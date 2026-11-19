“He identificado entre 10 y 15 perfiles que utilizan mi identidad, incluso una de las cuentas falsas reunió aproximadamente 15,000 seguidores en TikTok”, explica Carlo Yael Núñez, abogado litigante mexicano, quien explica a Expansión que su caso es tan solo uno dentro de una modalidad que ha permitido cobrar falsas asesorías de entre 300 y 500 pesos.
Tu abogado puede ser una estafa: así suplantan la identidad de litigantes que crean contenido en TikTok
Núñez relata que mediante la publicación de sus videos de TikTok en cuentas falsas, los estafadores dirigen a los interesados en sus servicios a canales de Telegram donde se ofrecen consultas y representación jurídica falsa, haciéndose pasar por los integrantes de su equipo.
El problema es preocupante, comenta, ya que el 90% de sus clientes llega directa o indirectamente a través de TikTok, por lo que la aparición de cuentas que utilizan su nombre y sus videos no solo expone a los usuarios a posibles estafas, sino que pone en riesgo la confianza con la que se construye la actividad profesional.
Ante esta problemática, TikTok dijo a Expansión que el perfil del abogado fue retirado desde enero del 2026, cuando Núñez se dio cuenta del problema y denunció la cuenta. Sin embargo, el especialista menciona que esto no evita que pueda volver a suceder ya que los controles de verificación “no le han ayudado, no me han autorizado mi cuenta, ni son claros”, dice.
Además asegura que si no tiene un perfil verificado no sabe cómo las personas pueden saber con certeza que ese es su perfil original porque la plataforma cuenta con los controles de verificación pero para el abogado no se lo han autorizado.
La suplantación de identidad ya es un negocio
La creación de perfiles falsos forma parte de un ecosistema criminal más amplio en donde las herramientas para cometer fraudes se comercializan como servicios. “El cibercrimen se convirtió en un negocio de servicios, ya no hace falta saber programar, pues basta con comprar las herramientas”, asegura Jimena Mora, abogada corporativa senior de la Unidad de Crímenes Digitales (DCU) de Microsoft.
Mora incluso dice a Expansión que plataformas como Yam Store, CoGUI e Iron Man, tres componentes de una red de phishing como servicio, ofrecían cuentas fraudulentas, infraestructura y plantillas listas para realizar campañas de suplantación de identidad.
En México, la compañía identificó plantillas que suplantaban a bancos, autoridades fiscales y de tránsito, gobiernos locales, empresas de telecomunicaciones, energía, comercios y servicios de paquetería.
Asimismo, Mora explica que los delincuentes recurren a mensajes que generan urgencia, sitios web falsos y enlaces diseñados para obtener información personal, financiera o credenciales de acceso y aquí la inteligencia artificial también permite adaptar estos engaños a distintos idiomas y contextos.
Esta suplantación de abogados es una de las formas en las que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza depositada en los profesionales del derecho y junto con esta amenaza viene otra problemática: los ataques contra los sistemas de despachos donde están almacenados expedientes, comunicados confidenciales y datos de clientes.
Los expedientes convierten a los despachos en objetivos
El riesgo para los abogados no termina en la utilización de su imagen, sino que los despachos también concentran información que resulta atractiva para grupos que se dedican al robo y la extorsión.
Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, CrowdStrike identificó 455 entidades jurídicas mencionadas en sitios utilizados por grupos de extorsión para amenazar con divulgar datos, un incremento anual de 39%.
Aunque México figura entre los países donde CrowdStrike observó actividad de amenazas contra el sector legal, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania, la compañía no publica un ranking numérico ni cifras específicas de incidentes para el país.
"Un despacho puede ser la puerta de entrada a la información de muchos clientes"
El especialista menciona a Expansión que las firmas jurídicas resguardan comunicaciones privilegiadas, documentos de litigios, propiedad intelectual e información relacionada con fusiones y adquisiciones, por lo que una intrusión puede comprometer no solamente los sistemas del despacho, sino también información de las empresas y personas a las que representa.
Ferreira dice que parte de este mercado opera mediante intermediarios conocidos como Initial Access Brokers, dedicados a obtener y vender credenciales que permiten ingresar a sistemas corporativos. En el periodo analizado por CrowdStrike, los anuncios de venta de accesos a organizaciones ofrecían precios de entre 30 y 6,000 dólares, con un promedio cercano a los 1,000 dólares.
Los delincuentes también recurren a la suplantación de personal de soporte técnico y mediante llamadas telefónicas, convencen a empleados de utilizar herramientas legítimas de acceso remoto y, una vez dentro de la organización, intentan desplazarse por sus sistemas.
La confianza como punto de entrada
Tanto en los perfiles falsos de redes sociales como en los ataques a sistemas corporativos, la confianza es uno de los elementos que los delincuentes intentan explotar. El caso de Núñez ilustra cómo los usuarios confiaron en una cuenta que reproducía sus videos y aparentaba pertenecer a su equipo.
De hecho, el abogado comentó que algunos de sus clientes habían pagado por asesorías que nunca fueron contratadas con su despacho y los clientes se dieron cuenta de ello, cuando no lograron establecer contacto con el abogado y buscaron verificar la información por otros medios.
Esta experiencia modificó la manera en la que atiende clientes, pues ahora cuando una asesoría está a cargo de otro integrante del equipo, Núñez procura presentarlo de forma personal para que el usuario compruebe que está tratando con una persona autorizada.
En otra veta están los ataques descritos por Crowdstrike, donde los empleados pueden entregar acceso a personas que se presentan como integrantes del área de soporte técnico, Para reducir estos riesgos, Mora recomienda verificar cualquier solicitud de pago o información a través de canales oficiales, utilizar autenticación multifactor y denunciar los intentos de suplantación.
Por su parte, Ferreira agrega que los despachos necesitan identificar quien accede a sus sistemas, desde donde lo hacen y qué información consultan o descargan. De esta forma, también deben contar con mecanismos de respuesta que permitan actuar antes de que los atacantes se desplacen hacia otros sistemas.