Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Bad Bunny en el Súper Bowl: las apuestas más raras sobre su show de medio tiempo

Momios sobre política, vestuario, repertorio y vistas en YouTube anticipan cómo se “lee” el impacto del espectáculo.
vie 06 febrero 2026 03:03 PM
bad-bunny-super-bowl-apuestas-mas-raras
El show de medio tiempo del Súper Bowl quedó rodeado de expectativas que ya se trasladaron al terreno de las apuestas, donde se miden posibles mensajes, decisiones de vestimenta y alcances de audiencia. (MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP)

Bad Bunny volvió a ocupar el centro de la conversación tras su aparición en los Grammys 2026, donde dijo “fuera ICE” al recibir el premio a mejor álbum de música urbana. La frase rebasó el ámbito musical y colocó su nombre en un debate que circula fuera de los escenarios.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejecuta operativos migratorios dentro del país norteamericano. Su actuación se discute en espacios públicos y también desde la cultura popular.

Con ese antecedente inmediato, el show de medio tiempo del Súper Bowl quedó rodeado de expectativas que ya se trasladaron al terreno de las apuestas, donde se miden posibles mensajes, decisiones de vestimenta y alcances de audiencia.

Publicidad

Polymarket: mensaje político, vestimenta y meta de vistas en YouTube

bad-bunny-super-bowl-apuestas-mas-raras-1
KEVIN WINTER (Getty Images via AFP)

¿Dirá Bad Bunny “Fuck ICE” en el Súper Bowl?

Fuck ICE: +810

¿El video del show de medio tiempo de SB se convertirá en el más visto en YouTube en el primer mes?

Sí (10%): +900

¿Bad Bunny usa vestido o falda en el SB?

Sí (15%): +567

¿Número de vistas del show de medio tiempo de Bad Bunny en YouTube durante la semana 1?

<50 millones (10%): +900

50–75 millones (17%): +488

75–100 millones (36%): +178

100–125 millones (17%): +488

Publicidad

Codere: primera canción, última canción y variables de duración

Primera canción interpretada por Bad Bunny

Tití Me Preguntó: +120

BAILE INOLVIDABLE: +225

Mónaco: +300

ALAMBRE PURO: +330

La Mudanza: +400

NUEVA YOL: +600

DTmF: +700

Chambea: +700

Me Porto Bonito: +900

I Like It: +1400

Efecto: +1400

LO QUE LE PASÓ A HAWAII: +1400

Veo: +1400

Diles: +1700

El Apagón: +1700

ACHO PR: +1700

Después de la Playa: +1700

La Romana: +1700

Dakiti: +2200

La Santa: +2200

K-pop: +2200

La Canción: +2200

Booker T: +2200

Kemba Walker: +2200

Safaera: +2200

Where She Goes: +2200

MIA: +2200

Ojitos Lindos: +2200

Última canción interpretada por Bad Bunny

DTmF: +190

EoO: +200

La Mudanza: +350

CAFe CON RON: +550

LO QUE LE PASO HAWAIi: +700

Where she goes: +750

BAILE INoLVIDABLE: +900

UN PREVIEW: +1000

El Apagón: +1100

Titi Me Pregunto: +1200

Mónaco: +1300

NO ME QUIERO CASAR: +1300

Callaita: +1800

PITORRO DE COCO: +2400

NUEVAYoL: +2400

KLOuFRENS: +2400

VOY A LLeVARTE PA PR: +2600

¿Cuántas canciones se reproducirán durante el espectáculo del medio tiempo?

Altas 11.5: -121

Bajas 11.5: -121

Publicidad

Caliente: sombrero, invitado especial, canción inédita y audiencia

bad-bunny-super-bowl-apuestas-mas-raras-2
JAIME SALDARRIAGA (AFP)

Tipo de sombrero durante la primera canción

Sombrero de paja / Pava Hat (Straw Hat): +120

Gorra de béisbol: +175

Sin sombrero: +350

Gorro tipo aviador: +700

Gorro tipo beanie: +700

Visera: +750

Sombrero vaquero: +850

Sombrero tipo bucket: +1600

Casco de futbol americano: +1800

¿Habrá un invitado especial durante el show de medio tiempo?

Cardi B: -304

J Balvin: -167

Jennifer Lopez: -121

Ricky Martin: -121

Karol G: +100

Jhayco: +150

Daddy Yankee: +180

Rosalía: +225

Dua Lipa: +250

Marc Anthony: +300

Shakira: +333

Rauw Alejandro: +350

Grupo Frontera: +700

Maluma: +700

Ozuna: +900

Travis Scott: +900

Becky G: +1000

Drake: +1000

Young Miko: +1200

Residente: +1200

Pitbull: +1200

Tainy: +1600

Julieta Venegas: +2000

The Weeknd: +2200

Taylor Swift: +4000

Justin Bieber: +4000

¿Bad Bunny interpretará una canción inédita?

No: -250

Sí: +170

¿Bad Bunny viste un vestido o falda?

Sí: +320

No: -556

Total de espectadores a nivel mundial del show de medio tiempo

Más de 135.5 millones: -125

Menos de 135.5 millones: -112

125–150 millones (23%): +335

Más de 150 millones (15%): +567

Tags

Bad Bunny Super Bowl

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad