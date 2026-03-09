Microsoft lanza una nueva suscripción a Office con agentes de IA

Microsoft incluyó un nuevo nivel a su suscripción de productividad, Microsoft 365, cuya principal oferta es la inclusión de Copilot AI, un complemento basado en Inteligencia Artificial, por el cual cobrará alrededor de 65% en el nuevo paquete, respecto a la versión que hasta ahora era la más actual.

Se trata de un nivel de gama alta dirigido especialmente a trabajadores corporativos que costará 99 dólares por usuario al mes, un incremento de 30 dólares respecto al nivel de suscripción anterior, que no incluye ningún tipo de herramientas de IA.

Con esta nueva versión de su plan, la empresa incluirá diferentes plataformas. Por una parte, la más básica es Copilot, pero también agregará la herramienta de identidad Entra, así como el producto Agent 365, que se enfoca en la gestión de agentes de IA dentro de las compañías.