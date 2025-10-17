Así funciona el 2x1 de Ticketmaster y cómo aprovechar la promoción en varios eventos

¿Cómo funciona el jueves 2x1 de Ticketmaster?

Esta dinámica promocional aplica cada jueves en el sitio web de Ticketmaster México ( ticketmaster.com.mx ), en un horario específico de las 09:00 a las 23:00 horas. No aplica para la venta en taquilla.

Además, el descuento será válido para las funciones y localidades que sean seleccionadas previamente por el organizador, y son anunciadas por Ticketmaster México, y también estará sujeta a disponibilidad.

Los usuarios interesados, deberán revisar los eventos disponibles en las fechas y lugares establecidos por los organizadores que tengan la promoción y adquirir al menos dos boletos para tener el 50% de descuento en cada uno.

En caso de comprar más entradas, tendrán que ser un número múltiplo de dos (2, 4, 6, 8, etc.) para ser válida la promoción.

Otras limitaciones de la promoción

Para hacer efectivo el 2x1, las personas interesadas deberán contar con una cuenta o registro en el sitio de Ticketmaster México, y comprar los boletos de los eventos disponibles en la promoción.

Son los organizadores de los espectáculos, no Ticketmaster, quienes definen la disponibilidad de fechas y número de entradas para estos descuentos, los cuales están sujetos a cambios y modificaciones.

Por último, los términos y condiciones legales de la distribuidora de boletos detalla que el Jueves 2x1 no se puede combinar con otro tipo de promociones, descuentos, códigos de descuento u otros incentivos.

¿Qué boletos no aplican para el 2x1?

El descuento no es válido para preventas, eventos especiales o funciones privadas.

¿Cómo transferir boletos de Ticketmaster?

Si aprovechaste la promoción de 2x1, o simplemente compraste más entradas para tus amistades y/o familiares, existe una opción para transferir un boleto para que puedan entrar sin contratiempos.

Para realizarlo, la persona a quien vas a enviar un boleto debe tener cuenta en la aplicación de Ticketmaster, y sigue los siguientes pasos:

1. Abre la aplicación e inicia sesión en tu cuenta.

2. Busca en ‘Mis Boletos’ tu pedido.

3. Toca ‘Transferir’.

4. Recibirás un mensaje de texto con un código para verificar tu identidad. Escribe el código en la app y selecciona ‘Confirmar’.

5. Selecciona los boletos que deseas enviar y selecciona la opción ‘Transferir a’.

6. Escribe la información de tu destinatario, incluyendo el número de teléfono o correo electrónico. También puedes agregar una nota. Dependiendo de qué medio de contacto hayas ingresado, tu contacto recibirá por número o correo.

7. Haz clic en ‘Enviar’ y listo.

Los boletos serán transferidos y aparecerán como enviados en tu cuenta. La persona que los reciba debe confirmar y aceptar. Una vez suceda esto, los boletos ya no serán válidos para ingresar desde tu cuenta, y estarán disponibles en la de tu amigo o familiar.

Puedes enviar o o varios boletos, pero ojo, la opción está sujeta a la disposición del gestor del evento. Si tratas de hacer el proceso y te sale un mensaje que indica que el organizador no ha activado la transferencia, no podrán ser elegibles para la transferencia.