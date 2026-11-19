Sanborns comenzó como una farmacia

En 1903, los hermanos Walter y Frank Sanborn establecieron en la Ciudad de México una farmacia conocida como Sanborn American Pharmacy. El negocio fue incorporando otros servicios y productos, hasta convertirse en un establecimiento que combinaba restaurante, cafetería y tienda.

Uno de sus momentos más importantes llegó en 1919, cuando concentró sus operaciones en la Casa de los Azulejos, inmueble del Centro Histórico que se convirtió en uno de los símbolos de la marca.

Además, la sucursal del Centro Histórico formó parte de un evento de la revolución cuando, el 6 de diciembre de 1914, las tropas de Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron a la Ciudad de México, un grupo de zapatistas hizo una parada para desayunar en una sucursal de Sanborns ubicada en la calle Madero.

En la clasificación de Expansión, Grupo Sanborns , propiedad de Carlos Slim, se ubicó en el lugar 79, con ingresos netos de 74,296 millones de pesos en 2025.

De una fábrica de cerveza en Monterrey a Heineken México

La historia de Heineken México tiene como antecedente a la Cervecería Cuauhtémoc, cuya acta constitutiva se firmó en 1890 en Monterrey, Nuevo León, bajo el liderazgo de Isaac Garza y José Calderón. Ese mismo año se introdujo la cerveza Carta Blanca en el mercado nacional.

La empresa creció durante las siguientes décadas y se convirtió en uno de los principales grupos cerveceros del país. En 2010, la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma pasó a formar parte de Heineken.

En la edición 2026 de Las 500, Heineken México ocupa el lugar 37, con ingresos netos de 139,723 millones de pesos en 2025.

GNP tiene sus raíces en una aseguradora fundada en 1901

La historia de GNP Seguros se remonta a noviembre de 1901, cuando se constituyó La Nacional, Compañía de Seguros sobre la Vida.

En 1917, durante la Revolución Mexicana, la compañía enfrentó una situación complicada para el sector asegurador.

De acuerdo con su propia historia institucional, el gobierno de Venustiano Carranza expidió un decreto de moratoria sobre las obligaciones de las aseguradoras, pero La Nacional decidió cumplir los compromisos que había adquirido con sus clientes.

Décadas más tarde, en 1969, La Nacional se unió con Seguros La Provincial, fundada en 1936. De esa integración surgió Grupo Nacional Provincial , nombre del que provienen las siglas GNP.

Cuando La Provincial comenzó a operar en 1936, Raúl Baillères, iniciador del legado empresarial de la familia, ya formaba parte del Consejo de Administración de La Nacional.

En 1972, Grupo Bal adquirió La Nacional y Seguros La Provincial y las incorporó a su conglomerado empresarial, entonces encabezado por Alberto Baillères González. Hasta la actualidad son propietarios de la aseguradora.

En el ranking de Expansión 2026, GNP aparece en el lugar 41, con ingresos netos de 128,435 millones de pesos durante 2025.