Tecnología

Microsoft lanza una nueva suscripción a Office con agentes de IA

El nuevo paquete integrará herramientas de Copilot y Claude, así como herramientas de agentes y seguridad para los usuarios.
lun 09 marzo 2026 10:00 AM
Microsoft 365 lanza nueva suscripción basada en IA
La empresa anunció Copilot Cowork, un producto que nació de la colaboración con Anthropic, el cual es capaz gestionar tareas de varios pasos, como enviar correos electrónicos programados regularmente, preparación de reuniones con documentos y llamadas internas. (Foto: Drew Angerer/Getty Images)

Microsoft incluyó un nuevo nivel a su suscripción de productividad, Microsoft 365, cuya principal oferta es la inclusión de Copilot AI, un complemento basado en Inteligencia Artificial, por el cual cobrará alrededor de 65% en el nuevo paquete, respecto a la versión que hasta ahora era la más actual.

Se trata de un nivel de gama alta dirigido especialmente a trabajadores corporativos que costará 99 dólares por usuario al mes, un incremento de 30 dólares respecto al nivel de suscripción anterior, que no incluye ningún tipo de herramientas de IA.

Con esta nueva versión de su plan, la empresa incluirá diferentes plataformas. Por una parte, la más básica es Copilot, pero también agregará la herramienta de identidad Entra, así como el producto Agent 365, que se enfoca en la gestión de agentes de IA dentro de las compañías.

Además, un nuevo elemento para los clientes de este plan es Copilot Cowork, un producto que nació de la colaboración con Anthropic, el cual es capaz gestionar tareas de varios pasos, como enviar correos electrónicos programados regularmente, preparación de reuniones con documentos y llamadas internas.

Por el momento, esta plataforma está disponible como una versión preliminar de investigación para este mes para aquellas personas que estén inscritas en el programa Frontier de la empresa, mismo que ofrece acceso anticipado a sus funciones de IA.

El hecho de que Microsoft anuncie el lanzamiento de esta nueva herramienta en colaboración con Anthropic es significativo en este momento en que hay preocupación por parte de inversores sobre la seguridad que representa la empresa, la cual se encuentra en una fuerte disputa contra el gobierno de los Estados Unidos por no permitir su incorporación en tareas de vigilancia.

Una nueva forma de conseguir más usuarios

La categoría de productos comerciales y servicios en la nube de Microsoft es uno de los más relevantes para toda la empresa, pues en el último trimestre del año pasado representó el 30% de los ingresos totales de la facturación de la compañía.

Ante esto, Judson Althoff, director ejecutivo del negocio comercial de Microsoft, dijo que el nuevo nivel de suscripción (que se lanzará el 1 de mayo) debería ser un complemento para la actualización de los trabajadores y, por lo tanto, un incremento a sus ingresos.

“La mayoría de nuestra base ahora es E5 (el nivel de suscripción previo). Ahora mismo estamos atravesando ciclos de renovación saludables, pero E5 se creó antes del mundo agéntico”, señaló el ejecutivo.

Hacia los inversionistas, este tipo de lanzamientos son significativos y muestran la confianza que tienen por la empresa. De acuerdo con Brent Thill, analista en jefe de la firma Jefferies, dijo que la expansión de Microsoft 365 muestra la convicción de la compañía por seguir creciendo sus propias ofertas, a la par que hace alianzas con otras compañías.

“La gerencia señaló que si bien las ofertas de terceros (por ejemplo, Claude Cowork) están generando expectación, la mayor parte del trabajo impulsado por IA continúa realizándose dentro de las aplicaciones de Microsoft, lo que genera un uso incremental de la propiedad intelectual de la compañía (Outlook, Teams, Excel, PPT, etc.)”, escribió Thill.

