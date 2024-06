La psicología de la procrastinación: ¿por qué dejamos todo para última hora?

Consecuencias

Como la mayoría de cosas en la vida, sí, la procrastinación trae consecuencias, el doctor Ferrari explica que si postergas las cosas con tanta frecuencia, en todas las áreas de tu vida, entonces esto es un problema.

“Hemos encontrado algunos vínculos con la procrastinación crónica y desafíos de personalidad como el TDAH, las tendencias pasivo-agresivas, la venganza, el trastorno obsesivo-compulsivo y otras áreas que cubro en mi nuevo libro”, refirió en el artículo Psicología de la procrastinación: por qué la gente pospone tareas importantes hasta el último minuto.

Consejos

1. Deshazte del catastrofismo.

Debido a que alguna tarea puede traer malestar, lo recomendable es mantener las cosas en perspectiva: "Claro, esta no es mi tarea favorita, pero puedo realizarla".

2. Concéntrate en tu "por qué".

Los procrastinadores se centran más en las ganancias a corto plazo (evitar la angustia asociada con la tarea), en lugar de en los resultados a largo plazo (el estrés de no hacerlo, así como las consecuencias de evitar esta tarea). En su lugar, intente concentrarse en por qué está haciendo esta tarea: ¿Cuáles son los beneficios de completarla?

3.- Destina tiempo en el calendario para esa tarea:

Es necesario programar cuándo va a trabajar en un proyecto y agende ese tiempo, tal como lo haría con una reunión importante.

4.- Sé realista.

En la agenda coloca actividades claras rumbo al objetivo final. Si por ejemplo, quieres hacer ejercicio, pero no eres madrugador, realiza esta actividad después de la cena, al salir del trabajo o antes de ir.

5. Divídelo

Cuando se quiere escribir un libro, la tesis, puedes comenzar con un esquema y tareas pequeñas y manejables, como escribir una o dos hojas por día y a largo plazo verás un avance.

6.- Termina las excusas

Será una lucha constante contigo mismo, así que cada que llegue una excusa a tu mente, deshazte de ésta y enfócate en comenzar tu proyecto e iniciar con la actividad programada.

7.- Busca un socio

Si te gusta realizar las cosas acompañado, puedes platicar con un amigo, compañero o alguien con quien tengas confianza y puedes compartirle los avances de tus actividades.

8.- Optimiza tu entorno

Durante tu bloque de tiempo programado para trabajar en una tarea en particular, cierra tu correo electrónico y mensajería instantánea, apaga tu teléfono (o al menos configúralo en "No molestar" y ponlo fuera de la vista), y NO accedas a ella hasta que haya completado la tarea, son algunos de los 11 consejos que comparte Elizabeth Lombardo .