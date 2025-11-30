El papa León XIV lleva su mensaje de paz al Líbano, que es atacado por Israel

Condenó la violencia en nombre de la religión.

Horas antes de su llegada, multitudes se congregaron a lo largo de las carreteras que van del aeropuerto al palacio presidencial, ondeando banderas libanesas y vaticanas. Se reunirá con el presidente y el primer ministro y pronunciará un discurso, el segundo que pronuncia ante un gobierno extranjero.

"Vine a decir que los libaneses son un pueblo y estamos unidos", afirmó Zahra Nahla, de 19 años. "Nos hubiera gustado que hubiese podido visitar el sur", una zona del país arrasada por la última guerra con Israel, agregó la joven.

En un discurso en el palacio presidencial en Beirut, el papa estadounidense —nacionalizado peruano— instó a los libaneses a "quedarse" en su país, pese a la complicada situación de los últimos años.

"Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país", declaró León XIV.

Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento islamista Hezbolá con Israel.

Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes.

A falta de cifras oficiales, un centro de investigación independiente, Al Doualiya, estima que 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024.

El papa también llamó a los libaneses a "tomar el camino de la reconciliación" para cerrar las "heridas personales y colectivas", en un país marcado por las divisiones.