El gobierno australiano confía que la ley no echará a los niños del mundo digital, sino que cambiará la forma en que pasan el tiempo en línea. Pero existen grandes dudas sobre cómo se garantizará la implementación y cómo las plataformas verificarán la edad del usuario.

A continuación, estas son algunas de las acciones que se han implementado en países europeos para regular el acceso de los niños a las redes sociales.

Unión Europea

El 26 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que recomendó una edad mínima de 16 años en las redes sociales para garantizar "una participación adecuada a la edad”.

Además instó a establecer un límite de edad digital armonizado en la UE de 13 años, por debajo del cual ningún menor debe acceder a las plataformas, y uno de la misma edad para los servicios de intercambio de vídeos y los "compañeros de IA”.

La resolución no es jurídicamente vinculante y no establece ninguna política pública.

Bélgica

En 2018, Bélgica promulgó una ley que exige que los niños tengan al menos 13 años para crear una cuenta en las redes sociales sin permiso paterno.

Reino Unido

Reino Unido aprobó en 2023 la Ley de Seguridad en Línea, que establece normas más estrictas para las plataformas de redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok -incluidas las restricciones de edad apropiadas-, y su aplicación entrará en vigor a partir de 2025. Sin embargo, no ha avanzado en el establecimiento de un límite de edad claro para el uso de las redes sociales por menores.

Francia

En 2023, Francia aprobó una ley que obliga a las redes sociales a obtener el consentimiento paterno para que los menores de 15 años puedan crear cuentas. Sin embargo, los medios de comunicación locales dicen que, debido a problemas técnicos, aún no se ha aplicado.