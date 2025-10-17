Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista digital
Publicidad
Tendencias

Así funciona el 2x1 de Ticketmaster y cómo aprovechar la promoción en varios eventos

Ticketmaster tiene 2x1 cada jueves, pero está limitado con varias condiciones. Si planeas comprar boletos para un evento, te compartimos los consejos para aprovechar esta dinámica.
vie 17 octubre 2025 02:06 PM
como-funciona-el-2x1-de-ticketmaster.jpg
Para hacer efectivo el 2x1, las personas interesadas deberán contar con una cuenta o registro en el sitio de Ticketmaster México. (Foto: Ticketmaster / Expansión)

¿Quieres ir a un concierto o evento sin gastar tanto? Puedes aprovechar la dinámica de jueves 2x1 de Ticketmaster, que asegura la compra de dos boletos al precio de uno para los eventos participantes.

Si no conocías esta dinámica, te compartimos los detalles más relevantes para aprovecharla al máximo en los próximos conciertos.

Publicidad

¿Cómo funciona el jueves 2x1 de Ticketmaster?

Esta dinámica promocional aplica cada jueves en el sitio web de Ticketmaster México ( ticketmaster.com.mx ), en un horario específico de las 09:00 a las 23:00 horas. No aplica para la venta en taquilla.

Además, el descuento será válido para las funciones y localidades que sean seleccionadas previamente por el organizador, y son anunciadas por Ticketmaster México, y también estará sujeta a disponibilidad.

Los usuarios interesados, deberán revisar los eventos disponibles en las fechas y lugares establecidos por los organizadores que tengan la promoción y adquirir al menos dos boletos para tener el 50% de descuento en cada uno.

En caso de comprar más entradas, tendrán que ser un número múltiplo de dos (2, 4, 6, 8, etc.) para ser válida la promoción.

Otras limitaciones de la promoción

Para hacer efectivo el 2x1, las personas interesadas deberán contar con una cuenta o registro en el sitio de Ticketmaster México, y comprar los boletos de los eventos disponibles en la promoción.

Son los organizadores de los espectáculos, no Ticketmaster, quienes definen la disponibilidad de fechas y número de entradas para estos descuentos, los cuales están sujetos a cambios y modificaciones.

Por último, los términos y condiciones legales de la distribuidora de boletos detalla que el Jueves 2x1 no se puede combinar con otro tipo de promociones, descuentos, códigos de descuento u otros incentivos.

¿Qué boletos no aplican para el 2x1?

El descuento no es válido para preventas, eventos especiales o funciones privadas.

¿Qué compensación te corresponde si cancelan un concierto de último momento? Profeco responde
Empresas

¿Qué compensación te corresponde si cancelan un concierto de último momento? Profeco responde

¿Cómo transferir boletos de Ticketmaster?

Si aprovechaste la promoción de 2x1, o simplemente compraste más entradas para tus amistades y/o familiares, existe una opción para transferir un boleto para que puedan entrar sin contratiempos.

Para realizarlo, la persona a quien vas a enviar un boleto debe tener cuenta en la aplicación de Ticketmaster, y sigue los siguientes pasos:

1. Abre la aplicación e inicia sesión en tu cuenta.

2. Busca en ‘Mis Boletos’ tu pedido.

3. Toca ‘Transferir’.

4. Recibirás un mensaje de texto con un código para verificar tu identidad. Escribe el código en la app y selecciona ‘Confirmar’.

5. Selecciona los boletos que deseas enviar y selecciona la opción ‘Transferir a’.

6. Escribe la información de tu destinatario, incluyendo el número de teléfono o correo electrónico. También puedes agregar una nota. Dependiendo de qué medio de contacto hayas ingresado, tu contacto recibirá por número o correo.

7. Haz clic en ‘Enviar’ y listo.

Los boletos serán transferidos y aparecerán como enviados en tu cuenta. La persona que los reciba debe confirmar y aceptar. Una vez suceda esto, los boletos ya no serán válidos para ingresar desde tu cuenta, y estarán disponibles en la de tu amigo o familiar.

Puedes enviar o o varios boletos, pero ojo, la opción está sujeta a la disposición del gestor del evento. Si tratas de hacer el proceso y te sale un mensaje que indica que el organizador no ha activado la transferencia, no podrán ser elegibles para la transferencia.

Publicidad

Tags

Ticketmaster

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad