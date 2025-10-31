¿Cuándo se quita la ofrenda de Día de Muertos y qué hacer con la comida del altar?

Publicidad

¿Cuándo se quita la ofrenda de Día de Muertos y qué hacer con los alimentos del altar?

La ofrenda es el elemento central del Día de Muertos y una de las tradiciones más arraigadas en México, pero, ¿cuándo debe retirarse?
vie 31 octubre 2025 02:35 PM
Las familias suelen retirar la ofrenda entre la noche del 2 y la mañana del 3 de noviembre. (Expansión|Gemini)

La ofrenda de Día de Muertos es el elemento central de esta festividad mexicana. Sin embargo, muchas personas suelen tener dudas sobre cuándo deben retirarla y qué hacer con los alimentos que colocaron en ella.

Como es sabido, el Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre, por lo que algunos no saben si deben quitar la ofrenda el día 2 o esperar hasta el 3 para no alterar la tradición. Aquí te contamos lo que debes saber.

¿Cuáles son las fechas de la ofrenda?

De acuerdo con la tradición y con información del Gobierno de México, estas son las fechas en que se coloca cada ofrenda:

28 de octubre: se recuerda a las personas que fallecieron de manera trágica, por accidentes o hechos de violencia.

30 y 31 de octubre: se dedica a los niños que murieron sin haber sido bautizados.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos, dedicado a los niños o “muertos chiquitos”.

2 de noviembre: Día de Muertos, consagrado a los adultos fallecidos.

No existe una fecha estricta para retirarla: la costumbre varía según cada región y familia. (Expansión / Google AI Studio)

¿Cuándo se quita la ofrenda de Día de Muertos?

La ofrenda puede comenzar a retirarse la tarde o noche del 2 de noviembre, cuando se cree que las ánimas ya han visitado los altares, se han alimentado y emprenden su regreso al más allá.

Sin embargo, muchas personas prefieren dejarla hasta la mañana del 3 de noviembre, en consideración a las almas que en vida solían llegar tarde a sus compromisos, dándoles así una última oportunidad para disfrutar los alimentos ofrecidos.

Como en toda tradición, no existe una regla estricta: la costumbre varía según cada familia y región del país. En general, se recomienda retirarla entre la noche del 2 y la mañana del 3 de noviembre.

¿Qué hacer con los alimentos de la ofrenda?

En México está muy mal visto tirar los alimentos de la ofrenda a la basura, ya que se considera una falta de respeto hacia los difuntos y hacia el esfuerzo que representa prepararlos. Por eso, muchas familias optan por aprovechar lo que aún está en buen estado.

Las frutas, pan y dulces tradicionales —como mandarinas, guayabas, calaveritas de azúcar o el pan de muerto— pueden comerse sin problema si se conservaron en buen estado. Lo más común es compartirlos en familia o utilizarlos para preparar otras comidas, por ejemplo, hacer un atole con el pan o un postre con las frutas.

Sin embargo, por razones de salud e higiene, los alimentos que se echan a perder con facilidad —como mole, arroz, tamales, caldos o guisos— deben desecharse. Estos platillos pasan varios días expuestos al aire, sin refrigeración, y pueden desarrollar bacterias o moho, por lo que ya no son aptos para el consumo.

En resumen, se recomienda guardar o compartir lo que se conserve bien y tirar sin culpa lo que esté en mal estado, recordando que el sentido de la ofrenda es honrar la memoria de los seres queridos, no poner en riesgo la salud.

