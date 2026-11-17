Praia Do Forte, Brasil.- Una factura pendiente de pago, un presupuesto o un recibo enviado por correo electrónico pueden parecer documentos habituales en la operación de cualquier empresa. Sin embargo, detrás de una imagen adjunta puede esconderse una operación de ciberespionaje diseñada para obtener documentos, información confidencial y acceso a otros sistemas.
Ciberespías usan facturas como caballos de Troya para infiltrar grandes empresas y gobiernos
Esta técnica fue identificada por investigadores de Kaspersky en una campaña de DarkCaracal, un grupo de ciberespionaje que ha dirigido operaciones contra gobiernos, empresas y personas en América Latina y aunque la campaña analizada tuvo como principales objetivos a Venezuela, Brasil y Chile, muestra un riesgo que también enfrentan los negocios mexicanos, pues los atacantes pueden aprovechar una comunicación comercial cotidiana para intentar comprometer una computadora.
El problema no termina en la información almacenada en el dispositivo, ya que una pequeña empresa puede tener acceso a plataformas de sus clientes, documentos de proveedores o sistemas de organizaciones más grandes. “Puede ser que el atacante necesariamente no esté interesado en nosotros, sino en algo más, capaz que en la información que tenemos, o los accesos que controlamos o las personas con las que nos relacionamos”, dice Leandro Cuozzo, investigador senior de seguridad de Kaspersky, durante Cyber Security Week 2026, celebrado en Brasil.
De una factura a una operación de espionaje
DarkCaracal mantiene actividad desde al menos 2012 y fue expuesto públicamente en 2018 mediante una investigación de la Electronic Frontier Foundation y fue en sus primeras operaciones documentadas donde el grupo vigilaba a militares, activistas, abogados y periodistas para obtener grabaciones de audio, documentos e imágenes.
Cuozzo dice que inicialmente se sospechaba de vínculos del grupo con un Estado de Medio Oriente, pero investigaciones posteriores apuntaron a que también realizaban intrusiones por encargo, una modalidad en la que terceros pueden pagar para obtener información de personas u organizaciones específicas.
Desde 2021 comenzaron a identificarse campañas de DarkCaracal en América Latina y en cuya operación presentada por Kaspersky, los atacantes recurrieron a correos electrónicos que simulaban el envío de facturas, presupuestos o recibos.
Los mensajes no necesariamente contenían amenazas o instrucciones elaboradas, pues algunos tenían apenas dos líneas de texto y una firma empresarial mientras que otros suplantaban a negocios de distintos sectores, incluidas panaderías, constructoras y organizaciones vinculadas con servicios hospitalarios.
“Este grupo opera principalmente haciendo phishing e ingeniería social”, menciona Cuozzo, quien dice que los delincuentes aprovechan mensajes aparentemente legítimos para convencer a sus víctimas de abrir archivos o ejecutar programas.
Lo novedoso de esta campaña era el adjunto porque en lugar de enviar un archivo ejecutable que pudiera despertar sospechas, los atacantes utilizaban imágenes en formato SVG, un tipo de archivo vectorial empleado habitualmente en diseño y que puede abrirse mediante navegadores como Chrome, Edge o Firefox.
A diferencia de formatos como JPG o PNG, un SVG puede contener código. En este caso, los atacantes incorporaron instrucciones maliciosas ocultas que provocaban la descarga de otro archivo.
Cuozzo explica que la estrategia buscaba superar una primera barrera de detección donde una imagen puede parecer menos peligrosa que un programa desconocido, aunque su contenido no necesariamente sea inofensivo.
La infección, sin embargo, no se completaba únicamente por abrir la imagen, sino que la cadena descrita requería que la víctima continuara con la ejecución del archivo descargado. Si esto ocurría, los atacantes podían instalar una puerta trasera, es decir, un programa que permite establecer comunicación con el dispositivo comprometido y enviarle instrucciones a distancia.
“Backdoor es el elemento principal de esta campaña, que es el que permite la filtración de datos”, explicó el investigador.
México: manufactura, gobierno y comercio, los sectores mas expuestos
De acuerdo con el panorama presentado por Kaspersky durante Cyber Security Week 2026, la manufactura de procesos encabeza la distribución sectorial de detecciones de malware, con 22.39%.
Le siguen las instituciones gubernamentales, con 16.09%, y el comercio mayorista y minorista, con 15.01%. Estas tres actividades representan en conjunto el 53.49% de las detecciones sectoriales reportadas por la compañía.
Asimismo, la exposición también alcanza a la agricultura y las actividades forestales, con 9.32%; la manufactura discreta, que incluye la producción de bienes como vehículos y maquinaria, con 8.28%; y los servicios de alojamiento y alimentación, con 5.70%.
En una fábrica, un incidente puede comprometer documentos sobre procesos industriales, contratos o información de proveedores. En un comercio, puede poner en riesgo bases de datos de clientes y registros de operaciones, de esta forma, en el gobierno, la información expuesta puede estar relacionada con trámites, comunicaciones y servicios públicos.
Los registros oficiales también permiten dimensionar el problema, pues de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 del INEGI, durante 2024 las autoridades identificaron 43,116 incidentes de seguridad informática en México, de los cuales 79% afectó al sector privado y 19.1% al público.
Entre los incidentes registrados se encuentran 31,532 infecciones por código malicioso, 4,942 casos de phishing y 1,341 divulgaciones no autorizadas de información.
Para reducir estos riesgos, las empresas pueden verificar la procedencia de los documentos antes de descargarlos o ejecutarlos, mantener sus equipos actualizados, utilizar autenticación multifactor y limitar los permisos de acceso. También es importante monitorear actividades inusuales para detectar posibles intrusiones.