¿Por dónde vienen los Reyes Magos? Cómo seguirlos y origen de la celebración el 6 de enero

Esta festividad tiene su origen en la Biblia, concretamente en el Evangelio de Mateo en donde se relata que tres magos llegaron desde el oriente a Jerusalén donde nació el 25 de diciembre Jesucristo, por lo que preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella y hemos venido a adorarlo”.

El rey Herodes llamó en secreto a los magos y les pidió avisarle en dónde se encontraba ese rey para que él después acudiera a adorarlo; sin embargo los magos, que provenían de diferentes lugares, decidieron regresar a sus hogares por otro camino y así evitar que Herodes le hiciera daño a Jesús.

Debido al origen de los magos (Persia, India, Arabia), también se les asoció con las tres razas y continentes conocidos (Europa, Asia y África), lo que deriva en la universalidad de las personas que acudieron a conocer a Jesucristo y mostrarle su admiración.

Oro, incienso y mirra…

Fueron los regalos que le ofrecieron los sabios y conocedores de la astronomía al recién nacido, este es su significado, de acuerdo con la interpretación cristiana:

1. Oro: Está asociado con la realeza y la riqueza. Le reconocieron su naturaleza real y su papel como el Rey de reyes. Este regalo resalta la majestuosidad y la autoridad divina de Jesús. Se lo entregó Melchor, que provenía de Europa.

2. Incienso: Tiene una fuerte conexión con lo espiritual y lo divino. Era utilizado en ceremonias religiosas como símbolo de adoración y conexión con lo celestial, por lo que simboliza la divinidad de Jesús y su papel como Sumo Sacerdote, intermediario entre Dios y la humanidad. Se lo entregó Gaspar, proveniente de Asia.

3. Mirra: Es una resina con propiedades aromáticas y medicinales, pero también era utilizada en rituales de embalsamamiento en el mundo antiguo, lo que representa su sacrificio por la humanidad para el perdón de sus pecados. Se lo entregó Baltasar, proveniente de África.

Actualmente, los niños reciben en sus hogares juguetes, aguinaldos, ropa y demás regalos que dejan Melchor, Gaspar y Baltzar durante el recorrido que realizan durante la noche y madrugada del 5 de enero.

Recorrido de los Reyes Magos

Para conocer la ruta que siguen los tres reyes Magos alrededor del mundo se activó la siguiente página desde donde se podrá seguir su trayecto.

https://www.dondeestanlosreyesmagos.com/

En la página se desplegará un mapa y aparecerá una “manita” que tiene la función de puntero.

Rosca de Reyes

El 6 de enero también se parte la Rosca de Reyes. La Universidad Nacional Autónoma de México recuerda que este alimento tiene origen en el antiguo Imperio Romano en donde con motivo de la celebración del solsticio de invierno elaboraban unos panes redondos hechos con miel, nueces, dátiles e higos, en cuyo interior se escondía una haba que daba la fortuna de ser nombrado rey por un día a quien la encontrara en su trozo de pan.

“Muchos años después, esta tradición llegó a Francia en donde desde la baja Edad Media se utilizaba para conmemorar la culminación de las fiestas de Navidad. Cuando esta tradición llegó a España, la Iglesia Católica la cristianizó para celebrar la Epifanía que es la noche en la que los "Reyes Magos" conocieron al Niño Jesús”, explica la UNAM .

La forma de la rosca asemeja una corona, al ser adorada con frutas caramelizadas o cristalizadas, representan las joyas y que los reyes aún con todas sus riquezas, estuvieron dispuestos a postrarse ante el Niño Dios.

Actualmente, se ofertan un sinfín de variedades de Rosca de Reyes en donde se esconden figuras que representan al Niño Dios para que quienes lo hallen, sean los encargados de poner los tamales y el atole para el 2 de febrero, Día de la Candelaria.