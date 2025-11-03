Profeco revela los cacahuates que contienen más sal de la que declaran y afectan tu salud

Los cacahuates, ya sean salados o estilo japonés, son una de las botanas favoritas de los mexicanos. Sin embargo, algunas marcas fueron reprobadas recientemente por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
En la revisión de Profeco también destacó un caso curioso: los Botanas Mariquita, Cacahuate Japonés no incluyen la lista de ingredientes en su etiqueta, lo que significa que incumplen la norma oficial NOM-051-SCFI/SSA1-2010.
Pero eso no es todo: en su declaración nutrimental repiten dos veces los términos fibra y sodio, un detalle que puede confundir a los consumidores sobre lo que realmente contiene el producto.
Resultados generales del estudio de Profeco
El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 35 productos (17 salados y 18 japoneses) evaluando información comercial, contenido neto, azúcares, tendencia a la rancidez, aporte nutrimental, contenido energético y veracidad de la información.
El estudio reveló que todos los productos cumplen con el contenido neto y con el índice de rancidez. Sin embargo, varios cacahuates contienen más sodio del declarado en la etiqueta.
Los salados destacan por su mayor aporte de proteína y grasa, mientras que los japoneses aportan casi el doble de carbohidratos por su cubierta sazonada. En general, ambos tipos presentan niveles elevados de sodio, y la mayoría porta el sello de “exceso de sodio”.
El consumo elevado de sodio puede afectar seriamente la salud, especialmente en personas con hipertensión arterial o problemas cardiovasculares. Profeco recomienda moderar la ingesta de cacahuates procesados, ya que muchos contienen niveles muy altos de este mineral.
Mantener un equilibrio entre alimentación y actividad física ayuda a mitigar los efectos negativos del exceso de sodio y calorías. Aunque las botanas pueden ser útiles para calmar antojos entre comidas, no es recomendable comerlas con frecuencia ni en grandes cantidades.
Es importante recordar que estos productos son botanas y no sustituyen una comida completa. Una opción más saludable son los cacahuates naturales con cáscara o tostados: consumir 50 gramos al menos una vez por semana aporta más de la mitad de las vitaminas y cerca del 30 % de los minerales necesarios para un crecimiento sano, además de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.