¿Cuándo llegan las mascotas en Día de muertos y cuándo se les pone la ofrenda?

¿Cómo se hace una ofrenda para mascotas?

De la misma forma en que se hacen altares para seres humanos, se pueden hacer los de las mascotas. Es decir, incluyendo sus fotografías, agua, su comida preferida (desde croquetas, hasta premios, pollo u otra cosa que les gustara en vida). También se pueden colocar sus juguetes u otros artículos de los que disfrutaran.

La elección es de cada persona basado en lo que sabían que le gustaba a sus compañeros peludos. En caso de que se cuente con ella, también se puede colocar la urna con las cenizas de la mascota.

Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en apocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte.

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), la tradición también indica que, para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino.