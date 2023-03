No, la RAE no le devolvió la tilde al adverbio 'solo'... Solo agregó un inciso

“A veces se ganan viejas batallas”, dijo el escritor ibérico quien por años ha defendido que el adverbio sólo sea escrito siempre con tilde, para diferenciarlo del adjetivo solo. Hace 13 años, la Real Academia Española (RAE) modificó la norma, señalando como obligatoria la escritura de solo sin tilde, sin importar si se trataba de un adverbio o un adjetivo.

Solo o sólo: ¿Lleva tilde?

Sin embargo, esta semana, el diario ABC publicó un artículo en el que se afirmaba que la RAE había dado un paso atrás, devolviendo a solo la tilde tan defendida por escritores como Pérez-Reverte. Muchos cantaron victoria junto con él, pero, como siempre, no todo está escrito.

Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la «Ortografía» de 2010. Incluso la expresa de forma más clara:

1. Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio «solo» y los prons. demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad

2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir «a juicio del que escribe», no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad.

Aclaración de la RAE

El pleno de la RAE, efectivamente, acordó por unanimidad agregar un inciso a la norma que dice a la letra: “es optativo tildar el adverbio ‘solo’ en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad”. Pero mantiene la obligatoriedad de escribirlo sin tilde en contextos donde no haya ese riesgo.

“Si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Por ejemplo, si alguien escribe tilde en una oración como «Sólo vino Ana a la fiesta», será difícil que pueda explicar la existencia de una doble interpretación (…) La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio «solo» ni los pronombres demostrativos, que es la opción más aconsejable.”, señaló la RAE en Twitter.

¿"No se añade nada nuevo"?¿"Lo tendrá que justificar"? Lamento decir que @RAEinforma, dirigida por un académico anti-tildista, está dando información sesgada e inexacta. Ayer, el pleno de la RAE aprobó una modificación importante. El pleno del próximo jueves será tormentoso. pic.twitter.com/5DYLCaQn9u — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 3, 2023

Sin duda, la batalla continuará y los escritores como Pérez-Reverte seguirán buscando su victoria contra los lexicógrafos.

Los otros pronombres demostrativos que se acentúan

El pleno de la RAE, por otro lado, también indicó que se pueden acentuar "este, ese y aquel". Pero también "a juicio del que escribe", es decir, cuando pueda justificar el riesgo de ambigüedad en la interpretación.