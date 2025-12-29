Imágenes en internet mostraban a Joshua, un ciudadano británico de origen nigeriano, sin camiseta, rodeado de lo que parecían ser restos de cristales de una ventanilla rota.

Las circunstancias alrededor del accidente "están siendo investigadas", declaró la policía del estado de Ogun, al norte de la capital económica del país, Lagos, que en estas fechas se llena de turistas y de expatriados que regresan.

Joshua "iba sentado en la parte trasera del vehículo, solo sufrió heridas leves y está recibiendo atención médica", detalló la policía en su comunicado.

El promotor del boxeador, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con la familia.

"Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes", afirmó.

La policía informó que el accidente, en el que fallecieron dos personas que iban en el coche de Joshua, ocurrió sobre las 10h00 GMT en la ciudad de Makun, en la autopista entre Lagos e Ibadan.

Las Fuerzas de Seguridad Vial de Nigeria informaron en un comunicado que el Lexus en el que viajaba Joshua "parecía sospechoso de ir superando el límite de velocidad, perdió el control durante un adelantamiento y se estrelló contra un camión que estaba aparcado fuera de la carretera".

Un testigo del accidente afirmó a la revista Punch News que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y estaba sentado detrás del conductor.

"El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto", declaró Adeniyi Orojo a Punch News.

La policía dio la misma versión, indicando que los dos fallecidos eran "pasajeros en el vehículo" que "perdieron la vida en el lugar de los hechos".

Este mes, el boxeador británico noqueó al YouTuber reconvertido a boxeador Jake Paul, en un evento respaldado por Netflix y celebrado en Miami.

En 2026 Joshua, excampeón olímpico, tiene previsto enfrentarse a su compatriota y también excampeón mundial Tyson Fury.

My heartfelt condolences go to Anthony Joshua and to everyone affected by this devastating accident. It is a painful reminder that tragedy does not discriminate and that loss is felt deeply regardless of status or success.



Con información de agencias