Un hombre de 90 años, narra Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, recibió una llamada de una persona que se hizo pasar por un trabajador de DHL. El desconocido le aseguró que debía realizar un pago para evitar que la entrega de su paquete —una póliza de seguro— fuera cancelada y, con ello, se perdieran sus beneficios acumulados.
Pensiones, aguinaldos y compras navideñas: así buscan estafar a adultos mayores en diciembre
El hombre acudió a una sucursal bancaria y realizó depósitos a tres cuentas distintas. Minutos después, perdió el acceso a su dispositivo móvil y sus contactos comenzaron a recibir mensajes de WhatsApp en los que alguien, haciéndose pasar por él, les solicitaba dinero. El fraude derivó en pérdidas económicas de hasta 264,000 pesos.
Casos como este ilustran los riesgos a los que se enfrentan los adultos mayores durante diciembre, cuando las compras navideñas, la disponibilidad de recursos adicionales como el aguinaldo y las solicitudes de dinero supuestos familiares representan más oportunidades para los delincuentes.
“En la temporada decembrina, lo que más llegamos a tener son los fraudes en compraventa por el tema de las ofertas” o engaños a este sector de la población, dice González en entrevista con Expansión.
Entre 2025 y lo que va de 2026, el Consejo Ciudadano ha recibido 3,274 reportes de delitos digitales contra adultos mayores, tanto de México como del extranjero, con pérdidas económicas acumuladas de 180 millones de pesos, de acuerdo con cifras proporcionadas a Expansión.
En diciembre de 2025, el organismo recibió 127 reportes de delitos digitales contra esta población. Aunque no fue el mes con mayor incidencia de reportes, las compras navideñas y las ofertas comerciales figuran entre los riesgos específicos que el Consejo Ciudadano identifica durante esta temporada.
La digitalización de las compras , los servicios financieros y la comunicación entre familiares también ha abierto nuevos espacios para los delincuentes. El 21% de los delitos contra adultos mayores reportados al Consejo Ciudadano ocurre en entornos digitales y, de estos, casi ocho de cada 10 están relacionados con fraudes o extorsiones.
Cómo operan las estafas amorosas en Facebook y WhatsApp
Las compras navideñas no son el único motivo de alerta durante diciembre. González identifica también las estafas amorosas entre los riesgos de esta temporada, particularmente por la vulnerabilidad emocional asociada a la nostalgia, los duelos y la búsqueda de compañía.
De cada 10 estafas amorosas contra adultos mayores reportadas al Consejo Ciudadano, siete comenzaron en Facebook . En las demás modalidades de fraude, la proporción de casos que se iniciaron en esta red social fue del 33%, de acuerdo con González.
Las mujeres representan el 66% de las víctimas de estafas amorosas contra adultos mayores, una modalidad en la que el organismo ha identificado pérdidas económicas de hasta 800,000 pesos en algunos casos.
Los delincuentes utilizan perfiles en redes sociales para hacerse pasar por personajes del espectáculo o incluso figuras políticas, con el objetivo de establecer relaciones de confianza con sus víctimas y, posteriormente, solicitarles transferencias de dinero.
Uno de estos casos es el de una mujer adulta mayor que perdió los recursos destinados a la compra de sus medicamentos después de realizar transferencias a una persona que se hacía pasar por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
La soledad durante las fiestas decembrinas, una oportunidad para los estafadores
Las reuniones familiares y las celebraciones de fin de año también pueden ser momentos de nostalgia para quienes han perdido a sus seres queridos. González explica que la soledad y el debilitamiento de las redes de apoyo familiar son factores de vulnerabilidad que los delincuentes pueden aprovechar.
La soledad no necesariamente implica que una persona mayor carezca de familiares o amigos, sino que puede surgir cuando las relaciones que mantiene no satisfacen sus necesidades emocionales, explica Silvia Sofía Sánchez Barrón, psicóloga del Centro Cultural Aragón del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), en un artículo publicado por el organismo en julio de 2024.
Una residente de Casa Hans, una institución dedicada al cuidado de adultos mayores en Morelos, comenzó a recibir mensajes de WhatsApp de un desconocido que manifestaba interés en conocerla. La mujer, entusiasmada con la posibilidad de establecer una relación, compartió las conversaciones con Sylvia Villamil, directora de la institución.
