Las ofrendas para mascotas cambian la tradición y el negocio del Día de Muertos: así impactan en el mercado

El comerciante cuenta que compra hasta cinco veces las piezas de otros años, por ejemplo antes de la pandemia. Ahora, además de la diversidad de figuras entre las tradicionales calaveras catrinas, Francisco vende piezas de perros y gatos que parten de un precio de 30 pesos y que van en aumento según el tamaño y material.

Los gatos y los perros pintados de negro y con sus esqueletos marcados no son el único producto en el mercado. Portarretratos personalizados, velas aromáticas con figuras, esqueletos de perros salchicha elaborados en plástico, pinturas enmarcadas de perros y gatos de diferentes razas y hasta papeles picados donde las mascotas son las protagonistas son ahora comunes en el ambiente de Día de Muertos de este tradicional mercado de flores.

Hay personas que compran tres figuras pequeñas para que cada uno de sus animales de compañía esté representado en la ofrenda, otros compran las figuras elaboradas con papel maché de tamaño real. Esa figura que más se asemeja a su mascota es la que adquieren para la ofrenda.

–¿Cuánto valen los gatitos?– pregunta una señora en voz alta para que Francisco la escuche por encima de la cumbia que suena a todo volumen de unas bocinas de un puesto de tacos.

–35 pesos las más chicas y 90 las más grandes– responde el marchante mientras señala la figura de cerámica de un gato color negro que tiene en los ojos flores de color azul, como el maquillaje de catrinas.

Las figuras de mayor tamaño llegan a costar 1,300 pesos. También hay quien ofrece alguna promoción 3x2. “Compramos todo aquí. De mis mascotas vamos reemplazando las figuras porque con el tiempo unas se maltratan o llegan modelos más bonitos. Aunque lo único que tenía pensado comprar era un disfraz para mi perro, que es un yorkshire”, dice Elizabeth.

En los pasillos interiores del mercado, en el área de productos para mascotas, este año hay disfraces de Chucky, calabazas y los clásicos de brujitas y diablitos. El de moda es el del muñeco. “La gente viste a sus perros para que acompañen a los niños a la calaverita. El 1 y 2 de noviembre hay varios aquí pidiendo”, dice Ricardo, quien comenta que de diez piezas que vende, en esta temporada seis son disfraces.

En una veterinaria en la zona de Tlatelolco la dinámica es similar. “La gente viene a comprar disfraces, aunque también se venden mucho los que son suéteres de figuras como dinosaurios y de personajes como Pikachu o los Monster Inc porque esos los usan para abrigarlos”, dice Adriana, la administradora.