De los Baby Boomers y Millennials a la Generación Z, ¿a qué grupo perteneces según tu edad?

No hay fechas exactas para definir a cada generación, ya que influyen muchos factores culturales, sociales y tecnológicos. Pero sí existen aproximaciones que te permiten descubrir a qué grupo perteneces según tu año de nacimiento.

De acuerdo con un estudio de la consultora Beresford Research , esta es una de las formas más claras de ubicar tu generación y entender mejor tu lugar en la historia reciente de la humanidad:

¿Qué edad tiene cada generación en 2025?

En términos simples, estas son las edades de cada generación o grupo etario actual, desde los integrantes de la Posguerra hasta la Generación Alpha:

Generación Alpha: 2013–2025, 0–12 años

Generación Z: 1997–2012, 13–28 años

Millennials: 1981–1996, 29–44 años

Generación X: 1965–1980, 45–60 años

Boomers II: 1955–1964, 61–70 años

Boomers I: 1946–1954, 71–79 años

Posguerra: 1928–1945, 80–97 años

Conocer cada generación ayuda a entender cómo piensan, trabajan y se relacionan hoy. (Expansión/Google AI Studio)

Generación Alpha

Son los niños y preadolescentes de la actualidad, la primera generación completamente nacida en la era digital. Crecen rodeados de tecnología desde el nacimiento, lo que influye en su aprendizaje, entretenimiento y relaciones sociales. Se espera que sean la generación más conectada y con hábitos muy distintos a los de generaciones anteriores.

Generación Z

Son jóvenes y adultos jóvenes que han crecido con internet, redes sociales y smartphones. Valoran la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad, y muestran una alta conciencia social y política. Tienden a informarse en línea, buscar experiencias significativas y priorizar la autenticidad en sus relaciones y elecciones.

Millennials

Esta generación alcanzó la adultez en un mundo conectado, siendo testigos de la transición tecnológica y cambios económicos importantes. Suelen valorar la educación, la flexibilidad laboral y la experiencia sobre lo material. Muchos Millennials enfrentan retos económicos como deudas estudiantiles y cambios en la estabilidad laboral, pero son reconocidos por su adaptabilidad y creatividad.

Generación X

Adultos de mediana edad que vivieron su infancia y juventud sin internet masivo y con un cambio económico y social global. Son independientes, autosuficientes y pragmáticos, valoran la estabilidad y la seguridad, y han sido puente entre la era analógica y la digital. Su rol actual combina trabajo, familia y liderazgo en la sociedad.

Boomers II

También conocida como Generación Jones, esta cohorte vivió la postguerra y la modernización económica. Son trabajadores leales y responsables, y experimentaron los cambios culturales de los años 60 y 70. Actualmente, muchos están activos laboralmente o comenzando su jubilación, aportando experiencia y guía a generaciones más jóvenes.

Boomers I

Primera generación de la posguerra inmediata, creció en un contexto de reconstrucción y prosperidad económica. Son reconocidos por su ética de trabajo, disciplina y compromiso social. Muchos están jubilados, pero continúan influyendo en la familia y la sociedad, siendo testigos de enormes transformaciones culturales y tecnológicas.

Posguerra

La generación más longeva que vivió la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de la posguerra. Su vida estuvo marcada por retos económicos y sociales significativos, lo que fomentó resiliencia y valores sólidos. Hoy son mayores que representan memoria histórica, experiencia y la base de muchas estructuras familiares y sociales actuales.

¿Cómo se define cada generación?

Cada generación se define por los años en que nació y, sobre todo, por el contexto histórico, social y tecnológico que vivió mientras crecía. No solo importa la fecha, sino los cambios culturales, económicos y tecnológicos que moldearon sus hábitos, valores y forma de ver el mundo.

Por ejemplo, la Generación Z crece rodeada de internet y redes sociales, mientras que los Boomers vivieron la posguerra y la expansión económica. Conocer estas diferencias nos ayuda a entender mejor cómo piensan, trabajan y se relacionan las distintas edades hoy.