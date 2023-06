Un "nuevo inglés" está surgiendo en Miami, gracias a los hispanos

Los lingüistas en Miami, Florida, están viendo nacer un nuevo dialecto nacido del contacto sistemático entre hablantes de español e inglés.

Solo en el sur de este estado norteamericano pueden escucharse frases como "I made the line to pay for groceries" (hice la cola para pagar la comida), o "He made a party to celebrate his son's birthday” (hizo una fiesta para celebrar el cumpleaños de su hijo), apunta Phillip M.Carter, de la Universidad Internacional de Florida para The Conversation.

La particularidad de estas frases es que se tratan de traducciones literales hechas por los hispanohablates que, sin embargo, funcionan para la comunicación diaria y se volvieron de uso generalizado en esta región. Las frases correctas, en inglés, serían: I stood in line to pay for the food y She/he threw a party to celebrate his son's birthday