Suplantación y robo de información: el reto que abre la nueva Ley de Economía Digital para las pymes

El decreto no se limita a promover transferencias o pagos con tarjeta, pues su artículo 19 permite que el Banco de México impulse herramientas para facilitar las transferencias electrónicas y establece disposiciones para que las entidades que ofrecen terminales punto de venta puedan recibir pagos mediante códigos QR compatibles con las especificaciones técnicas que determine el banco central.

Además, l os artículos 5 al 9 incorporan mecanismos de identificación digital para contratar servicios financieros. La CURP Digital podrá utilizarse como medio de identificación, a elección del usuario, mientras que el Expediente Digital Ciudadano permitirá consultar y compartir documentos para estos trámites cuando la persona lo solicite.

Estas disposiciones buscan facilitar las operaciones, pero también hacen relevante la protección de la identidad de los usuarios, pero María Isabel Manjarrez, investigadora de Seguridad de Kaspersky, explica a Expansión que los delincuentes recurren a la suplantación de identidad y al uso de información personal para convencer a las personas de ingresar a páginas falsas, proporcionar datos o realizar operaciones.

La especialista dice que, cuando se digitalizan servicios y trámites, los usuarios necesitan identificar claramente los canales oficiales. De lo contrario, los atacantes pueden aprovechar la confusión para crear sitios que aparentan pertenecer a instituciones o empresas legítimas.

En el caso de la nueva ley, esto no significa que ya se hayan detectado campañas de fraude relacionadas directamente con su implementación, sino que el riesgo señalado por la investigadora es que los cambios en los servicios digitales pueden convertirse en pretextos para nuevos engaños.

La disposición no implica que todos los comercios deban dejar de recibir efectivo de inmediato, sino que las autoridades correspondientes tendrán que emitir reglas para cada sector y establecer mecanismos de transición gradual.