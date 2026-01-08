Publicidad

El primer megapuente para estudiantes de la SEP abarca estas fechas

Los alumnos y padres de familia de escuelas públicas están atentos a las fechas establecidas de los viernes en los que se lleva a cabo el Consejo Técnico.
jue 08 enero 2026 09:52 AM
SEP confirma megapuente en enero 2026: cuándo es y por qué habrá cuatro días de descanso
Los fines de semana extendidos son comúnmente aprovechados por las familias mexicanas para irse de vacaciones. (Foto: Expansión / AI Studio )

Los estudiantes de escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y padres de familia están atentos a las fechas establecidas por la dependencia federal para los viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE) y destinarlos al descanso para disfrutar del fin de semana extendido.

Esta es la fecha del primer viernes correspondiente a enero de 2026.

Primer viernes de CTE de 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el primer viernes de CTE se llevará a cabo el 30 de enero, por lo que ese día los estudiantes no acudirán a los centros escolares.

Otras fechas que se deben tomar en cuenta sobre todo para los docentes, es el taller intensivo que se lleva a cabo el jueves 8 y viernes 9 de enero de 2026. Los alumnos regresarán a clases el lunes 12 de enero después del periodo vacacional de fin de año, y poder continuar con el ciclo escolar 2025-2026, mismo que ya cuenta con más días de vacaciones, de acuerdo con lo que anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en 2025 .

Viernes de CTE para 2026

calendario-sep-2025-2026.jpeg
El calendario oficial tiene contemplado 185 días. (Foto: SEP)

*Viernes 27 de febrero
*Viernes 27 de marzo
*Viernes 29 de mayo
*Viernes 26 de junio

Primer megapuente para estudiantes de la SEP

Sin embargo, este periodo de descanso se extiende hasta el lunes 2 de febrero, cuando hay suspensión de labores docente; la fecha la establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) por la conmemoración del Día de la Constitución que se recorre al lunes 2 de febrero, aunque la fecha histórica es el 5 de febrero.

Dicho movimiento permite que el descanso se extienda desde el viernes 30 de enero hasta el lunes 2 de febrero, siendo un megapuente para estudiantes.

¿Qué son los CTE?

La SEP describe a los CTE como reuniones en donde participan autoridades de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que se realizan previo al inicio del ciclo escolar, así como el último viernes de cada mes.

“Las conforma el director del centro educativo y la totalidad del personal docente del mismo, con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos”, destaca la dependencia federal.

A través de los CTE se busca mejorar logros educativos, atender diversos aspectos o problemáticas que se relacionan, tales como la erradicación del rezago educativo, impulsar la lectura, la escritura, las matemáticas en cada centro escolar con la toma de decisiones en cada reunión.

