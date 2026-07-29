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¿Fuiste víctima de phishing? Las 7 pruebas que debes conservar para tu denuncia

Este tipo ciberataque fue tipificado como delito en la CDMX y aunque se trata de un paso adelante en la seguridad cibernética, especialistas señalan que no es suficiente para cuidar a la población.
mié 29 julio 2026 01:00 PM
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¿Te estafaron por WhatsApp? El phishing ya es delito en CDMX y estas son las 7 pruebas para denunciar
En 2025 se registraron 360 millones de detecciones de este ciberataque únicamente en México, lo que representa un incremento del 202% respecto al año anterior. (Techa Tungateja/Getty Images)

El Congreso de la Ciudad de México tipificó el phishing como delito en el Código Penal local la semana pasada. A partir de ahora se castigará con penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 70,000 pesos para quien obtenga datos personales o financieros a través de un engaño virtual. En este contexto, reunir una serie de pruebas puede evitar que una denuncia quede archivada.

La tipificación cubre el phishing tradicional, es decir, por correo electrónico; el smishing, que se da mediante mensajes de texto, y el vishing, que opera vía llamadas telefónicas, pero también incluye páginas clonadas, aplicaciones falsas y plataformas que imitan a instituciones bancarias, organismos gubernamentales o comercios electrónicos para robar la información.

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Considerar el phishing en todas sus variantes como un delito es significativo en el país, pues de acuerdo con datos de Kaspersky, en 2025 se registraron 360 millones de detecciones de este ciberataque únicamente en México, lo que representa un incremento del 202% respecto al año anterior y el principal argumento detrás de esta aceleración es el uso de Inteligencia Artificial en el perfeccionamiento y automatización de ataques masivos.

Víctor Ruiz, fundador de la empresa SILIKN y especialista en ciberseguridad, resalta que si bien la tipificación es positiva, por sí sola no cambiará el panorama de amenazas cibernéticas, pues “el problema de fondo no es la ausencia de una figura penal, sino la limitada capacidad institucional para investigar, atribuir y judicializar los delitos informáticos”.

Las 7 pruebas que serán diferenciales en un caso de phishing

A pesar de ello, el especialista identifica una serie de elementos que es recomendable conservar sin modificaciones en caso de haber sido víctima de un ciberataque y esa información incluye lo siguiente:

1. Correo electrónico o mensaje original con sus encabezados completos (headers).

2. La URL del sitio fraudulento.

3. Capturas de pantalla de mensajes de texto o de WhatsApp.

4. Registros de llamadas si hubo ingeniería social para obtener información de la víctima.

5. Comprobantes de transferencias bancarias, movimientos de cuentas o cualquier notificación de acceso no autorizado recibida por bancos o plataformas digitales.

6. Si el ataque derivó en el robo de credenciales, también es importante documentar fecha, hora y dispositivos donde se registró el incidente.

7. No eliminar el correo ni el mensaje malicioso, ya que contiene metadatos que pueden ayudar a rastrear la infraestructura utilizada por los atacantes, como direcciones IP, servidores de envío, dominios y otros indicadores de compromiso.

Aunque Ruiz apunta que esa información suele ser mucho más valiosa para una investigación que una simple captura de pantalla, también critica como una debilidad el hecho de que el ciudadano deba preservar evidencia digital “casi con estándares forenses”, y apunta que son pocas las fiscalías que cuentan con personal especializado para analizarla adecuadamente.

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“En muchos casos, la víctima entrega toda la información disponible y termina encontrándose con ministerios públicos que carecen de conocimientos técnicos para interpretar un encabezado de correo electrónico, una dirección IP o un registro de autenticación”, señala. “El problema, por tanto, no es únicamente recabar pruebas, sino que exista una capacidad institucional para procesarlas”.

Fabio Assolini, director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky, agrega que con la capa de la IA, los ataques demuestran un nuevo nivel de complejidad para su atención, ya sea por parte de autoridades, como de especialistas en la materia.

La evidencia digital, por lo tanto, puede ser sólida, pero también requiere de instituciones preparadas para analizarla y convertirla en una investigación efectiva. De lo contrario, afirma el experto de SILKN, muchas denuncias seguirán sin traducirse en sanciones para los responsables.

Preparación y brechas para las autoridades, los pendientes de la ciberseguridad en México

La nueva tipificación puede facilitar el trabajo de las autoridades al permitir perseguir directamente conductas como el phishing, pero si no va acompañada de recursos, capacitación, coordinación entre instituciones y una estrategia nacional de ciberseguridad con objetivos claros, advierte Ruiz, corre el riesgo de convertirse únicamente en un cambio legislativo con poco impacto operativo.

Asimismo, resalta que existe una brecha en la tipificación del delito, pues si está previsto solo en el Código Penal de la Ciudad de México, su aplicación corresponde a hechos que sean competencia de las autoridades capitalinas. Es decir, un ataque en otro estado quizá no quede impune, pero deberá perseguirse con base en los tipos penales vigentes en esa entidad, ya sea como fraude, usurpación de identidad o acceso ilícito a sistemas, si es que esa legislación no contempla expresamente el phishing.

Desde una perspectiva de ciberseguridad, ese escenario genera un problema de fragmentación, pues los ataques no respetan fronteras y el pretender combatir una amenaza global con legislaciones locales distintas “crea vacíos jurídicos y diferencias en la forma en que se investigan y sancionan los casos”, resalta.

Por lo tanto, el verdadero reto no es solo tipificar el phishing en una entidad federativa, concluye Ruiz, sino “contar con un marco jurídico homogéneo en todo México, acompañado de fiscalías especializadas, policías cibernéticas con capacidades técnicas y mecanismos de coordinación entre los estados y la Federación”.

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ciberseguridad

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