¿Qué significa “rage bait”, la palabra 2025 de Oxford que revela cómo nos manipulan en redes sociales?

Según los expertos de Oxford , rage bait se define como “contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación, ya sea por ser frustrante, provocador u ofensivo, con el objetivo de aumentar el tráfico o la interacción en una página web o red social”.

En otras palabras, es ese post que parece hecho a medida para que golpees el teclado con rabia mientras tu gato te mira desconcertado.

El contexto político y social de la palabra

La elección de este término no es casual. El 2025 ha estado marcado por debates sobre la regulación del contenido digital, el conflicto en Gaza, el avance de la ultraderecha y la crítica hacia varios gobiernos de izquierda, así como por la creciente atención a la salud mental en internet y la preocupación por cómo los algoritmos manipulan nuestras emociones. En general, se ha generado un clima altamente polarizante.

De hecho, el uso de rage bait se triplicó en el último año, según informó Oxford, reflejando una tendencia global: ahora no solo se busca clics, sino provocar indignación, comentarios furiosos y debates que duran horas.

Un ejemplo de rage bait

Imagina que circula una publicación en redes sociales que dice: "El gobierno planea subir impuestos a los trabajadores para pagar lujos de los políticos"

Aunque la información sea exagerada o falsa, provoca una avalancha de reacciones: usuarios indignados comparten la publicación, otros comentan furiosos y algunos discuten acaloradamente sobre la veracidad del mensaje.

En cuestión de horas, el post se vuelve viral, y el algoritmo de la red social alimenta la interacción. Esto es rage bait en acción: el contenido estaba diseñado deliberadamente para despertar ira y maximizar la exposición, sin importar si es cierto o no.

El término nació en 2002 para describir la ira de un conductor y luego se trasladó a redes como marketing emocional.

(Expansión/Google AI Studio)

El origen del término rage bait

El origen de la palabra es curioso. Surgió en internet en 2002 para describir la reacción agresiva de un conductor ante otro en la carretera. Con el tiempo, se trasladó a redes sociales y se consolidó como una herramienta de marketing digital: el contenido diseñado para enfurecer funciona como cebo, pero en lugar de atraer peces, atrae clics, comentarios y compartidos.

Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, señala que rage bait refleja un cambio profundo en nuestra relación con el contenido en línea: “Antes, la internet buscaba nuestra curiosidad para obtener clics; hoy, busca nuestras emociones para manipularlas. Es un espejo de cómo la tecnología moldea nuestras reacciones y define nuestro comportamiento digital”.

Es primo del clickbait… pero más incendiario

Rage bait combina dos palabras clásicas en inglés —rage (ira) y bait (cebo)— para describir contenido diseñado para provocar indignación, polarización y debates encendidos en redes sociales. A diferencia del clickbait, que solo busca clics, el rage bait busca emociones: tu enojo se convierte en su combustible.

En pocas palabras, el rage bait manipula emociones, aprovecha la psicología de la indignación y utiliza los algoritmos de redes sociales a su favor. Es un recordatorio de que en el mundo digital actual, no solo consumimos información: también consumimos emociones cuidadosamente diseñadas para hacernos reaccionar.

La próxima vez que veas un post político que te haga hervir de ira, pregúntate: ¿soy yo o es rage bait?