¿Te estafaron por WhatsApp? El phishing ya es delito en CDMX y estas son las 7 pruebas para denunciar

Considerar el phishing en todas sus variantes como un delito es significativo en el país, pues de acuerdo con datos de Kaspersky, en 2025 se registraron 360 millones de detecciones de este ciberataque únicamente en México, lo que representa un incremento del 202% respecto al año anterior y el principal argumento detrás de esta aceleración es el uso de Inteligencia Artificial en el perfeccionamiento y automatización de ataques masivos.

Víctor Ruiz, fundador de la empresa SILIKN y especialista en ciberseguridad, resalta que si bien la tipificación es positiva, por sí sola no cambiará el panorama de amenazas cibernéticas, pues “el problema de fondo no es la ausencia de una figura penal, sino la limitada capacidad institucional para investigar, atribuir y judicializar los delitos informáticos”.

Las 7 pruebas que serán diferenciales en un caso de phishing

A pesar de ello, el especialista identifica una serie de elementos que es recomendable conservar sin modificaciones en caso de haber sido víctima de un ciberataque y esa información incluye lo siguiente:

1. Correo electrónico o mensaje original con sus encabezados completos (headers).

2. La URL del sitio fraudulento.

3. Capturas de pantalla de mensajes de texto o de WhatsApp.

4. Registros de llamadas si hubo ingeniería social para obtener información de la víctima.

5. Comprobantes de transferencias bancarias, movimientos de cuentas o cualquier notificación de acceso no autorizado recibida por bancos o plataformas digitales.

6. Si el ataque derivó en el robo de credenciales, también es importante documentar fecha, hora y dispositivos donde se registró el incidente.

7. No eliminar el correo ni el mensaje malicioso, ya que contiene metadatos que pueden ayudar a rastrear la infraestructura utilizada por los atacantes, como direcciones IP, servidores de envío, dominios y otros indicadores de compromiso.

Aunque Ruiz apunta que esa información suele ser mucho más valiosa para una investigación que una simple captura de pantalla, también critica como una debilidad el hecho de que el ciudadano deba preservar evidencia digital “casi con estándares forenses”, y apunta que son pocas las fiscalías que cuentan con personal especializado para analizarla adecuadamente.