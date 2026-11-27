Por otra parte, si bien la estrategia no está orientada a aliviar el impacto de las alzas de precio de la consola en el mercado regional, la representante de la empresa señala que a través de la inclusión de contenidos adicionales sin un incremento proporcional en el costo final, pueden amortiguar la presión económica sobre los compradores y asegura su accesibilidad a la plataforma.

Dentro de esta estructura comercial, la empresa incluye títulos como Mario Kart World o Nintendo Switch Sports Resorts, entre otros juegos. Dichos combos incorporan además membresías individuales de tres meses para el servicio Nintendo Switch Online, una adición que fomenta el uso de las funciones de juego en línea entre los usuarios desde el momento de la compra.

La oferta de paquetes integra también alianzas estratégicas regionales, como el acuerdo con EA Sports FC, el cual este año resulta más atractivo para los usuarios nacionales, debido al regreso de la Liga MX al catálogo de equipos.

¿Por qué Nintendo vende su consola en bundles?

Pueblita resalta que estos paquetes son una táctica permanente a nivel global para acercar productos a las familias, sin embargo, también representan una forma de aliviar el consumo de esta industria frente a la inflación de precios, pues la adición de software adicional contrarresta el encarecimiento del hardware y mantiene el interés de los consumidores en la plataforma.

De acuerdo con reportes de Circana en Estados Unidos (los cuales se pueden extrapolar a nivel global), los paquetes de Nintendo tienen un peso relevante tanto en el desempleo del hardware como en la forma en que se contabvilizan las ventas de los títulos.

En octubre de 2026, Nintendo Switch 2 ocupó el primer lugar en hardware tanto en unidades como en ingresos y si bien las ventas unitarias bajaron 17% y los ingresos 11% frente a octubre de 2025, el ingreso por consola aumentó cerca de 7%, lo que puede reflejar los cambios de precio, una mayor inclinación hacia los bundles o ambos factores, afirma la consultora.