Villamil identificó señales de un posible engaño y decidió intervenir. Conforme avanzaron las conversaciones, el hombre comenzó a solicitar dinero y, al no recibirlo, dejó de comunicarse con la mujer.
“Ella lloraba amargamente porque ya estaba muy ilusionada pensando que tenía un amor, pero gracias a Dios la pudimos ayudar”, relata Villamil en entrevista con Expansión.
Aunque en este caso se evitó una pérdida económica, las consecuencias del engaño también fueron emocionales.
En el 2024, Shuyao Liao, Xiaojie Wang y Xin Zhang, investigadores de la facultad de ciencias Psicológicas y Cognitivas de la Universidad de Pekín, publicaron un estudio en el Journal of Elder Abuse & Neglect para analizar la relación entre la soledad y la susceptibilidad al fraude.
A través de un experimento con 147 participantes de diferentes edades, los investigadores encontraron que inducir sentimientos de soledad aumentó la susceptibilidad ante anuncios engañosos entre las personas de mediana edad y los adultos mayores, un efecto que no observaron entre los participantes más jóvenes.
Además de la búsqueda de compañía, los delincuentes aprovechan emociones como el miedo y generan una sensación de urgencia para conseguir que sus víctimas actúen sin verificar la información, explica José Luis Belmont, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
“Llega un mensaje con una amenaza o una urgencia, y la persona entra en ansiedad y no busca auxilio de alguien”, dice el especialista en una entrevista publicada por UNAM Global en junio de 2026.
Belmont advierte que estas formas de engaño también se han sofisticado con herramientas de inteligencia artificial que permiten imitar las voces de familiares a partir de audios disponibles en redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Villamil explica que la adaptación a las herramientas digitales no ocurre de la misma manera entre todos los adultos mayores. Mientras algunos requieren acompañamiento para utilizar aplicaciones como WhatsApp o Messenger, otros han desarrollado habilidades que les permiten comunicarse e incluso realizar operaciones bancarias de manera independiente.
“Hay algunas personas que son muy hábiles y aunque tengan 85 lo pueden hacer y son felices”, dice y considera que en diciembre los adultos mayores son más susceptibles ya que a algunos de ellos no los van a visitar sus familiares.
Aprovechar las reuniones familiares de diciembre para compartir recomendaciones de seguridad y promover la capacitación digital son alternativas para prevenir estos engaños sin limitar la autonomía de los adultos mayores.
Cómo proteger las pensiones, aguinaldos y las compras navideñas de los fraudes
Ante los riesgos asociados a las celebraciones de fin de año, el pasado 18 de noviembre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Consejo Ciudadano y Meta presentaron Navega Trucha, una campaña de alfabetización digital orientada a prevenir fraudes contra adultos mayores.
Entre las modalidades de engaño sobre las que alerta la iniciativa se encuentra el Pensionazo, en el que falsos gestores prometen incrementar las pensiones, así como los Montaviajes y Montadeudas, relacionados con fraudes financieros en compras y servicios.
La suplantación de identidad es otro de los riesgos que deben considerar los adultos mayores antes de realizar pagos o transferencias durante esta temporada.
Para evitar que las compras de regalos, los trámites relacionados con pensiones o las solicitudes de dinero durante diciembre deriven en pérdidas económicas, el Consejo
Ciudadano recomienda desconfiar de las promesas de incrementar las pensiones, evitar compartir datos personales con desconocidos y verificar las solicitudes de depósitos para realizar trámites.
En caso de identificar un fraude, los primeros minutos son importantes para intentar limitar las pérdidas económicas, por lo que el organismo recomienda:
- Suspender cualquier pago o transferencia adicional.
- Contactar inmediatamente al banco mediante sus canales oficiales para reportar el fraude y solicitar el bloqueo de las cuentas o tarjetas comprometidas.
- Cambiar las contraseñas si se compartieron datos bancarios o credenciales de acceso.
- Conservar mensajes, comprobantes de pago y números telefónicos como evidencia.
- Consultar a una persona de confianza y solicitar orientación jurídica.
El Consejo Ciudadano ofrece atención jurídica y psicológica gratuita y confidencial las 24 horas del día, mediante llamadas y mensajes de WhatsApp al 55 5533 5533.
Además, la Profeco también brinda orientación a través del Teléfono del Consumidor, al 55 5568 8722 y al 800 468 8722.