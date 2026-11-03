La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) detectó una suplantación de identidad contra el Grupo Financiero Barclays México.
De Facebook a WhatsApp: el modus operandi con el que suplantan identidad a Barclays México para robar tu dinero
De acuerdo con la autoridad, que dirige Óscar Rosado, el modus operandi de los suplantadores consistió en publicidad en Facebook en donde personas promueven cursos falsos para convertirse en "especialistas en inversiones”.
De ahí trasladan a las víctimas a grupos de mensajería como WhatsApp, bajo denominaciones como "D115 Academia Financiera Barclays", con el fin de explicar a las víctimas como inscribirse y acreditar los cursos sobre inversión.
Estafadores ofrecen trato VIP bajo el nombre de Barclays
La falsedad de la supuesta institución financiera continúa cuando las víctimas supuestamente acreditan el cursos y son inducidas a descargar una aplicación móvil para realizar una inversión inicial, que les permita poner en práctica lo aprendido, bajo la figura “Inversionista Regular” o “Inversionista VIP”.
Sin embargo, ante la confianza y desconocimiento, los estafados cuando quieren realizar el retiro de su capital o de los supuestos “rendimientos generados”, los estafadores le exigen pagos anticipados por concepto de comisiones, impuestos o procesamiento, argumentando que dicho cobro no puede descontarse del saldo invertido”.
Una vez realizado el pago exigido se interrumpe toda comunicación y la estafa se concreta, confirmó la Condusef.
Otro ejemplo de fraude con rendimientos de 800%
La Condusef también reconoció que el mismo modus operandi podría aplicar para el ofrecimiento de un esquema de inversión denominado “Programa de Valoración del 800%”.
Con dicho rendimiento se ofrece al público un “Plan de aumento de riqueza del 800%”, a través de fases mensuales, que al término 5 meses ofrece el interés acumulado superior al 800%.
Al respecto, la Condusef confirmó que recibió por parte de Grupo Financiero Barclays México los reportes respecto a que dos de sus Instituciones Financieras fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial , denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales y administrativos.
Las ramas del banco de origen británico afectados fueron Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México, y Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.
“Por lo anterior, la CONDUSEF sugiere extremar precauciones ante la oferta de inversiones con altos rendimientos que se realicen a nombre de cualquier Institución Financiera del Grupo Financiero Barclays México, ya que éste no ofrece servicios de inversión a personas físicas, no dan capacitación ni crea grupos de WhatsApp para ello”.
Condusef reportó más 11 mil millones de pesos reclamados
De acuerdo con datos del Buró de Entidades Financieras de la Condusef, los clientes de la banca reclamaron 11,213 millones de pesos por posibles fraudes durante el primer semestre de 2026, un aumento de 4.64% en cifras anuales.
La información oficial arrojó que el monto corresponde a 2.52 millones de reclamaciones por posible fraude, un crecimiento anual de 1.4% si se compara con el mismo periodo de 2025.
El crecimiento del fraude a usuarios de la banca en México coincide en un momento donde las autoridades y bancos han lanzado una alerta nacional ante nuevas modalidades de ingeniería social, mensajes fraudulentos, malware e instalación de aplicaciones falsas, las cuales han despertado las alertas en el ecosistema financiero mexicano.