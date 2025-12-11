¿Qué se celebra el 12 de diciembre y cuál es la historia de la Virgen de Guadalupe?

La historia de la Virgen de Guadalupe

De acuerdo con el sitio especializado Caballeros de Colón , la tradición de la Virgen de Guadalupe se remonta a diciembre de 1531, cuando, según la creencia católica, María se apareció a Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac. Esta historia, que combina milagros y mensajes de fe, dio origen a una de las celebraciones religiosas más importantes de México.

El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego, un indígena recién convertido al cristianismo, subía el cerro del Tepeyac cuando escuchó un canto que de repente se detuvo. Una mujer lo llamó por su nombre y, al acercarse, se presentó como “la perfecta siempre Virgen Santa María”. Según la tradición, le pidió que solicitara al obispo Juan de Zumárraga la construcción de una “casita sagrada” en ese lugar.

El obispo, escéptico ante la petición, pidió a Juan Diego que regresara con una señal de la aparición. Durante los días siguientes, Juan Diego volvió varias veces mientras lidiaba con la enfermedad de su tío, Juan Bernardino.

El 12 de diciembre, al dirigirse a un sacerdote evitando el cerro, la Virgen lo interceptó y le aseguró que su tío ya estaba sano. Luego le indicó que subiera al cerro, donde encontró un jardín lleno de flores en pleno invierno. Juan Diego las recogió y las llevó en su tilma al obispo.

Al desplegar la tilma, se dice que apareció la imagen de la Virgen, lo que convenció al obispo y a quienes estaban presentes. La tradición también relata que la Virgen se apareció a su tío y le reveló su nombre: “la Perfecta Virgen Santa María de Guadalupe”.

Desde entonces, la Virgen de Guadalupe se ha convertido en un símbolo central de la cultura y la religiosidad mexicana, venerada y celebrada por millones de personas, y su imagen ha inspirado devoción, arte y estudios históricos a lo largo de los siglos.

Dónde se conserva la tilma de la Virgen de Guadalupe

La tilma de Juan Diego, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, se ha conservado desde 1531 en un lugar muy cercano al sitio de las apariciones: al pie del cerro del Tepeyac, al norte de la actual Ciudad de México.

Originalmente, la imagen se encontraba en una iglesia sencilla construida en ese mismo lugar. En 1709, este templo fue reemplazado por un nuevo santuario, conocido hoy como la Basílica Vieja, donde permaneció la tilma durante siglos.

En 1974, debido a los daños provocados por un terremoto y al hundimiento del terreno sobre el que se edificaba la antigua basílica, la tilma fue trasladada a la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, construida junto a la anterior. Actualmente, la imagen se exhibe sobre el altar mayor, accesible a millones de fieles que acuden a venerarla cada año.

Para la festividad de 2025, se esperan 13 millones de peregrinos en la Basílica, mientras que en 2024 se registró la asistencia de 12.3 millones. (Galo Cañas Rodríguez)

Millones de personas visitan la Basílica de Guadalupe

Con el paso de los años y el avance de la evangelización, la Virgen de Guadalupe se consolidó como patrona de México, y millones de fieles se encomiendan a ella para solicitar su intercesión en situaciones de salud, problemas familiares o dificultades económicas.

Para la festividad de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) estima la visita de alrededor de 13 millones de personas a la Basílica de Guadalupe. Con el fin de garantizar la seguridad de los peregrinos, se desplegarán más de 100 mil servidores públicos, informó este martes la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Mientras que en 2024, entre el 6 y el 12 de diciembre, se registró la asistencia de 12.3 millones de peregrinos. En ese marco, el Gobierno de la CDMX presentó el “Operativo Basílica”, que contará con unos 105 mil servidores públicos encargados de resguardar la integridad de quienes participen en las celebraciones del 12 de diciembre.

