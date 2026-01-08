El primer megapuente para estudiantes de la SEP abarca estas fechas

Los estudiantes de escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y padres de familia están atentos a las fechas establecidas por la dependencia federal para los viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE) y destinarlos al descanso para disfrutar del fin de semana extendido.
Esta es la fecha del primer viernes correspondiente a enero de 2026.
Primer viernes de CTE de 2026
De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el primer viernes de CTE se llevará a cabo el 30 de enero, por lo que ese día los estudiantes no acudirán a los centros escolares.
*Viernes 27 de febrero *Viernes 27 de marzo *Viernes 29 de mayo *Viernes 26 de junio
Primer megapuente para estudiantes de la SEP
Sin embargo, este periodo de descanso se extiende hasta el lunes 2 de febrero, cuando hay suspensión de labores docente; la fecha la establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) por la conmemoración del Día de la Constitución que se recorre al lunes 2 de febrero, aunque la fecha histórica es el 5 de febrero.
Dicho movimiento permite que el descanso se extienda desde el viernes 30 de enero hasta el lunes 2 de febrero, siendo un megapuente para estudiantes.
La SEP describe a los CTE como reuniones en donde participan autoridades de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que se realizan previo al inicio del ciclo escolar, así como el último viernes de cada mes.
“Las conforma el director del centro educativo y la totalidad del personal docente del mismo, con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos”, destaca la dependencia federal.
A través de los CTE se busca mejorar logros educativos, atender diversos aspectos o problemáticas que se relacionan, tales como la erradicación del rezago educativo, impulsar la lectura, la escritura, las matemáticas en cada centro escolar con la toma de decisiones en cada reunión.