Bad Bunny en el Súper Bowl: las apuestas más raras sobre su show de medio tiempo

Bad Bunny volvió a ocupar el centro de la conversación tras su aparición en los Grammys 2026, donde dijo “fuera ICE” al recibir el premio a mejor álbum de música urbana. La frase rebasó el ámbito musical y colocó su nombre en un debate que circula fuera de los escenarios.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ejecuta operativos migratorios dentro del país norteamericano. Su actuación se discute en espacios públicos y también desde la cultura popular.

Con ese antecedente inmediato, el show de medio tiempo del Súper Bowl quedó rodeado de expectativas que ya se trasladaron al terreno de las apuestas, donde se miden posibles mensajes, decisiones de vestimenta y alcances de audiencia.