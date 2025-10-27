Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

¿Cuándo llegan las mascotas en Día de muertos y cuándo se les pone la ofrenda?

En esta temporada se recuerda no solo a los familiares y amigos, sino también a los animales que nos acompañaron. Conoce cómo se hace la ofrenda para mascotas y qué día se pone.
lun 27 octubre 2025 09:43 AM
¿Cuándo llegan las mascotas en Día de muertos y cuándo se les pone la ofrenda?
En estas fechas, los mexicanos no solo recuerdan a los humanos que ya no están con ellos, sino a otra parte de su familia: las mascotas. (Foto: ©iStock
)

El Día de Muertos es el momento en que los mexicanos recuerdan y honran a sus seres queridos que ya no están con ellos. Aunque la fecha en la que se conmemora a todos los muertos es el 2 de noviembre, los festejos se inician desde el 27 de octubre, cuando se espera la visita de las animas de las mascotas que fallecieron pero retornan a la ofrenda para disfrutar de su comida favorita y pasar un momento con sus amos.

Te contamos cuándo llegan las mascotas en el Día de Muertos y cuándo se pone la ofrenda.

Lee: ¿Cuándo se pone la ofrenda por días?

Publicidad

¿Cómo se hace una ofrenda para mascotas?

De la misma forma en que se hacen altares para seres humanos, se pueden hacer los de las mascotas. Es decir, incluyendo sus fotografías, agua, su comida preferida (desde croquetas, hasta premios, pollo u otra cosa que les gustara en vida). También se pueden colocar sus juguetes u otros artículos de los que disfrutaran.

La elección es de cada persona basado en lo que sabían que le gustaba a sus compañeros peludos. En caso de que se cuente con ella, también se puede colocar la urna con las cenizas de la mascota.

¿Qué se pone en una ofrenda para mascotas? Estos elementos no deben faltar
Vida

¿Qué se pone en una ofrenda para mascotas? Estos elementos no deben faltar

Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en apocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte.

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), la tradición también indica que, para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino.

Publicidad

¿Cuándo se pone la ofrenda para mascotas?

De acuerdo con la tradición, esta debe estar lista para la noche del 27 de octubre, pues las ánimas de las mascotas llegan entre ese día y la madrugada del 28.

En México la celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo, sin embargo en todo el país tiene un mismo principio, reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá.

Publicidad

Tags

Perro Día de Muertos altar día de muertos

Recomendaciones

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad