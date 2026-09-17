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Huawei desafía a Nvidia: lanzará su nuevo chip de IA en 2027

El gigante chino adelantará el lanzamiento del Ascend 960DT, el cual duplicará el rendimiento de su chip anterior y estará enfocado en labores de inferencia.
jue 17 septiembre 2026 09:30 AM
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Logo iluminado del gigante de la tecnología chino, Huawei, sobre un edificio de oficinas.
El gigante chino tenía planeado lanzar el chip en el tercer trimestre del próximo año, pero cambió de opinión y lo hará a inicios. (Foto: Baloncici/Getty Images)

Huawei avanza rápidamente en sus intenciones dentro de la industria de semiconductores para Inteligencia Artificial. La empresa china informó que adelantará el lanzamiento de su chip Ascend 960DT al primer trimestre de 2027, como parte de sus esfuerzos por competir de frente con Nvidia.

Anteriormente, el gigante chino tenía planeado lanzar el chip en el tercer trimestre del próximo año. Sin embargo, esta decisión se enmarca en un momento en que la tecnológica busca ganar el terreno que Nvidia dejó libre luego de su salida del país, debido a medidas regulatorias.

“Se espera que el Ascend 960DT esté listo en el primer trimestre de 2027”, dijo David Wang, presidente rotatorio e interino de Huawei en el evento Huawei Connect en China. “Los chips se lanzarán antes de los previsto, duplicando el rendimiento y avanzando año tras año”.

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Huawei es una de las firmas más relevantes en la fabricación de chips para IA en China, así como una de las que más avanza en la evolución de esta tecnología. Hace un par de meses, por ejemplo, presentó un nuevo método de manufactura para hacer más eficientes los chips en el uso de tareas exigentes.

La propuesta de Huawei es que en vez de reducir el tamaño de los chips, como se ha intentado en Occidente, se haga un rediseño completo de la microarquitectura de los componentes para que las señales eléctricas recorran menos distancia.

Otra de sus innovaciones consiste en convertir cientos de miles de chips de IA en una única computadora gigante bajo una arquitectura unificada, la cual tiene el objetivo de construir un sistema de computación de IA más grande y diseñado para el entrenamiento de inferencia.

Nvidia ya no depende de los ingresos en China

Por su parte, Nvidia ha reconocido que China ya no es un mercado tan importante como lo fue anteriormente. “Realmente les hemos concedido, en gran medida, ese mercado”, dijo Jensen Huang, CEO de Nvidia, sobre el avance de Huawei en China.

En algún momento, el mercado chino representó al menos una cuarta parte de los ingresos en centros de datos de Nvidia, por lo que la frase de Huang es lapidaria y deja ver el efecto que han tenido las regulaciones del gobierno tanto de Biden como de Trump en los últimos años.

Por su parte, China puso manos a las obras junto a sus aliados tecnológicos, principalmente Huawei, con la finalidad de desarrollar una cadena de producción de chips más completa y útil para las labores de Inteligencia Artificial, algo que ya se cumplió con la integración del último chip de Huawei para entrenar al último modelo de DeepSeek.

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Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise en Latinoamérica, minimizó el impacto de los rivales asiáticos, especialmente de Huawei, que es el principal fabricante de semiconductores de IA en China: "Nosotros ya no dependemos de China desde hace tres trimestres; ya no estamos calculando eso en nuestra mente”, comentó en entrevista con Expansión.

Asimismo, resaltó que la tecnología de Huawei posee una naturaleza más bien política en la carrera por la IA contra Estados Unidos, por lo que las corporaciones internacionales todavía no lo ven como una opción viable y prefieren el ecosistema de hardware y software de Nvidia.

Para demostrar su relevancia a pesar de la postura de Huawei, Nvidia registró un crecimiento del 106% en sus ingresos generales en comparación con el periodo anterior, un incremento financiero que ratifica el dominio de la corporación en el sector de la informática. En específico, el negocio de centros de datos registró ventas por valor de 89,000 millones de dólares, es decir, un aumento anual del 117%, demostrando que esta es la vertical más importante de la compañía, representando el 92% de sus ingresos.

El ejecutivo también rechazó los temores sobre las inversiones circulares con laboratorios de desarrollo tecnológico. "Para nosotros es simplemente la oportunidad de estar construyendo este ecosistema”, apuntó sobre las inversiones estratégicas con socios tecnológicos para consolidar su posición en el mercado global y permitir la creación de proyectos conjuntos en otros países del mundo.

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