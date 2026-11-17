Esta técnica fue identificada por investigadores de Kaspersky en una campaña de DarkCaracal, un grupo de ciberespionaje que ha dirigido operaciones contra gobiernos, empresas y personas en América Latina y aunque la campaña analizada tuvo como principales objetivos a Venezuela, Brasil y Chile, muestra un riesgo que también enfrentan los negocios mexicanos, pues los atacantes pueden aprovechar una comunicación comercial cotidiana para intentar comprometer una computadora.

El problema no termina en la información almacenada en el dispositivo, ya que una pequeña empresa puede tener acceso a plataformas de sus clientes, documentos de proveedores o sistemas de organizaciones más grandes. “Puede ser que el atacante necesariamente no esté interesado en nosotros, sino en algo más, capaz que en la información que tenemos, o los accesos que controlamos o las personas con las que nos relacionamos”, dice Leandro Cuozzo, investigador senior de seguridad de Kaspersky, durante Cyber Security Week 2026, celebrado en Brasil.

De una factura a una operación de espionaje

DarkCaracal mantiene actividad desde al menos 2012 y fue expuesto públicamente en 2018 mediante una investigación de la Electronic Frontier Foundation y fue en sus primeras operaciones documentadas donde el grupo vigilaba a militares, activistas, abogados y periodistas para obtener grabaciones de audio, documentos e imágenes.

Cuozzo dice que inicialmente se sospechaba de vínculos del grupo con un Estado de Medio Oriente, pero investigaciones posteriores apuntaron a que también realizaban intrusiones por encargo, una modalidad en la que terceros pueden pagar para obtener información de personas u organizaciones específicas.

Desde 2021 comenzaron a identificarse campañas de DarkCaracal en América Latina y en cuya operación presentada por Kaspersky, los atacantes recurrieron a correos electrónicos que simulaban el envío de facturas, presupuestos o recibos.