Cómo transformar tu foto con ChatGPT, paso a paso

Para realizar este ejercicio, primero le pedí a ChatGPT que me generara una imagen de un hombre recargado en su automóvil frente a la playa. Después utilicé esa imagen como punto de partida para cambiar su apariencia.

1. Abre ChatGPT.

2. Adjunta la imagen que quieres modificar.

3. Copia y pega este prompt sin cambiar ni agregar nada. Es importante que no menciones el nombre del videojuego, pues eso puede provocar que la IA no pueda realizar el trabajo.

"Desarrolla una dirección artística original y reconocible, con identidad visual propia. Conserva la calidad de ilustración principal de videojuego, los planos faciales simplificados, el sombreado gráfico, los contornos definidos y la atmósfera tropical al atardecer. Sin embargo, crea un lenguaje pictórico distintivo mediante una combinación propia de colores, pinceladas digitales controladas, transiciones de luz y tratamiento de las sombras. Evita reproducir la estética, las composiciones cromáticas o las soluciones gráficas características de franquicias de videojuegos existentes. El resultado debe mantener la fuerza visual de una portada de videojuego de gran presupuesto, pero sentirse como parte de un universo artístico completamente nuevo, no como una imitación"



(Josep Rodríguez)

4. Con la foto y el prompt listos solo queda dar Enter.

(Josep Rodríguez)

Cómo elegir el formato para tu imagen

Para este ejercicio elegí el formato horizontal 16:9, adecuado para imágenes panorámicas, fondos de pantalla de computadora y publicaciones que necesitan mostrar más elementos del escenario.

Si quieres utilizar la ilustración como fondo de pantalla del celular o publicarla en una historia de Instagram, puedes optar por el formato vertical 9:16, que aprovecha mejor el espacio de la pantalla.

No necesitas modificar el prompt original para hacerlo. Una vez generada la ilustración, puedes solicitar en otro mensaje que ChatGPT adapte la imagen a 9:16 o 16:9, según lo que necesites.