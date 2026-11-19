Núñez relata que mediante la publicación de sus videos de TikTok en cuentas falsas, los estafadores dirigen a los interesados en sus servicios a canales de Telegram donde se ofrecen consultas y representación jurídica falsa, haciéndose pasar por los integrantes de su equipo.

El problema es preocupante, comenta, ya que el 90% de sus clientes llega directa o indirectamente a través de TikTok, por lo que la aparición de cuentas que utilizan su nombre y sus videos no solo expone a los usuarios a posibles estafas, sino que pone en riesgo la confianza con la que se construye la actividad profesional.

Ante esta problemática, TikTok dijo a Expansión que el perfil del abogado fue retirado desde enero del 2026, cuando Núñez se dio cuenta del problema y denunció la cuenta. Sin embargo, el especialista menciona que esto no evita que pueda volver a suceder ya que los controles de verificación “no le han ayudado, no me han autorizado mi cuenta, ni son claros”, dice.

Además asegura que si no tiene un perfil verificado no sabe cómo las personas pueden saber con certeza que ese es su perfil original porque la plataforma cuenta con los controles de verificación pero para el abogado no se lo han autorizado.

La suplantación de identidad ya es un negocio

La creación de perfiles falsos forma parte de un ecosistema criminal más amplio en donde las herramientas para cometer fraudes se comercializan como servicios. “El cibercrimen se convirtió en un negocio de servicios, ya no hace falta saber programar, pues basta con comprar las herramientas”, asegura Jimena Mora, abogada corporativa senior de la Unidad de Crímenes Digitales (DCU) de Microsoft.

Mora incluso dice a Expansión que plataformas como Yam Store, CoGUI e Iron Man, tres componentes de una red de phishing como servicio, ofrecían cuentas fraudulentas, infraestructura y plantillas listas para realizar campañas de suplantación de identidad.

En México, la compañía identificó plantillas que suplantaban a bancos, autoridades fiscales y de tránsito, gobiernos locales, empresas de telecomunicaciones, energía, comercios y servicios de paquetería.

Asimismo, Mora explica que los delincuentes recurren a mensajes que generan urgencia, sitios web falsos y enlaces diseñados para obtener información personal, financiera o credenciales de acceso y aquí la inteligencia artificial también permite adaptar estos engaños a distintos idiomas y contextos.

Esta suplantación de abogados es una de las formas en las que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza depositada en los profesionales del derecho y junto con esta amenaza viene otra problemática: los ataques contra los sistemas de despachos donde están almacenados expedientes, comunicados confidenciales y datos de clientes.