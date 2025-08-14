Israel anuncia plan de asentamientos para "enterrar" idea de estado palestino

El gobierno palestino, sus aliados y grupos de campaña condenaron el proyecto, calificándolo de ilegal y afirmando que la fragmentación del territorio echará por tierra cualquier plan de paz para la región respaldado internacionalmente.

De pie en el sitio del asentamiento planeado en Maale Adumim el jueves, Smotrich dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron la reactivación del desarrollo E1, aunque no hubo confirmación inmediata de ninguno de los dos.

"Quienquiera en el mundo que intente reconocer hoy un estado palestino recibirá nuestra respuesta sobre el terreno. No con documentos ni con decisiones o declaraciones, sino con hechos. Hechos de casas, hechos de barrios", dijo Smotrich.

Israel congeló los planes de construcción en Maale Adumim en 2012 y de nuevo tras una reactivación en 2020, debido a las objeciones de Estados Unidos, los aliados europeos y otras potencias que consideraban el proyecto una amenaza para cualquier futuro acuerdo de paz con los palestinos.

La medida podría aislar aún más a Israel, que ha visto cómo algunos de sus aliados occidentales condenan su ofensiva militar en Gaza contra el grupo militante palestino Hamás y anuncian el reconocimiento de un estado palestino.

Los palestinos temen que la construcción de asentamientos en Cisjordania -que se intensificó de forma brusca desde el ataque de Hamás a Israel de 2023 que provocó la guerra en Gaza- les arrebate cualquier posibilidad de construir un estado propio en la zona.

En un comunicado titulado "Enterrar la idea de un estado palestino", el portavoz de Smotrich dijo que el ministro aprobó el plan para construir 3,401 casas para colonos israelíes entre Jerusalén y un asentamiento ya existente en Cisjordania.