses.
Crónica de una renuncia: Del origen de la infidelidad de Jensen Huang a su salida de Nvidia
La investigación adquirió otra dimensión cuando los servicios de inteligencia estadounidenses identificaron una relación cercana entre Huang y Alice Huang , una ejecutiva vinculada con Megaspeed a quien sospechaban de colaborar con la inteligencia china. Las autoridades temían que esa cercanía pudiera convertirse en una vía para obtener información sobre Nvidia, uno de los principales proveedores de procesadores utilizados para desarrollar inteligencia artificial.
Durante 2026, las sospechas llegaron a la Casa Blanca, provocaron solicitudes de explicaciones del Congreso y llevaron al consejo de administración de Nvidia a abrir una investigación independiente en donde la controversia se agravó con reportes sobre otra relación personal del ejecutivo dentro de la compañía y culminó con su renuncia, después de más de tres décadas al frente del fabricante de chips.
Megaspeed a la salida de Jensen Huang: cronología 2025-2026
Investigación sobre la startup Megaspeed
Autoridades estadounidenses inician indagatorias sobre la firma Megaspeed ante sospechas de posibles vínculos con servicios de inteligencia extranjera. Las actuaciones se mantienen en fase de investigación sin acusaciones demostradas ni evidencias confirmadas de fuga tecnológica.
Acuerdo multimillonario para adquirir Hugging Face
Nvidia anuncia un acuerdo para adquirir la plataforma de desarrollo e inteligencia artificial Hugging Face por aproximadamente 12.930 millones de dólares, comprometiéndose a mantener el ecosistema abierto para la comunidad global.
Escrutinio antimonopolio del Departamento de Justicia
Reuters revela que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) planteó preguntas sobre el impacto competitivo de la adquisición de Hugging Face y sobre las prácticas comerciales en la venta de chips y redes de Nvidia.
Apertura de investigación independiente en el Consejo
La junta directiva de Nvidia inicia una revisión interna tras reportes sobre posibles intentos de aproximación de inteligencia extranjera hacia Jensen Huang, subrayando que no existen indicios de que la seguridad nacional o los secretos corporativos hayan sido comprometidos.
Contratación de asesores legales externos
Los miembros independientes del Consejo designan al ex fiscal federal Joon H. Kim y a la firma de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para dirigir de forma autónoma la investigación corporativa.
Transición operativa de emergencia
Jensen Huang deja la gestión directa en medio de controversias de conducta personal. Colette Kress, directora financiera (CFO), asume interinamente las funciones de consejera delegada para garantizar la estabilidad operativa.
Renuncia oficial de Jensen Huang tras 33 años
El Consejo de Administración confirma la renuncia inmediata de Jensen Huang como CEO, presidente y consejero. Se nombra a Harvey C. Jones como presidente independiente del Consejo y a Colette Kress como CEO interina.
Megaspeed operaba como proveedor de infraestructura de cómputo en la nube y ofrecía capacidad de procesamiento a compañías chinas, incluida Alibaba. Una de las sospechas surgió después de que un funcionario estadounidense encontrara equipos de Nvidia todavía empacados durante una visita realizada en 2024 a un centro de datos en Malasia. La preocupación era que esos procesadores pudieran enviarse a China en lugar de utilizarse para prestar servicios de cómputo.
Nvidia defendió entonces sus operaciones con Megaspeed y la compañía sostuvo que había inspeccionado instalaciones del proveedor y que no tenía motivos para creer que los productos se hubieran desviado de su destino autorizado.
Finales de 2025. De acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas posteriormente, funcionarios de inteligencia estadounidenses informaron al presidente Donald Trump sobre sus sospechas respecto de Alice Huang y su cercanía con el director ejecutivo de Nvidia.
Trump no tomó medidas públicas en ese momento y, de forma paralela, Jensen Huang continuó defendiendo una mayor apertura comercial para vender procesadores estadounidenses en China.
Diciembre de 2025. Trump anunció que permitiría la venta de procesadores H200 de Nvidia a China bajo determinadas condiciones. La decisión representó un cambio en la política comercial estadounidense y una victoria para Huang, quien había cuestionado las restricciones por considerar que podían favorecer el desarrollo de competidores chinos.
2026: las sospechas de espionaje llegan a la casa blanca
Primavera de 2026. Funcionarios de la administración Trump recibieron un memorando clasificado que advertía sobre la relación entre Jensen Huang y Alice Huang. Según The New York Times, el documento señalaba que la ejecutiva podía estar trabajando para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, organismo responsable de actividades de inteligencia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó la elaboración del memorando. Estas sospechas no equivalían a una conclusión judicial sobre la participación de Alice Huang en actividades de espionaje.
13 de mayo de 2026. Jensen Huang se incorporó a última hora a una delegación estadounidense que viajó a China junto con Donald Trump y de acuerdo con reportes posteriores, Rubio había advertido al presidente sobre la información de inteligencia relacionada con Alice Huang.
La participación del director ejecutivo en la visita reflejaba su cercanía con la administración estadounidense y el peso de Nvidia en las negociaciones tecnológicas entre Washington y Beijing.
14 de septiembre de 2026. Huang recibió una llamada de Trump durante la grabación de un encuentro tecnológico donde ambos hablaron sobre el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial y se manifestaron contra propuestas que podían frenar su desarrollo.
