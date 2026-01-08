El primer megapuente para estudiantes de la SEP abarca estas fechas

Primer viernes de CTE de 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el primer viernes de CTE se llevará a cabo el 30 de enero, por lo que ese día los estudiantes no acudirán a los centros escolares.

Otras fechas que se deben tomar en cuenta sobre todo para los docentes, es el taller intensivo que se lleva a cabo el jueves 8 y viernes 9 de enero de 2026. Los alumnos regresarán a clases el lunes 12 de enero después del periodo vacacional de fin de año, y poder continuar con el ciclo escolar 2025-2026, mismo que ya cuenta con más días de vacaciones, de acuerdo con lo que anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en 2025 .

Viernes de CTE para 2026

El calendario oficial tiene contemplado 185 días. (Foto: SEP)

*Viernes 27 de febrero

*Viernes 27 de marzo

*Viernes 29 de mayo

*Viernes 26 de junio

Primer megapuente para estudiantes de la SEP

Sin embargo, este periodo de descanso se extiende hasta el lunes 2 de febrero, cuando hay suspensión de labores docente; la fecha la establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) por la conmemoración del Día de la Constitución que se recorre al lunes 2 de febrero, aunque la fecha histórica es el 5 de febrero.

Dicho movimiento permite que el descanso se extienda desde el viernes 30 de enero hasta el lunes 2 de febrero, siendo un megapuente para estudiantes.

¿Qué son los CTE?

La SEP describe a los CTE como reuniones en donde participan autoridades de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que se realizan previo al inicio del ciclo escolar, así como el último viernes de cada mes.

“Las conforma el director del centro educativo y la totalidad del personal docente del mismo, con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos”, destaca la dependencia federal.

A través de los CTE se busca mejorar logros educativos, atender diversos aspectos o problemáticas que se relacionan, tales como la erradicación del rezago educativo, impulsar la lectura, la escritura, las matemáticas en cada centro escolar con la toma de decisiones en cada reunión.