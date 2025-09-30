¿Qué dice la alerta de la SSC?

Autoridades identificaron dos modalidades asociadas a llamadas con clave internacional. En el comunicado se describe “Wangiri”, esquema de timbrados que se cortan rápido para inducir a devolver la llamada y generar cobros internacionales.

Otra modalidad señalada es “Ofertas falsas”. En ese caso se prometen pagos por dar “me gusta”, seguir cuentas o ver videos, con la finalidad de obtener depósitos o transferencias.

De acuerdo con la SSC, contactos de este tipo provienen de números del Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países. La indicación es tratar esas comunicaciones como intentos de fraude y finalizar de inmediato la llamada.

¿Qué reportan los usuarios?

Según testimonios recientes, la grabación afirma que “su currículum fue recibido” y pide enviar un mensaje a otro canal. Quienes describen el caso confirman que no han iniciado ninguna solicitud de empleo.

Ese recurso busca provocar respuesta para que la persona siga instrucciones y entregue información sensible o dinero. La Policía Cibernética advierte que el patrón coincide con fraudes internacionales detectados y monitoreados.

Recomendaciones para proteger la información

Entre las medidas preventivas difundidas se incluye instalar antivirus y mantenerlo actualizado para reducir vulnerabilidades. También se sugiere usar contraseñas seguras y renovarlas con regularidad.

SSC pide no compartir datos personales ni bancarios, evitar enlaces sospechosos y no aceptar ofertas poco creíbles. Para reforzar el acceso a cuentas, la dependencia indica activar la verificación en dos pasos.

Otra sugerencia consiste en colgar ante llamadas extrañas. Si se reciben instrucciones para depósitos o transferencias, la indicación es no realizarlos bajo ninguna circunstancia.

¿Dónde denunciar o pedir orientación?

Quienes detecten intentos de fraude pueden comunicarse al 55 5242 5100 extensión 5086 o escribir a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx