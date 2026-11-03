De Facebook a WhatsApp: el modus operandi con el que suplantan identidad a Barclays México para robar tu dinero

Otro ejemplo de fraude con rendimientos de 800%

La Condusef también reconoció que el mismo modus operandi podría aplicar para el ofrecimiento de un esquema de inversión denominado “Programa de Valoración del 800%”.

Con dicho rendimiento se ofrece al público un “Plan de aumento de riqueza del 800%”, a través de fases mensuales, que al término 5 meses ofrece el interés acumulado superior al 800%.

Al respecto, la Condusef confirmó que recibió por parte de Grupo Financiero Barclays México los reportes respecto a que dos de sus Instituciones Financieras fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial , denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales y administrativos.

Las ramas del banco de origen británico afectados fueron Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México, y Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.

“Por lo anterior, la CONDUSEF sugiere extremar precauciones ante la oferta de inversiones con altos rendimientos que se realicen a nombre de cualquier Institución Financiera del Grupo Financiero Barclays México, ya que éste no ofrece servicios de inversión a personas físicas, no dan capacitación ni crea grupos de WhatsApp para ello”.

