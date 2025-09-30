Ace y las frases que no se pueden comprobar

Profeco señaló que algunos detergentes en polvo utilizan frases o slogans que no pueden comprobar, por lo que se les solicita retirarlas para no inducir a error al consumidor, incluido el famoso detergente Ace.

Si bien Profeco reprobó a Ace por la frase que promete “Frescura increíble”, que no pudo comprobar, la marca sigue siendo una de los mejores en antipercudido, ya que el problema está en el slogan, no en la calidad del producto.

En detergentes para ropa, los productos que no demostraron lo que prometen en sus etiquetas son:

-Ace Oxígeno Activo: “Frescura increíble”

-Carisma: “Óptimo desempeño”

-Persil Colores Vivos: “Frescura duradera”

-Persil Universal: “Acción profunda” y “Frescura duradera”

-Viva Higiene + Anti-olor: “Quitamanchas total”

-Viva: “Quitamanchas total”

-Viva Fresca Lavanda: “Quitamanchas total”

-1-2-3 5 Beneficios: “Fragancia duradera”

En detergentes multiusos, La Morena no comprobó su frase publicitaria: “El milagro de la limpieza”.

Estas observaciones dejan ver el rigor de Profeco para que los consumidores reciban información veraz sobre los productos que compran.

Ace reprobó en cuanto su frase promocional, pero fue de los más destacados en desempeño antipercudido. (Ace Facebook)

Los detergentes más efectivos contra el percudido

Según los análisis de Profeco, varios detergentes en polvo se destacaron por su capacidad para eliminar el percudido y mantener la ropa limpia. Entre los detergentes para ropa, los más efectivos fueron:

-Ace Oxígeno Activo

-Ariel Revitacolor

-Bold 3 Cariñitos de Mamá

-Bold 3 Softech

-Carisma

-Foca

-Persil Universal

-Viva Higiene + Anti-Olor

-1-2-3

En cuanto a los detergentes multiusos, los que mejor desempeño mostraron fueron:

-El Milagro

-La Morena

-Útil

Los detergentes que eliminan mejor las manchas de tacos

Cuando se trata de lidiar con las temidas manchas de salsa taquera, algunos detergentes en polvo destacan por su eficacia, según los estudios de Profeco. Los mejores para remover estas manchas son:

Detergentes en polvo para ropa:

-Perceptions Frescura Polar

-Viva

-Viva Fresca Lavanda

Detergentes en polvo multiusos:

-Perceptions Floral Cítrico

Todos los detergentes cumplieron con el contenido neto, mostraron pH alcalino y solo cambios leves tras 10 lavados. (starush/Getty Images/iStockphoto)

¿Cómo se obtuvieron los resultados?

Profeco evaluó los detergentes en polvo siguiendo un procedimiento riguroso para garantizar resultados confiables. Cada prueba se realizó usando la cantidad de detergente recomendada en la etiqueta y agua con dureza estandarizada de 206 mg/L, medida que indica la concentración de minerales como calcio y magnesio.

Las pruebas se centraron en cuatro aspectos clave: solidez del color, desgaste de la tela, efecto antideposición (percudido) y eficiencia en la remoción de manchas.

Además, se revisó que la información comercial en las etiquetas cumpliera con la normativa NOM-189-SSA1/SCFI-2018, verificando denominación genérica y específica del producto, identificación del responsable, lista de ingredientes, instrucciones de uso, lote, leyendas precautorias, recomendaciones, país de origen e indicación de cantidad.

Todos los detergentes cumplieron con el contenido neto declarado y mostraron pH dentro del rango alcalino. En la prueba de solidez del color, los productos solo presentaron cambios ligeros tras 10 lavados, confirmando su desempeño en el cuidado de las prendas.

En resumen, Profeco confirma que algunos detergentes cumplen con su función de limpieza, mientras que otros deben ajustar sus promesas para no engañar al consumidor.