Internacional

El papa León XIV lleva su mensaje de paz al Líbano, que es atacado por Israel

El líder de la iglesia católica llega al país de Medio Oriente con un llamado a los ciudadano a quedarse, a pesar de la crisis económica y política del país.
dom 30 noviembre 2025 05:27 PM
El Papa León XIV es recibido por el presidente libanés José Aoun y su esposa Nehmat Nehmeh a su llegada al Palacio Presidencial, durante su primer viaje apostólico, en Baabda, Líbano, el 30 de noviembre de 2025.
En un discurso en el palacio presidencial en Beirut, el papa instó a los libaneses a "quedarse" en su país, pese a la complicada situación de los últimos años. (FOTO: Mohamed Azakir/REUTERS)

El papa León XIV aterrizó este domingo en Líbano con un mensaje de paz y "reconciliación", y un llamado a los ciudadanos a "quedarse" en su país, pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel.

El primer papa estadounidense voló desde Turquía, donde ha estado de visita durante cuatro días, y advirtió de que el futuro de la humanidad estaba en peligro debido al inusual número de conflictos sangrientos en el mundo.

Condenó la violencia en nombre de la religión.

Horas antes de su llegada, multitudes se congregaron a lo largo de las carreteras que van del aeropuerto al palacio presidencial, ondeando banderas libanesas y vaticanas. Se reunirá con el presidente y el primer ministro y pronunciará un discurso, el segundo que pronuncia ante un gobierno extranjero.

"Vine a decir que los libaneses son un pueblo y estamos unidos", afirmó Zahra Nahla, de 19 años. "Nos hubiera gustado que hubiese podido visitar el sur", una zona del país arrasada por la última guerra con Israel, agregó la joven.

En un discurso en el palacio presidencial en Beirut, el papa estadounidense —nacionalizado peruano— instó a los libaneses a "quedarse" en su país, pese a la complicada situación de los últimos años.

"Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país", declaró León XIV.

Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolá con Israel.

Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes.

A falta de cifras oficiales, un centro de investigación independiente, Al Doualiya, estima que 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024.

El papa también llamó a los libaneses a "tomar el camino de la reconciliación" para cerrar las "heridas personales y colectivas", en un país marcado por las divisiones.

La sombra de Israel

El Líbano, que cuenta con la mayor proporción de cristianos de Oriente Medio, se ha visto sacudido por las repercusiones del conflicto de Gaza, cuando Israel y el grupo militante libanés chií Hezbolá entraron en guerra, que culminó con una devastadora ofensiva israelí.

Los dirigentes libaneses, que acogen a un millón de refugiados sirios y palestinos y luchan por recuperarse de años de crisis económica, temen que Israel intensifique drásticamente sus ataques en los próximos meses.

Israel afirma que sus continuos ataques desde el acuerdo de alto el fuego del año pasado son para impedir que Hezbolá restablezca sus capacidades militares y suponga una nueva amenaza para las comunidades del norte de Israel.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, declaró el viernes que esperaba que la visita de León contribuyera a poner fin a los ataques israelíes.

Refuerzos del ejército libanés y de las fuerzas de seguridad interna se desplegaron en el aeropuerto antes de la llegada del pontífice.

Su convoy atravesará los suburbios del sur de Beirut, una zona en la que Hezbolá ejerce su dominio y que fue golpeada en los ataques del año pasado. Integrantes de su movimiento juvenil Imam Mehdi celebrarán una ceremonia de bienvenida junto a la carretera al paso del convoy.

Sobre la inestabilidad en Oriente Medio, León XIV declaró a bordo del avión papal que la solución de dos Estados es "la única solución capaz de resolver el conflicto" entre israelíes y palestinos.

La Santa Sede reconoce desde 2015 el Estado de Palestina y apoya la solución de dos Estados.

¿Qué hará el papa en Líbano?

León, de 70 años y en buen estado de salud, tiene un apretado itinerario en Líbano, visitando cinco ciudades y pueblos desde el domingo hasta el martes, cuando regrese a Roma. No viajará al sur, objetivo de los ataques israelíes.

Su agenda incluye una oración en el lugar donde en 2020 se produjo una explosión química en el puerto de Beirut que mató a 200 personas y causó daños por valor de miles de millones de dólares.

También presidirá una misa al aire libre en el paseo marítimo de Beirut y visitará un hospital psiquiátrico, uno de los pocos centros de salud mental del Líbano, donde sus cuidadores y residentes esperan con impaciencia su llegada.

