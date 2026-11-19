GTA VI también se usa para atacar empresas
Las estafas no se limitan a los jugadores, pues KnowBe4 identificó una segunda estrategia dirigida a trabajadores, en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por programas de beneficios empresariales para ofrecer copias gratuitas de GTA VI.
Los mensajes aseguran que la promoción está disponible únicamente para los primeros 250 empleados y que vence en 48 horas. También incluyen avisos falsos de seguridad que indican que no es necesario proporcionar información de pago.
La intención es generar confianza y urgencia para que los destinatarios accedan a enlaces fraudulentos y entreguen sus credenciales corporativas.
Esta modalidad tiene una característica particular: el 83.2% de los ataques ocurre durante los fines de semana, cuando los empleados pueden revisar su correo laboral desde casa o sus dispositivos personales.
Durante el fin de semana del 31 de octubre al 1 de noviembre, los intentos de suplantación relacionados con GTA representaron el 42.4% de los correos de phishing procesados por los sistemas de KnowBe4.
Para superar las barreras de seguridad, los atacantes también utilizan dominios similares a los de proveedores legítimos y códigos QR que los empleados deben escanear con sus teléfonos personales.
Esta técnica, conocida como quishing, traslada el ataque del correo corporativo a un dispositivo que podría no contar con las mismas herramientas de protección de la empresa.
Además, algunos códigos QR están construidos con caracteres Unicode o tablas HTML, lo que dificulta su identificación mediante sistemas tradicionales de análisis de imágenes.
¿Cómo evitar las estafas relacionadas con GTA VI?
Ante estas campañas, KnowBe4 recomienda desconfiar de promociones que prometen recompensas extraordinarias, copias gratuitas del videojuego o beneficios disponibles durante periodos muy cortos.
También aconseja verificar las comunicaciones directamente en los canales oficiales de Rockstar Games y evitar ingresar contraseñas o datos bancarios en páginas a las que se accede mediante enlaces no solicitados.
En el entorno laboral, la compañía recomienda confirmar cualquier supuesto beneficio con el área de Recursos Humanos, especialmente cuando el mensaje solicita escanear un código QR con un teléfono personal.
Otra señal de alerta es la presión para actuar inmediatamente. Las ofertas que aseguran estar disponibles únicamente para un número limitado de personas o durante unas cuantas horas pueden utilizarse para impedir que las víctimas revisen su autenticidad.