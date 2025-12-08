Aún hay boletos para el Mundial 2026: guía para registrarte y comprar en la Fase 3 desde México

Con la publicación del calendario de partidos tras el sorteo final del 5 de diciembre, inicia también una etapa clave para quienes aún buscan boletos: la Fase 3, conocida como sorteo aleatorio. Esta es la primera vez en el proceso en que los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos, ya con los cruces y equipos confirmados para la fase de grupos.

A continuación, te explicamos cómo funciona, cuándo registrarte desde México y qué debes tomar en cuenta para aumentar tus posibilidades.

¿Cuándo puedo registrarme desde México?

La FIFA informó que el registro para participar en el sorteo aleatorio abrirá el 11 de diciembre a las 10:00 de la mañana (hora del centro de México) y cerrará el 13 de enero de 2026 a la misma hora.

El registro se realiza exclusivamente en: FIFA.com/tickets

¿Qué es exactamente la Fase 3?

La Fase 3 es un sorteo aleatorio, no una venta por orden de llegada. Eso significa que:

No importa si te registras el primer día o el último dentro del plazo.

El momento de registro no afecta tus probabilidades, confirmó la FIFA.

Solo mayores de 18 años pueden participar.

No es necesario pagar nada para registrarte.

Si tu solicitud resulta seleccionada, la FIFA cargará automáticamente el costo de los boletos a la tarjeta que registres, durante febrero.

El registro para México estará disponible del 11 de diciembre al 13 de enero de 2026, desde las 10:00 h (hora del centro). (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Paso a paso: así compras boletos en la Fase 3

1. Entra a FIFA.com/tickets

Si ya tienes un FIFA ID, solo inicia sesión.

Si no, debes crear una cuenta antes de comenzar la solicitud.

2. Selecciona tus partidos

A partir del 11 de diciembre podrás ver:

Los partidos de la fase de grupos con selecciones ya confirmadas.

Las sedes y fechas del calendario oficial.

Podrás elegir boletos para juegos individuales o para seguir a una selección específica, siempre que cumplas los requisitos que establezca cada federación.

3. Elige categoría y cantidad

Cada partido tiene distintas categorías de precio.

Debes respetar los límites por unidad familiar (máximo permitido por partido).

4. Envía tu solicitud

Tu registro participa en el sorteo aleatorio.

No importa si pidió uno o varios partidos: cada solicitud se evalúa completa.

5. Revisa tu correo

Si tu petición es aceptada total o parcialmente, la FIFA te enviará un correo de confirmación.

En caso de aprobación parcial, tendrás boletos para algunos partidos, pero no para todos los que solicitaste.

El cargo se realizará automáticamente en febrero de 2026.

¿Y si quiero asegurar boletos sin entrar al sorteo?

La FIFA recuerda que quienes quieran garantizar entradas para partidos específicos pueden adquirir paquetes de hospitality, disponibles en: FIFA.com/hospitality

A través del proveedor oficial On Location.

Estos paquetes incluyen boleto + servicios premium, pero tienen precios más elevados.

La FIFA advierte que un boleto no garantiza la entrada a México, EU o Canadá, por lo que los aficionados deben revisar los requisitos migratorios en los portales oficiales de cada gobierno.

Para quienes viajen a EU, existe el nuevo sistema FIFA PASS, que ofrece citas prioritarias para tramitar visa, pero aun así se recomienda iniciar el proceso lo antes posible.

¿Habrá venta directa más adelante?

Sí. Más cerca del torneo se abrirá una etapa final de venta por orden de llegada, donde se liberarán boletos restantes.

La FIFA insiste en comprar únicamente a través de FIFA.com/tickets , ya que entradas o paquetes adquiridos por canales no oficiales podrían no ser válidos.