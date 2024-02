¿En qué estadios de México habrá más partidos del Mundial 2026?

El Estadio Azteca de la Ciudad de México será la sede encargada de inaugurar la justa deportiva, pero ¿qué otros recintos del país están contemplados y cuántos partidos tendrán?

La FIFA publicó a través de su cuenta de 𝕏 el calendario oficial de la fase de grupos para la siguiente edición del Mundial , donde se contemplan los siguientes estadios del país:

El Coloso de Santa Úrsula tendrá tres partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y otro de octavos de final.

🇲🇽 The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico!

La casa de las Chivas del Guadalajara tendrá cuatro partidos de la fase de grupos.

Los partidos que se jugarán en la Perla Tapatía serán los días jueves 11 de junio, jueves 18 de junio, martes 23 de junio y viernes 26 de junio.

En el norte, el Gigante de Acero tiene programados tres partidos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

El estadio MetLife, ubicado en la ciudad de Nueva York, será el encargado de cerrar el evento el 19 de julio de 2026.

🥁 The #FIFAWorldCup trophy will be raised in New York New Jersey! #WeAre26 pic.twitter.com/VIuAvYxOMV

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024