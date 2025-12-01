Publicidad

¿Qué países prohiben las redes sociales para menores y cómo lo hacen?

Australia restringirá a partir del 10 de diciembre las redes sociales a los menores de 16 años, con multas de hasta 32 millones de dólares.
lun 01 diciembre 2025 11:51 AM
Enfoque en primer plano de un adolescente interactuando con las redes sociales en su teléfono mientras su madre y su hermano menor interactúan juntos en el fondo
Un 97% de los adolescentes encuestados por Mission Australia dijeron usar redes sociales a diario. (FOTO: Lighthousebay/Getty Images/iStockphoto)

Australia se unirá en unos días a una lista de países que prohiben el uso de redes sociales para niños y adolescentes. A partir del 10 de diciembre, los menores de 16 años de este país no podrán acceder a Facebook, Instagram, Reddit o TikTok. Las empresas se exponen a multas de 32 millones de dólares si no velan por su cumplimiento.

Un 97% de los adolescentes encuestados por Mission Australia dijeron usar redes sociales a diario. Casi la mitad pasaban tres horas o más en línea. Quienes no superaban las tres horas mostraban un mejor bienestar y conexión social, concluyó este estudio en más de 10,000 personas de entre 15 y 19 años.

El gobierno australiano confía que la ley no echará a los niños del mundo digital, sino que cambiará la forma en que pasan el tiempo en línea. Pero existen grandes dudas sobre cómo se garantizará la implementación y cómo las plataformas verificarán la edad del usuario.

A continuación, estas son algunas de las acciones que se han implementado en países europeos para regular el acceso de los niños a las redes sociales.

Unión Europea

El 26 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que recomendó una edad mínima de 16 años en las redes sociales para garantizar "una participación adecuada a la edad”.

Además instó a establecer un límite de edad digital armonizado en la UE de 13 años, por debajo del cual ningún menor debe acceder a las plataformas, y uno de la misma edad para los servicios de intercambio de vídeos y los "compañeros de IA”.

La resolución no es jurídicamente vinculante y no establece ninguna política pública.

Bélgica

En 2018, Bélgica promulgó una ley que exige que los niños tengan al menos 13 años para crear una cuenta en las redes sociales sin permiso paterno.

Reino Unido

Reino Unido aprobó en 2023 la Ley de Seguridad en Línea, que establece normas más estrictas para las plataformas de redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok -incluidas las restricciones de edad apropiadas-, y su aplicación entrará en vigor a partir de 2025. Sin embargo, no ha avanzado en el establecimiento de un límite de edad claro para el uso de las redes sociales por menores.

Francia

En 2023, Francia aprobó una ley que obliga a las redes sociales a obtener el consentimiento paterno para que los menores de 15 años puedan crear cuentas. Sin embargo, los medios de comunicación locales dicen que, debido a problemas técnicos, aún no se ha aplicado.

En abril de 2024, un grupo de expertos encargado por el presidente Emmanuel Macron recomendó normas más estrictas, incluida la prohibición de los teléfonos móviles para los menores de 11 años y de los teléfonos con conexión a internet para los menores de 13 años. No está claro cuándo podría adoptarse la nueva legislación ni en qué medida seguiría las recomendaciones de los expertos.

Alemania

Oficialmente, los menores de entre 13 y 16 años solo pueden usar las redes sociales en Alemania si sus padres dan su consentimiento. Sin embargo, los defensores de la protección de la infancia dicen que los controles son insuficientes y piden que se apliquen mejor las normas existentes.

Países Bajos

Si bien los Países Bajos no tienen ninguna ley sobre la edad mínima de uso de las redes sociales, el Gobierno prohibió los dispositivos móviles en las aulas a partir de enero de 2024 para reducir las distracciones. Hay excepciones para las clases digitales, las necesidades médicas o las discapacidades.

Noruega

En octubre de 2024, el Gobierno noruego propuso elevar de 13 a 15 años la edad a la que los niños pueden dar su consentimiento a las condiciones exigidas para usar las redes sociales, aunque los padres seguirían pudiendo firmar en su nombre si son menores de esa edad.

El gobierno de centroizquierda también ha comenzado a trabajar en la legislación para establecer un límite de edad mínimo legal absoluto de 15 años para el uso de las redes sociales, pero no estaba claro de inmediato cuándo podría llegar al Parlamento una ley que lo obligue.

De acuerdo con el gobierno, la mitad de los noruegos de nueve años usan algún tipo de red social.

Con información de Reuters y AFP

