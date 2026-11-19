El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 ha despertado interés más allá de quienes acostumbran jugar videojuegos. Una de las características que más llama la atención es la estética de sus ilustraciones, con personajes de rasgos definidos, colores intensos y escenarios que recuerdan a una ciudad tropical.
Aquí te explico cómo transformar tu foto con ChatGPT, paso a paso, para conseguir una ilustración con ese estilo.
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Cómo transformar tu foto con ChatGPT, paso a paso
Para realizar este ejercicio, primero le pedí a ChatGPT que me generara una imagen de un hombre recargado en su automóvil frente a la playa. Después utilicé esa imagen como punto de partida para cambiar su apariencia.
1. Abre ChatGPT.
2. Adjunta la imagen que quieres modificar.
3. Copia y pega este prompt sin cambiar ni agregar nada. Es importante que no menciones el nombre del videojuego, pues eso puede provocar que la IA no pueda realizar el trabajo.
"Desarrolla una dirección artística original y reconocible, con identidad visual propia. Conserva la calidad de ilustración principal de videojuego, los planos faciales simplificados, el sombreado gráfico, los contornos definidos y la atmósfera tropical al atardecer. Sin embargo, crea un lenguaje pictórico distintivo mediante una combinación propia de colores, pinceladas digitales controladas, transiciones de luz y tratamiento de las sombras. Evita reproducir la estética, las composiciones cromáticas o las soluciones gráficas características de franquicias de videojuegos existentes. El resultado debe mantener la fuerza visual de una portada de videojuego de gran presupuesto, pero sentirse como parte de un universo artístico completamente nuevo, no como una imitación"
4. Con la foto y el prompt listos solo queda dar Enter.
Cómo elegir el formato para tu imagen
Para este ejercicio elegí el formato horizontal 16:9, adecuado para imágenes panorámicas, fondos de pantalla de computadora y publicaciones que necesitan mostrar más elementos del escenario.
Si quieres utilizar la ilustración como fondo de pantalla del celular o publicarla en una historia de Instagram, puedes optar por el formato vertical 9:16, que aprovecha mejor el espacio de la pantalla.
No necesitas modificar el prompt original para hacerlo. Una vez generada la ilustración, puedes solicitar en otro mensaje que ChatGPT adapte la imagen a 9:16 o 16:9, según lo que necesites.
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Al pedir ese ajuste, también puedes indicar que se mantengan los personajes y los elementos principales del escenario. Ten presente que cambiar la proporción puede requerir ampliar o recortar parte del fondo para ajustar la composición.
¿Quién es el dueño de Rockstar Games, creadora de GTA 6?
Rockstar Games pertenece al 100% a Take-Two Interactive Software, una compañía estadounidense con sede en Nueva York que cotiza en el Nasdaq bajo la clave TTWO.
El grupo reúne tres grandes negocios de videojuegos. Además de Rockstar, responsable de franquicias como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, cuenta con 2K, que publica títulos como NBA 2K, WWE 2K y Borderlands, y Zynga, especializada en videojuegos móviles como Words With Friends y Toon Blast.
Take-Two fue fundada en 1993 por Ryan Brant y comenzó a cotizar en bolsa cuatro años después. En 1998 adquirió el negocio de desarrollo que daría origen al sello Rockstar Games, mientras que la compra de Zynga se concretó en 2022.
Su dimensión económica se refleja en el ejercicio fiscal terminado en marzo de 2026, cuando registró ingresos por 6,660 millones de dólares, frente a 5,630 millones del año anterior. Esto representó un crecimiento cercano al 18%.
La compañía también reportó 12,909 empleados de tiempo completo, una cifra que comprende a todas sus operaciones y no únicamente al estudio responsable de Grand Theft Auto.