8 de octubre de 2026. Trump otorgó a Jensen Huang la Medalla Nacional de Ciencias, en reconocimiento a sus contribuciones tecnológicas, donde para entonces, las sospechas relacionadas con Alice Huang ya habían circulado entre funcionarios de la administración, aunque todavía no eran ampliamente conocidas por el público.
29 de octubre de 2026. The New York Times publicó que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechaban que Alice Huang trabajaba para China y que había desarrollado una relación cercana con Jensen Huang, a lo que Nvidia respondió que las interacciones entre su director ejecutivo y la empresaria no eran inusuales, pues Huang se reunía habitualmente con directivos de compañías clientes.
La publicación trasladó una investigación, hasta entonces concentrada en las autoridades, al terreno público y abrió preguntas sobre los controles internos de Nvidia, sus relaciones comerciales y la posibilidad de que información sensible hubiera quedado expuesta.
Noviembre 2026: la crisis se acelera
5 de noviembre. Tres legisladores republicanos —John Moolenaar, Brian Mast y Rick Crawford— solicitaron que Jensen Huang compareciera en una reunión privada ante comités de la Cámara de Representantes.
Los congresistas buscaban determinar si los vínculos del ejecutivo habían puesto en riesgo información tecnológica o intereses de seguridad nacional de Estados Unidos mientras que la comparecencia fue solicitada para el 18 de noviembre.
8 de noviembre. Jensen Huang reconoció públicamente que había sido infiel a su esposa mediante una comunicación dirigida a los empleados de Nvidia. El ejecutivo ofreció disculpas a su familia y a la compañía, aunque no identificó por nombre a la persona involucrada.
Ese mismo día, el consejo de administración de Nvidia anunció una investigación independiente para examinar los reportes de que Huang había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.
La empresa afirmó que, hasta ese momento, no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o la seguridad nacional estadounidense. La revisión quedó bajo la supervisión de consejeros independientes y asesores legales externos.
Trump también manifestó públicamente su respaldo a Huang y señaló que consideraba que debía continuar al frente de Nvidia.
9 de noviembre. Huang canceló su participación en próximos eventos de ElevenLabs y Anthropic, mientras aumentaba la atención pública sobre el caso.
Ese día también se presentó una demanda colectiva propuesta contra Nvidia y su director ejecutivo, en la que se acusaba a ambos de haber ocultado información relevante a los accionistas sobre los vínculos de Huang con una persona sospechosa de espionaje.
En Washington, legisladores retomaron el debate sobre las restricciones a la exportación de chips avanzados hacia China.
9 y 10 de noviembre. Nuevos reportes periodísticos profundizaron en la red empresarial vinculada con Alice Huang y su familia.
The Information dio a conocer que compañías relacionadas con la ejecutiva habían facilitado adquisiciones de procesadores de Nvidia por aproximadamente 7,500 millones de dólares, incluidos equipos sujetos a restricciones. Entre las empresas mencionadas figuraba Shanghai Century Litong, fundada en 2023 y posteriormente vinculada con programas de socios de Nvidia.
Por separado, Bloomberg informó que Tim Teter, principal responsable jurídico de Nvidia, había intervenido durante la investigación estadounidense sobre Megaspeed en 2025 para solicitar información a funcionarios del Departamento de Comercio.
Estas revelaciones ampliaron las preguntas sobre el conocimiento que tenía Nvidia de las operaciones de sus clientes y sobre la supervisión de las ventas internacionales de sus procesadores.
10 de noviembre. El consejo de Nvidia contrató a Joon Kim, abogado de Wachtell Lipton y exfiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, para participar en la investigación independiente.
Al mismo tiempo, aumentó la presión política. El senador republicano Kevin Cramer pidió la renuncia de Huang , mientras el líder demócrata Chuck Schumer impulsó medidas para reforzar la supervisión de las exportaciones de chips avanzados.
11 de noviembre. The New York Times publicó que Jensen Huang también habría mantenido una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de la división de salud de Nvidia y subordinada directa del ejecutivo.
Nvidia, Huang y Powell no confirmaron públicamente ese reporte. Sin embargo, la nueva información agregó cuestionamientos sobre el gobierno corporativo y las relaciones jerárquicas dentro de la empresa.
Ese mismo día, The Wall Street Journal informó que el consejo de administración preparaba la destitución de Huang. Reuters reportó posteriormente que los consejeros se reunieron para evaluar su permanencia.
Las acciones de Nvidia registraron una caída cercana a 8% en operaciones posteriores al cierre del mercado, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la compañía y la ausencia de un sucesor evidente.
12 de noviembre. Nvidia anunció que Jensen Huang renunció a sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración, con efecto inmediato.
La compañía nombró a Colette Kress, hasta entonces directora financiera, como directora ejecutiva interina, mientras el consejo evalúa candidatos internos y externos para ocupar el puesto de manera permanente.
La salida de Huang puso fin a una etapa de más de 33 años al frente de la empresa que cofundó en 1993 y que se convirtió en uno de los principales proveedores de infraestructura para el desarrollo mundial de inteligencia artificial.
La investigación sobre los posibles riesgos de seguridad y las operaciones vinculadas con Megaspeed no debe confundirse con una conclusión de culpabilidad. Hasta el anuncio de la renuncia, Nvidia no había informado públicamente que se hubiera demostrado la filtración de secretos corporativos a China.