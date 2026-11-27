El hombre acudió a una sucursal bancaria y realizó depósitos a tres cuentas distintas. Minutos después, perdió el acceso a su dispositivo móvil y sus contactos comenzaron a recibir mensajes de WhatsApp en los que alguien, haciéndose pasar por él, les solicitaba dinero. El fraude derivó en pérdidas económicas de hasta 264,000 pesos.

Casos como este ilustran los riesgos a los que se enfrentan los adultos mayores durante diciembre, cuando las compras navideñas, la disponibilidad de recursos adicionales como el aguinaldo y las solicitudes de dinero supuestos familiares representan más oportunidades para los delincuentes.

“En la temporada decembrina, lo que más llegamos a tener son los fraudes en compraventa por el tema de las ofertas” o engaños a este sector de la población, dice González en entrevista con Expansión.

Entre 2025 y lo que va de 2026, el Consejo Ciudadano ha recibido 3,274 reportes de delitos digitales contra adultos mayores, tanto de México como del extranjero, con pérdidas económicas acumuladas de 180 millones de pesos, de acuerdo con cifras proporcionadas a Expansión.

En diciembre de 2025, el organismo recibió 127 reportes de delitos digitales contra esta población. Aunque no fue el mes con mayor incidencia de reportes, las compras navideñas y las ofertas comerciales figuran entre los riesgos específicos que el Consejo Ciudadano identifica durante esta temporada.

La digitalización de las compras , los servicios financieros y la comunicación entre familiares también ha abierto nuevos espacios para los delincuentes. El 21% de los delitos contra adultos mayores reportados al Consejo Ciudadano ocurre en entornos digitales y, de estos, casi ocho de cada 10 están relacionados con fraudes o extorsiones.

Cómo operan las estafas amorosas en Facebook y WhatsApp

Las compras navideñas no son el único motivo de alerta durante diciembre. González identifica también las estafas amorosas entre los riesgos de esta temporada, particularmente por la vulnerabilidad emocional asociada a la nostalgia, los duelos y la búsqueda de compañía.