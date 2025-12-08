8 de diciembre: ¿por qué se festeja hoy el Día Nacional de la Nochebuena en México?

¿De donde proviene la flor de nochebuena?

Su nombre es cuetlaxóchitl, palabra náhuatl que significa flor que se marchita o flor de cuero.

En términos cientóficos se le conoce como Euhphorbia pulchérrima.

La nochebuena también es conocida como flor de Pascua y crece de forma silvestre en bosques tropicales secos del Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Chiapas, y su área ancestral se encontró en el norte de Guerrero.

"En Estados Unidos y Europa se le llama Poinsettia porque en 1829 el entonces embajador estadounidense Joel Roberts Poinsett recopiló algunos ejemplares de esta planta en Taxco, Guerrero, y los envió al jardín botánico Bartram, donde las cultivaron y exhibieron. Más tarde, la Nochebuena fue introducida a Europa y se expandió al resto del mundo", refiere el gobierno mexicano.

¿Cuántas especies hay?

Las especies de cuetlaxóchitl son menos ramificadas, con brácteas (hojas que son consideradas pétalos) petaloides angostas y menos brillantes e inflorescencias con menor número de flores.

El gobierno de México señala que los floricultores nacionales han logrado nuevos tonos y variedades: rojas, amarillas, rosas, salmón, blancas y jaspeadas, y algunas con hojas adicionales, e incluso con flecos en los bordes.

Llegaba a usarse como infusión contra la hemorragia vaginal abortiva y para regular la menstruación.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Nochebuena?

México conmemora a la nochebuena cada 8 de diciembre porque reconoce su importancia histórica, ornamental y económica, así como el trabajo de los productores mexicanos que la cultivan y llevan a los hogares de todo el país. El gobierno mexicano destaca que es uno de los cultivos más importantes en el sector de plantas ornamentales.

Importancia económica

El Fideicomiso de Riesgo Compartido señala que el cultivo de la flor de Nochebuena es uno de los más importantes en el sector de plantas ornamentales en el país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, existe una producción mayor de 16.268 millones de plantas, que son sembradas en una superficie de 240.6 hectáreas en la CDMX, Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Oaxaca y Puebla.

En México existen más de 100 variedades de Nochebuena, también conocida como flor de Pascua, y son los estados de Guerrero y Morelos los que tienen la más elevada producción comercial tanto para el consumo nacional como para la exportación, afirma el Gobierno de México.