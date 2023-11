Día mundial sin alcohol: Estudio revela cuánto te envejecen esas copitas de más

El estudio se publicó en la revista Aging, especializada precisamente en la difusión de investigaciones acerca del envejecimiento. En él, los autores sostienen que un mayor consumo promedio de alcohol en el largo plazo se asocia significativamente con la aceleración de la edad biológica o epigenética.

La epigenética se ocupa de cómo los factores ambientales y de estilo de vida, como la dieta, el estrés y la exposición a toxinas, pueden modificar la manera en que se expresan nuestros genes. Estos cambios epigenéticos pueden afectar nuestra salud y susceptibilidad a enfermedades, y se cree que también juegan un papel en el envejecimiento.

Así, una edad epigenética más avanzada que la edad cronológica puede indicar un envejecimiento biológico acelerado y un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad.

El estudio utilizó dos métricas de aceleración de edad biológica y analizaron datos de 3,823 personas de entre 24 y 92 años.

Los grupos de edad en los cuales se halló una asociación significativa entre mayor consumo de alcohol y envejecimiento acelerado fueron en las personas de entre 45 y 64 años y en mayores de 65 años.

Así, una bebida estándar adicional de alcohol por día se asoció con un aumento de alrededor de 0.7 años en la edad biológica de los participantes de mediana edad. Y de 0.6 años en las personas mayores de 65 años.

En el estudio, no se encontró este patrón en el rango de edad de 24 a 44 años, lo cual no quiere decir que el consumo de alcohol no sea nocivo para la salud de este grupo poblacional.

Licor, cerveza y vino

Al analizar, por tipo de bebida, se encontró que una porción estándar adicional de licor se asoció con un mayor aumento en la edad biológica de 0.82 años, en el grupo de mediana edad.

En el caso de la cerveza, el aumento es de 0.45 años y en el caso del vino es de 0.51 años. Esto es utilizando la medida de aceleración GrimAge (GAA), un biomarcador epigenético que se enfoca en predecir la mortalidad y está asociado con varios factores de riesgo de enfermedades crónicas. Aquí puedes consultar el estudio completo.