¿Cómo el Día de Acción de Gracias evolucionó de una fecha de gratitud a alinearse a las compras navideñas?

Del origen fundacional a la estrategia comercial: La historia del Día de Acción de Gracias

La versión más conocida del “primer Día de Acción de Gracias” proviene del relato Historia de Plimoth Plantation, publicada en 1856 en la que describe cómo los colonos ingleses (los "pilgrims") compartieron una comida con los nativos Wampanoag para agradecerles por su ayuda durante el primer año en el continente.

El evento ocurrió en Plymouth, Massachusetts, durante el otoño de 1621, en el que reflejaba una fiesta de la cosecha, que solía celebrarse tras una buena recolección, una tradición de ayuno y oración, seguida de un banquete. De acuerdo con esta versión, el día simbolizó la gratitud por los alimentos y el apoyo mutuo.

Sin embargo, varios historiadores señalan la existencia de otros rituales similares en América del Norte, incluso antes de 1621.

Catherine Clinton, de The Gilder Lehrman Institute of America History , explica que las fiestas de la cosecha en norteamérica tienen un origen directo en los refugios europeos que ofrecían oraciones por su supervivencia. Un ejemplo de ello es la llegada de dos barcos con colonos británicos que arribaron a la isla Georges, frente a la costa de Maine, en 1607.

En cuanto a la idea de realizar un evento anual, la especialista señala que surgió en Virginia, a orillas del río James, donde la colonia de Berkley Hundred celebró un servicio religioso el 4 de diciembre de 1619 para conmemorar “el día de la llegada de nuestro barco”, y se proclamó la fecha para agradecer a Dios.

Sin embargo, es posible que no se considere esta fecha como Día de Acción de Gracias debido a que se realizó una masacre indígena.

“Como resultado de esa masacre, los primeros practicantes de la costumbre se extinguieron antes de que los peregrinos desembarcaran mucho más al norte, cerca de Plymouth Rock, y fueron los peregrinos quienes se convirtieron en los creadores del Día de Acción de Gracias”, señala la autora.

Otras fechas sucedieron a la del encuentro en Plymouth, más relacionadas con victorias militares, como el 18 de diciembre de 1777, el día de “Acción de Gracias y Alabanza”, después de que el Ejército Continental ganara contra los británicos en octubre de ese año. Esta fue la primera festividad celebrada en los 13 estados.

En 1789, el Congreso debatió sobre cuándo establecer el día de Acción de Gracias, o si debía ser algo a decisión de cada estado. El 3 de octubre de ese año, el entonces presidente George Washington emitió su propia proclamación, ordenando a los estadounidenses celebrar y dar gracias el jueves 26 de noviembre.

Ilustración de color antiguo por Randolph Caldecott (ilbusca/Getty Images)

El presidente envió dinero para abastecer de provisiones a los deudores de la cárcel en la ciudad de Nueva York, mientras asistía a los servicios religiosos. De esta manera, se inició la costumbre de la caridad local asociado al Día de Acción de Gracias.

Sin embargo, la proclamación de George Washington no se convirtió en un evento nacional oficial. Parte de la masificación del evento se debió a Sarah Josepha Hale, editora de Godey's Lady's Book.

En su primera novela, Northwood , publicada en 1827, incluía un capítulo entero dedicado al significado y la descripción de las tradiciones del Día de Acción de Gracias. Más tarde, ya como editora de la publicación más influyente de la época, hizo campaña para que el tercer jueves de noviembre se convirtiera en fiesta nacional, sin obtener éxito.

Para 1855, 14 estados ya celebraban el Día de Acción de Gracias durante el cuarto jueves de noviembre, mientras que otros dos elegían el tercer jueves. Años después, en 1864, el presidente Abraham Lincoln proclamó la festividad para el último jueves de noviembre, como un símbolo de gratitud y unión, después de la Guerra Civil.

El Día de Acción de Gracias evolucionó hasta convertirse en una fecha multifacética, y cerca del siglo XX comenzó a introducir su tono comercial. Los grandes almacenes de Gimbel's de Filadelfia patrocinaron el primer desfile de Día de Acción de Gracias en 1921.

Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's de 1930. (AP / Universidad de Boston)

No obstante, el sello comercial se estableció durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. En 1939, los intereses empresariales presionaron a Roosevelt en adelantar la fecha para las ventas de temporada navideña. El presidente de Estados Unidos, de esta forma, eligió el 23 de noviembre, originando protestas.

Para apaciguar las disputas, el presidente firmó una ley en 1941 en la que establecía el cuarto jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias oficial en el país.

Actualmente, la fecha de Día de Acción de Gracias suele coincidir con el Black Friday, o Viernes Negro, que se realiza el cuarto viernes de noviembre, donde las tiendas suelen realizar descuentos y los usuarios comprar los regalos de Navidad o de fin de año.

Además, la festividad perdió sus tintes religiosos y se secularizó, pero perduró la represención de los peregrinos, especialmente en representaciones escolares como una forma “efizas de americanzar a los inmigrantes”, señala la autora para The Gilder Lehrman Institute of America History.

De esta manera, se exhibían los valores puritanos y costumbres estadounidenses, promoviendo rituales cívicos populares.

¿Realmente comieron pavo durante el primer Thanksgiving?

De acuerdo con Karen Metheny, arqueóloga histórica, antropóloga y profesora en el Metropolitan College de la Universidad de Boston , explica que hay poca información sobre el festín de Plymouth. Es posible que hayan consumido aves, principalmente gansos y patos, venado, frutos de la simbra como maíz, algunos tubérculos, verduras y hiervas.

Los Wampanoag es muy seguro que hayan compartido maíz, frijoles y calabaza. Sin embargo, no hubo puré de papas ni de otra forma. Tampoco es seguro que hayan comido un pavo.

La especialista de la Universidad de Boston señala que se ha creado una versión mitificada sobre la identidad nacional, en la que “oculta la diversidad de la sociedad estadounidense” y de los orígenes inmigrantes. De cierta forma, también se ha plasmado en la comida.

Las recetas que hoy son esenciales son el pavo asado con relleno de pan, puré de papas, salsa gravy, cebollas hervidas, salsa de arándanos, mangos, encurtidos y una gran variedad de pasteles.

Cena tradicional de Acción de Gracias. Pavo asado con arándanos sobre una mesa rústica decorada con calabazas, verduras, pastel. (AlexRaths/Getty Images/iStockphoto)

Pero existen particularidades según las regiones. En el Sur, el menú puede incluir macarrones con queso, quimbombó frito, relleno de pan de maíz, pan de maíz a la sartén. En el Medio Oeste, se podía servir pastel de judías verdes, pastel de batata, pastel de patatas ralladas con queso y gelatina para acompañar la comida.

Las comidas reflejan parte de la cultura, la economía y varios factores, pero la arqueóloga señala que puede ser cualquier platillo.