Los empleados de Anthropic son multimillonarios en papel

Con la acción cotizando a 83 dólares, la riqueza combinada de los empleados ascienden a unos 232,000 millones de dólares, de acuerdo con el número de acciones de sus informes, lo cual equivale a un promedio de 44 millones de dólares por empleado, de acuerdo con un análisis del periodista especializado en finanzas y riqueza, Robert Frank.

No obstante, señala que el total de los empleados no llegó desde el inicio, por lo que aquellos con más antigüedad podrían obtener mayores ganancias tras haber acumulado más acciones.

De hecho, el cálculo de Frank, basado en los informes ante la SEC, al menos 400 de los primeros trabajadores tendrán un valor de 100 millones de dólares en papel, es decir, su riqueza existe como una valoración contable de sus acciones.

Para transformarlo en dinero líquido, necesitan superar cuatro pasos: cumplir con el calendario de liberación; esperar a que termine el periodo de bloqueo; ejercer sus opciones desembolsando el precio congelado de las acciones (2.91 dólares) y, finalmente, vender sus títulos. En el primer día de cotización, los empleados pueden vender hasta un 10% de sus participaciones y hasta otro 35% después de la publicación de los resultados del ejercicio fiscal 2026.

En este cálculo no se incluyeron a los siete fundadores de la empresa, Dario y Daniela Amodei, Chris Olah, Jared Kaplan, Jack Clark, Tom Brown y Sam McCandlish, cada uno de los cuales posee entre 230 y 240 millones de acciones.

"La idea de que el capital se revalorice hasta un nivel que cambie la vida es algo por lo que la gente se esfuerza", dijo Andrew Benson, director ejecutivo de la plataforma de compraventa de acciones Hill, a la agencia de noticias Reuters sobre este tema. "No hay nada mejor que esto".