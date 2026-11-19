En septiembre, los intentos de phishing que utilizaban referencias a GTA representaban apenas el 0.005% de las amenazas detectadas por la compañía. Sin embargo, durante la semana del 26 de octubre, los engaños relacionados con el videojuego ya concentraban el 9.6% del volumen del phishing analizado.

Según el informe Phishing Threat Trends Report Volume 8, elaborado por KnowBe4, las campañas fraudulentas asociadas a eventos programados comienzan, en promedio, 21.3 días antes de que estos ocurran.

Prometen 4,000 dólares, pero quieren robar tus datos

Una de las principales estrategias identificadas por la firma de ciberseguridad consiste en enviar correos electrónicos que prometen recompensas relacionadas con GTA VI. Los mensajes incluyen enlaces que llevan a páginas fraudulentas con una apariencia similar a la del videojuego.

Los sitios utilizan los colores neón característicos de Vice City , imágenes de los protagonistas Lucia y Jason generadas con IA y elementos visuales de Rockstar Games para apelar a la legitimidad.

En estas páginas aparece una supuesta promoción que ofrece un bono exclusivo de 4,000 dólares mediante el código “ROCKSTAR”. Sin embargo, al intentar reclamar la recompensa, los usuarios terminan en casinos en línea o plataformas de criptomonedas fraudulentas.

El objetivo es conseguir que las víctimas registren cuentas con contraseñas que podrían utilizar en otros servicios, además de obtener información de tarjetas bancarias o depósitos en criptomonedas.

Los delincuentes también buscan evitar los sistemas de detección de spam. Para ello, envían mensajes sin texto y con un único enlace, además de cambiar constantemente las cuentas de correo desde las que distribuyen las campañas.

Según KnowBe4, estas operaciones registran un promedio de 84 ataques por campaña. Estados Unidos concentra el 47% de los ataques observados y Reino Unido el 35%, mientras que los sectores educativo, tecnológico y financiero figuran entre los principales objetivos.

