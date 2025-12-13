De la Facultad de Odontología al Bernabéu: la historia poco conocida de Hugo Sánchez

Formación en la UNAM y origen universitario

Hugo Sánchez Márquez nació en la Ciudad de México en 1958 y creció en un entorno vinculado al futbol por su padre, Héctor Sánchez, quien también fue jugador profesional. Su formación académica comenzó en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México y continuó en la Facultad de Odontología, donde cursó estudios profesionales.

Desde la adolescencia combinó la vida universitaria con su actividad deportiva. A los 14 años integró la Selección Mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Ese proceso marcó el inicio de una trayectoria que avanzó de categorías juveniles hasta equipos profesionales.

Su debut en Pumas ocurrió en 1976, dentro del proyecto deportivo universitario. Permaneció con el club hasta 1981 y consiguió dos campeonatos de liga, en las temporadas 1976-77 y 1980-81. Esa etapa consolidó su presencia en el futbol mexicano y abrió la puerta para la siguiente fase de su carrera en Europa.

Primer paso en Europa: Atlético de Madrid

Una transferencia al futbol español definió su salto internacional en 1981. Su llegada al Atlético de Madrid significó el inicio de su presencia en ligas europeas y estableció su capacidad goleadora en una competencia distinta. Durante cuatro temporadas obtuvo el Trofeo Pichichi con 19 anotaciones.

Esa actuación lo posicionó para una nueva etapa dentro del mismo país, un movimiento que marcaría el periodo más exitoso de su carrera en clubes profesionales.

La etapa histórica en el Real Madrid

En 1985 se incorporó al Real Madrid, equipo en el que acumuló títulos nacionales e internacionales y en el que estableció marcas que lo ubicaron en la historia del club. Registró 282 partidos oficiales y 208 goles con la camiseta blanca, cifras que reflejan su presencia en competiciones nacionales y europeas.

Entre 1986 y 1990 consiguió cinco títulos de liga consecutivos. También sumó una Copa de la UEFA en 1986, una Copa del Rey en 1989 y dos Supercopas de España en 1988 y 1990. Su rendimiento individual incluye cuatro Trofeos Pichichi y una Bota de Oro, distinciones derivadas de su desempeño goleador.

Esa etapa coincidió con un ciclo dominante del Real Madrid en España. El equipo disputó dos semifinales de la Copa de Europa en ese periodo, mientras Hugo Sánchez se consolidaba como referente ofensivo dentro del esquema liderado por una generación conocida por su influencia en el club.

Selección Mexicana y participación mundialista

La trayectoria con la Selección Mexicana incluyó participación en tres Copas del Mundo: Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. Su presencia en mundiales atravesó distintas etapas del futbol nacional, desde sus primeros años internacionales hasta su regreso al torneo en la década de 1990.

También formó parte del equipo que disputó la Copa América de 1993, en la que México obtuvo el segundo lugar.

Etapa final como jugador y transición a entrenador

Su retiro como jugador profesional ocurrió en 1997 con el Atlético de Celaya. Tres años después inició una carrera como entrenador dentro del futbol mexicano con Pumas. En ese ciclo obtuvo tres campeonatos: 2001, Clausura 2004 y Apertura 2004.

Posteriormente dirigió a Necaxa y al Club Almería en España. También fue técnico de la Selección Mexicana. Esa etapa consolidó su experiencia en gestión deportiva al frente de equipos profesionales.

Reconocimientos y listado histórico

En 1994 una lista elaborada por expertos e historiadores de FIFA lo colocó dentro de los 50 mejores jugadores del siglo XX. Una evaluación de la International Federation of Football History & Statistics lo distinguió como mejor futbolista de Norteamérica y Centroamérica en esa misma categoría temporal.

Ese tipo de reconocimientos ubica su trayectoria dentro de una perspectiva internacional. La presencia en mundiales, su registro goleador en clubes europeos y un ciclo deportivo de dos décadas sostienen la relevancia estadística que le atribuyen distintos listados especializados.

Registro numérico de su carrera en Real Madrid

- Partidos oficiales: 282

- Goles marcados: 208

- Títulos de liga: 5

- Copa de la UEFA: 1

- Copa del Rey: 1

- Supercopas de España: 2

- Trofeos Pichichi: 4