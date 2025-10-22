Megaprocesión de Catrinas 2025 en CDMX: fecha, ruta, alternativas viales y consejos para asistir al desfile

Megaprocesión de las Catrinas

El evento fue una iniciativa de Jessica Elizabeth Esquivias Rodríguez, conocida como Jessy Esquivias, especialista en producción y gestión cultural, maquillaje y arte corporal. En 2014, convocó la primera edición a diversos maquillistas para hacer las caracterizaciones de catrinas, una de las figuras contemporáneas representativas del Día de Muertos.

La misión era empoderar la festividad mexicana frente a Halloween y realzar las tradiciones nacionales.

A once años de su primera edición, la tradición continúa para desfilar y exponer el trabajo de maquillistas y realizar presentaciones.

Fecha y horario

La Megaprocesión de las Catrinas será el domingo 26 de octubre de 2025. El arranque del desfile empieza a las 18:00 en el Ángel de la Independencia y llegará al Zócalo alrededor de las 20:30 horas.

Desde las 14:00 horas habrá un escenario junto al Ángel de la Independencia con presentaciones de diferentes artistas.

Ruta y alternativas viales

El punto de encuentro y salida será el Ángel de la Independencia, y recorrerá Paseo de la Reforma, en dirección a avenida Juárez y posteriormente a la calle 5 de Mayo. El final del recorrido será la Plaza de la Constitución o el Zócalo de la CDMX.

Debido a que esas vialidades serán ocupadas por los contingentes disfrazados, si necesitas transitar por la zona, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital sugiere las siguientes alternativas:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Circuito Interior

Av. Chapultepec

José Ma. Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

#DíaDeMuertos | El domingo 26 de octubre, considera cortes a la vialidad por la Mega #Procesión de #Catrinas, partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, a las 18:00 horas. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/dwlpxQMRFF — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 22, 2025

Consejos para disfrutar del desfile

Las personas que quieran disfrutar del evento caracterizados podrán maquillarse con los artistas oficiales de la Megaprocesión de las Catrinas, que estarán colocados en carpas en los alrededores del Ángel de la Independencia. Tendrán atención desde las 08:00 horas.

En caso de solo asistir como espectador, se recomienda colocarse en un sitio a lo largo del recorrido y respetar las vallas de seguridad.

En ambos casos, es importante acudir con ropa y zapatos cómodos, hidratarse y comer adecuadamente antes del evento.

Los organizadores también realizarán una transmisión en vivo desde la cuenta oficial de Facebook.

¿Cuál es el origen de la Catrina?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, durante los gobiernos de Benito Juárez (1858-1872), Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) y Porfirio Díaz (1876-1911), en se crearon diversas ilustraciones de cráneos y esqueletos acompañados de textos con críticas a la situación del país y las clases privilegiadas.

Las publicaciones satíricas en periódicos de “combate” elevaron los trabajos de algunos ilustradores como Constantino Escalante, Santiago Hernández, Manuel Manilla y, por supuesto, José Guadalupe Posada, a quien se le adjudíca la autoría del personaje.

Según la Secretaría de Bienestar, el nombre original es “La Calavera Garbancera”, y en aquel entonces, el término “garbancera” era utilizado para referirse a personas que rechazaban sus orígenes indígenas para pretender ser europeos.

Es decir, que “dejaron de vender maíz para vender garbanzos, un grano que proviene del extranjero.

Inicialmente, la representación no estaba vestida, solo utilizaba un sombrero, y se interpretó como una crítica a la pobreza mexicana.

"…en los huesos pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz" José Guadalupe Posada

Fue hasta 1947 cuando Diego Rivera, muralista mexicano, usó el personaje en su obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” cuando la dotó de un atuendo elegante y la bautizó como “La Catrina”.

Detalle de 'La Catrina' del mural "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central" de Diego Rivera. (Foto: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA))

Actualmente, el personaje es una imagen representativa del Día de Muertos y de la cultura mexicana, y es adaptada a varios disfraces durante la temporada de octubre e inicios de noviembre.